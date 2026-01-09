newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Το χάσμα μεγαλώνει: Τρεις φορές περισσότεροι άντρες προσλήφθηκαν το 2025
Διεθνής Οικονομία 09 Ιανουαρίου 2026

Οι άντρες μπήκαν τρεις φορές πιο γρήγορα από τις γυναίκες το 2025, όπως δείχνουν στοιχεία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το 2025 έφερε μια αθόρυβη αλλά ανησυχητική τάση: χιλιάδες γυναίκες αποχώρησαν από την αγορά εργασίας, αν και οι δείκτες φαίνονται σταθεροί. Ενώ η συνολική ανεργία έπεφτε, οι γυναίκες βρέθηκαν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα, με τα κέρδη τους να αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των προηγούμενων ετών και τη συμμετοχή τους στην εργασία να αυξάνεται με πολύ πιο αργό ρυθμό από των αντρών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, κυκλοφορούσαν φήμες για ένα νέο κύμα αποχώρησης γυναικών από την αγορά εργασίας. Η Bureau of Labor Statistics έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου, προσφέροντας για πρώτη φορά μια πλήρη εικόνα για το τι συνέβη πραγματικά την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με το Fortune.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 50.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για 73.000 νέες θέσεις. Η ανεργία υποχώρησε στο 4,4%, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερη από το 4% που καταγραφόταν στις αρχές του 2025. Οι οικονομολόγοι περιγράφουν την κατάσταση ως μια οικονομία «χαμηλών προσλήψεων, χαμηλών απολύσεων».

81.000 άτομα αποχώρησαν από το εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με ανάλυση του National Women’s Law Center, αυτές οι απώλειες αφορούν αποκλειστικά γυναίκες.

91.000 εκτός αγοράς εργασίας

Τον ίδιο μήνα, 81.000 άτομα αποχώρησαν από το εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με ανάλυση του National Women’s Law Center, αυτές οι απώλειες αφορούν αποκλειστικά γυναίκες. Συγκεκριμένα, 91.000 γυναίκες βγήκαν από την αγορά εργασίας τον τελευταίο μήνα, ενώ αντίθετα 10.000 άντρες εισήλθαν σε αυτήν.

Συνολικά μέσα στο 2025, το γυναικείο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 184.000 άτομα, ενώ το ανδρικό κατά 572.000. Με άλλα λόγια, οι άντρες εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας με ρυθμό τριπλάσιο από εκείνον των γυναικών. Όπως επισημαίνει το NWLC, «τα κέρδη των γυναικών το 2025 αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των κερδών που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενα χρόνια».

Παρά τη συνολική πτώση της ανεργίας, η ανεργία αυξάνεται στις μαύρες γυναίκες, από 7,1% τον Νοέμβριο σε 7,3% τον Δεκέμβριο.

Σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, οι εργοδότες πρόσθεσαν 584.000 νέες θέσεις εργασίας το 2025, ρυθμός πολύ πιο αργός σε σχέση με το 2024, όταν είχαν δημιουργηθεί 2 εκατομμύρια θέσεις. Πρόκειται για τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση απασχόλησης από το 2003. Και, όπως επιβεβαιώνει η ανάλυση του NWLC, το βάρος αυτής της επιβράδυνσης πέφτει δυσανάλογα στις γυναίκες.

