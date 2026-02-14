Το 2025 έφερε μια αθόρυβη αλλά ανησυχητική τάση: ενώ η συνολική ανεργία παγκοσμίως έπεφτε, οι γυναίκες βρέθηκαν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα στην αγορά εργασίας. Το 2026 οι προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες με τις ανισότητες να διατηρούνται ενώ στην εξίσωση μπαίνει ολοένα και περισσότερο η αυτοματοποίηση.

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης μοιάζει να κάνει… διακρίσεις – Tι δείχνουν τα στοιχεία νέας έρευνας

Παρά την πρόοδο στη νομοθεσία τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια που οι άνδρες σπάνια συναντούν.

Στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, συνολικά μέσα στο 2025, το γυναικείο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 184.000 άτομα, ενώ το ανδρικό κατά 572.000. Με άλλα λόγια, οι άντρες εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας με ρυθμό τριπλάσιο από εκείνον των γυναικών.

Οι δύο «προβληματικοί» κλάδοι

Μια νέα έκθεση έρχεται να αναδείξει μία ακόμα διάσταση, ενός φλέγοντος και σύνθετου κοινωνικοοικονομικά ζητήματος. Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης μοιάζει να κάνει… διακρίσεις. Η αυτοματοποίηση στους χώρους δουλειάς αλλάζει σχεδόν τα πάντα και μοιάζει να πλήττει περισσότερο τις γυναίκες σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που εργάζονται στα χρηματοοικονομικά και στην τεχνολογία ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας λόγω ΤΝ σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με την έκθεση το City of London Corporation.

Η έκθεση εκτιμά ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 119.000 διοικητικές θέσεις στους χρηματοοικονομικούς κλάδους, καθώς και στην τεχνολογία, οι περισσότερες από τις οποίες καλύπτονται σήμερα από γυναίκες, ίσως καταργηθούν λόγω της αυτοματοποίησης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Υπογραμμίζει επίσης ότι οι γυναίκες που έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας παραγκωνίζονται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές θέσεις εργασίας στους χρηματοοικονομικούς κλάδους, καθώς και στον τομέα της τεχνολογίας.

Αυτό οφείλεται κυρίως στα συχνά αυτοματοποιημένα συστήματα προεπιλογής προσωπικού, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη το προφανές διαστήματα διακοπής καριέρας λόγω ανατροφής των παιδιών.

Η έκθεση εκτιμά επίσης ότι έως και 60.000 γυναίκες στον κλάδο της τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παραιτούνται κάθε χρόνο από τη δουλειά τους λόγω έλλειψης προοπτικών εξέλιξης, αναγνώρισης και δίκαιων αποδοχών.

Παρά την… αιμορραγία

Και αυτό παρότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στην τεχνολογία, με 500.000 έως 800.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο να μένουν κενές κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα σύγκρισης μισθών TalentUp.io. Αυτό το έλλειμμα σε τεχνολογικά ταλέντα αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2035.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεταβολή, το City of London Corporation κάλεσε τους εργοδότες να δώσουν προτεραιότητα στην επανακατάρτιση των γυναικών ιδίως σε διοικητικές θέσεις που κινδυνεύουν περισσότερο από απολύσεις λόγω αυτοματοποίησης.

Η ΤΝ ενδέχεται να διευρύνει το χάσμα

Έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας (ILO) για το 2025 αναδεικνύει μια ανησυχητική πραγματικότητα: παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι έμφυλες ανισότητες στην εργασία παραμένουν «παγωμένες» σε πολλά επίπεδα.

Το πιο σοκαριστικό εύρημα είναι ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό προόδου, θα χρειαστούν σχεδόν πολλά χρόνια για να επιτευχθεί πλήρης ισότητα στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών παγκοσμίως.

Το 2024-2025, μόνο το 46,4% των γυναικών σε ηλικία εργασίας απασχολούνται, έναντι του 69,5% των ανδρών. Αυτό σημαίνει ένα σταθερό χάσμα άνω των 23 ποσοστιαίων μονάδων. Οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 30% των διευθυντικών θέσεων παγκοσμίως.

Προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να διευρύνει το χάσμα, καθώς οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις γραφείου και διοικητικής υποστήριξης που είναι πιο ευάλωτες στην αυτοματοποίηση.