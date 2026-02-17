newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H Ευρώπη έμεινε πίσω – Θα χάσει τον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

H Ευρώπη έμεινε πίσω – Θα χάσει τον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης

«Οι ηγέτες που επιδιώκουν στρατηγικό μεγαλείο, θα πρέπει να περιβάλλονται και από τεχνολόγους» ώστε να καρπωθούν των ωφελημάτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Spotlight

Στην πρόσφατη διεθνή διάσκεψη για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον στρατιωτικό τομέα, στην Ισπανία, μόλις 35 από τις 80 χώρες κατέληξαν να συνυπογράψουνε μια κοινή διακήρυξη αρχών. Μεταξύ αυτών ήταν και οι ευρωπαϊκές. Φαίνεται όμως ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αντιληφθεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στις απουσίες ξεχώρισαν δύο παγκόσμιες στρατιωτικές υπερδυνάμεις, οι ΗΠΑ και η Κίνα, γεγονός που αφαίρεσε πολιτικό βάρος από το κείμενο και ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του.

Αυτές δύο υπερδυνάμεις όμως είναι εκείνες που έχουν δείξει τη μεγαλύτερη προθυμία να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην πολιτική ζωή, όπως και η Ινδία, για να αυξήσουν την παγκόσμια επιρροή τους.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Γερμανό αναλυτή Βόλφγκανγκ Μινχάου, η Ευρώπη είναι εκείνη που αντιστέκεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με οδυνηρά για την ίδια αποτελέσματα.

«Μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυταπάτες ήταν ότι η ΕΕ μπορεί να ασκήσει ισχύ μέσω της ρύθμισης, ιδίως της ρύθμισης των δεδομένων και της τεχνητή νοημοσύνη» σημειώνει ο Μινχάου σε ανάλυσή του στο Unherd, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους ακριβώς επειδή δεν υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που άλλοι το κάνουν.

Για τον ίδιο η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημασία για τη γεωπολιτική όχι λόγω των όπλων, αλλά λόγω της δυνατοτητας να χρηματοδοτηθούν αυτά, μαζί με άλλες τεχνολογίες που καθορίζουν τη γεωπολιτική ισχύ.

Οι Ευρωπαίοι έχουν άλυτα προβλήματα

Οι ευρωπαϊκές χώρες υποφέρουν από αποβιομηχάνιση, απώλεια φορολογικών εσόδων και έλλειψη δημοσιονομικού χώρου. Ενδεικτικά, η Γαλλία βρίσκεται στο χείλος χρηματοπιστωτικής κρίσης και οι Γερμανοί δανείζονται για τις αμυντικές τους δαπάνες.

Πέραν αυτού, ο Μινχάου λέει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν πτώση της αύξησης της παραγωγικότητας περίπου από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ένα θετικό σοκ παραγωγικότητας, όπως αυτό που θα επιφέρει η μαζική υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα τόνωνε την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Θα οδηγούσε σε υψηλότερα φορολογικά έσοδα, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε δημόσιες υποδομές και ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα προηγείται των ανταγωνιστών της στην υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής με βάση την ΤΝ. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον προχωρούν επίσης στην ανάπτυξη αυτόνομων αυτοκινήτων — ακριβώς στους τομείς από τους οποίους θα προέλθει η μελλοντική ανάπτυξη.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν συνολικό προβάδισμα στην ΤΝ, αλλά το μεγάλο όφελος δεν προκύπτει από την κατασκευή της· προκύπτει από τη χρήση της, σημειώνει ο Μινχάου.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο Γερμανός αναλυτής λέει πως παρουσιάζεται έστω τώρα μια ακόμη ευκαιρία, για τους Ευρωπαίους, αφού έχασαν ήδη το τρένο της φάσης της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, και εδώ είναι απαισιόδοξος. «Η νοοτροπία που εμπόδισε την ήπειρο να αναπτύξει αυτές τις τεχνολογίες είναι η ίδια που θα την εμποδίσει να τις αξιοποιήσει. Οι Ευρωπαίοι εμμένουν στην προστασία των δεδομένων· οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι ενθουσιάζονται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις δεδομένων».

Φταίνε και οι εταιρείες

Ωστόσο, δεν φταίνει πόνο πολιτικοί με την υπερβολική ρύθμιση της τεχνολογίας. O Γερμανός αναλυτής επιρρίπτει ευθύνες και στις εταιρείες που επιμένουν σε στρατηγικές του 20ου αιώνα. Για παράδειγμα, ενώ η Tesla ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει πλήρως την αυτοκινητοβιομηχανία για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, η Mercedes επανέφερε το πολυτελές μοντέλο S-Class με κινητήρα βενζίνης.

Ο Μινχάου θεωρεί ορθή την εκτίμηση του Έλον Μασκ ότι στο μέλλον τα μεγάλα κέρδη στην αυτοκίνηση δεν θα προέρχονται από την κατασκευή αυτοκινήτων, αλλά από την ΤΝ και την αυτόνομη οδήγηση.

«Οι Ευρωπαίοι δεν βρίσκονται πουθενά σε αυτή την κούρσα, παρότι η τεχνολογία ΤΝ πίσω από το αυτόνομο αυτοκίνητο θα είναι παρόμοια με εκείνη του αυτόνομου άρματος μάχης ή του αυτοκατευθυνόμενου drone».

Αυτό το «σπόρ» όμως προϋποθέτει ενέργεια, στην οποία η Κίνα έχει ήδη επενδύσει με ΑΠΕ σε κλίμακα που δεν έχει όμοιά της. «Φθηνή ενέργεια, προθυμία υιοθέτησης της ΤΝ και αυξανόμενοι πληθυσμοί είναι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της γεωπολιτικής ισχύος. Τα δημογραφικά της Κίνας μπορεί να είναι προβληματικά — αλλά τουλάχιστον διαθέτει τα άλλα δύο».

Γιατί είναι πίσω οι Ευρωπαίοι

Ο Μινχάου αποδίδει τα χαμηλά αντανακλαστικά των Ευρωπαίων στην αντιτεχνολογικής νομοθεσία της ΕΕ, από τον Κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη έως τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, μετά το το Brexit.

«Όταν η ΕΕ συνέταξε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τη δεκαετία του 2010, στόχος ήταν να σταματήσει τα ανεπιθύμητα email και τις ενοχλητικές κλήσεις. Όμως, στην προσπάθειά της να τα εξαλείψει, η Ευρώπη κατέστρεψε και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεδομένων γενικότερα» τονίζει ο Μινχάου, προσθέτοντας ότι «GDPR είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι ακόμη δεν συλλέγουν δεδομένα από αυτόνομα αυτοκίνητα».

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει, η Ρωσία έχει ήδη αποκομίσει οφέλη παραγωγικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, λόγω των τεράστιων ενεργειακών της πόρων, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο είναι γεγονός πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για τους Δυτικοευρωπαίους, οι οποίοι ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Έτσι καταλήγει πως «οι χαμένοι αυτής της νέας τεχνολογικής κούρσας θα είναι όσοι αρνούνται να αλλάξουν και είναι επιρρεπείς στην αποσπασματική σκέψη. Με απλά λόγια, δεν θέλετε να αφήσετε τη γεωπολιτική αποκλειστικά στους ειδικούς. Αν είστε ηγέτης που επιδιώκει στρατηγικό μεγαλείο, η συμβουλή μου είναι να περιβάλλεστε από τεχνολόγους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Πετρέλαιο
Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση για τον «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του
Κολομβία 17.02.26

Αναγνωρίστηκε επίσημα ο «παπάς αντάρτης» Τόρες

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε επίσημα ο Καμίλο Τόρες, ο «παπάς αντάρτης», που εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σύνταξη
Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Κούβα 17.02.26

Πνίγεται στα σκουπίδια η Αβάνα

Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.

Σύνταξη
Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του
Ελλάδα 17.02.26

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης αρχικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια φαίνεται να διέφυγε και να κρύφτηκε σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του στα Σπάτα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο