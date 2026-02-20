newspaper
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:20
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοινώνει την ίδρυση ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 08:48

ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοινώνει την ίδρυση ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μίλησε στη παγκόσμια σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Νέο Δελχί

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την επιθυμία του να υπάρξει «λιγότερος θόρυβος» και «λιγότερος φόβος» για την τεχνητή νοημοσύνη και ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής του θεσμού η οποία έχει σκοπό να εγγυηθεί τον «έλεγχο από τον άνθρωπο» της τεχνολογίας αυτής.

«Η επιστήμη πληροφορεί, αλλά οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις. Σκοπός μας είναι να κάνουμε τον έλεγχο από τον άνθρωπο πραγματικότητα από τεχνική άποψη, όχι απλώς σύνθημα», τόνισε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε παγκόσμια σύνοδο για την ΤΝ, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Νέο Δελχί.

Ανακοίνωσε την ίδρυση διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από 40 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου «να ολοκληρωθεί η γνώση μας για την ΤΝ και να αποτιμηθούν οι αληθινές επιπτώσεις της στις οικονομίες και στις κοινωνίες ώστε όλες οι χώρες, όποιες κι αν είναι οι δυνατότητές τους ως προς την ΤΝ, να έχουν την ίδια σαφήνεια».

Συνεργασία πολιτικής και επιστήμης

«Αν θέλουμε η ΤΝ να υπηρετεί την ανθρωπότητα, η πολιτική μας δεν μπορεί να είναι βασισμένη σε υποθέσεις, στην υπερβολική προβολή ή στην παραπληροφόρηση. Χρειαζόμαστε γεγονότα που μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να μοιραζόμαστε», επέμεινε ο κ. Γκουτέρες.

«Όταν κατανοούμε τι μπορούν να κάνουν και να μην κάνουν τα συστήματα, μπορούμε να πάμε από τα μέτρα που παίρνουμε χονδρικά σε μέτρα προστασίας πιο έξυπνα και πιο προσαρμοσμένα στους κινδύνους», συνέχισε.

«Βουτάμε στο άγνωστο», ανέφερε ακόμη ο κ. Γκουτέρες. «Η καινοτομία της ΤΝ κινείται με ταχύτητα φωτός και ξεπερνά τη συλλογική δυνατότητά μας να την κατανοήσουμε πλήρως, πόσο μάλλον να την κυβερνήσουμε».

«Το μήνυμα είναι απλό: λιγότερη υποσχεσιολογία, λιγότερος φόβος, περισσότερα γεγονότα και αποδείξεις», επέμεινε.

Η σύνοδος στο Νέο Δελχί, η τέταρτη του είδους, συγκέντρωσε πολιτικούς και την αφρόκρεμα των ηγετών του τομέα της τεχνολογίας για να συζητηθεί ο αντίκτυπος της ΤΝ.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί με κοινή διακήρυξη εντός της ημέρας.

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικάνους hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικάνους hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Επικαιρότητα
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
Ελλάδα 20.02.26

Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές - Τι είπε για την οσμή

«Για όλα όσα μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους», φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου

Οι σύλλογοι της Serie A συζήτησαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις και εξέφρασαν ομόφωνα τις αντιρρήσεις τους για τους φορείς λαϊκής συμμετοχής φιλάθλων. Οι πέντε λόγοι που διαφωνούν

Βάιος Μπαλάφας
Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Εξετάζεται η γνησιότητα 20.02.26

Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ - Τα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών της Καισαριανής

Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, θα έχουν στελέχη του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
«Days of Ash» 20.02.26

ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο «Days of Ash», αφιερωμένο σε θύματα βίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Δυτική Όχθη και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Όλοι συνδεδεμένοι 20.02.26

3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη και προκαλούν μέχρι και το 90% των κινδύνων για χρόνια νοσήματα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

