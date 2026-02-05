Η μάχη για τον έλεγχο του AI στον πόλεμο μόλις ξεκίνησε

Σε μια εποχή που οι αλγόριθμοι μπαίνουν όλο και βαθύτερα στη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί -αλλά δυσκολεύεται- να χαράξει κοινή γραμμή.

Η πρόσφατη διεθνής διάσκεψη για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον στρατιωτικό τομέα, που φιλοξενήθηκε στην Α Κορούνια της Ισπανίας, ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο αυτόν τον διχασμό: πολλές χώρες θέλουν κανόνες, αλλά λίγες είναι έτοιμες να τους υπογράψουν.

Ποιοι συμφώνησαν και ποιοι όχι για την τεχνητή νοημοσύνη

Από τις περισσότερες από 80 χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο, μόλις 35 κατέληξαν να συνυπογράψουν μια κοινή διακήρυξη αρχών, αναφέρει το Reuters. Ανάμεσα στις απουσίες ξεχώρισαν δύο παγκόσμιες στρατιωτικές υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, γεγονός που αφαίρεσε πολιτικό βάρος από το κείμενο και ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του.

Αντίθετα, χώρες όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ουκρανία δήλωσαν πρόθυμες να στηρίξουν ένα κοινό πλαίσιο, έστω και μη δεσμευτικό.

Οι 20 αρχές

Η διακήρυξη περιλαμβάνει 20 βασικές αρχές που στοχεύουν να λειτουργήσουν ως οδηγός για τη στρατιωτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Κεντρικός άξονας είναι η διατήρηση της ανθρώπινης ευθύνης στη χρήση οπλικών συστημάτων που βασίζονται σε αλγορίθμους, η σαφής ιεραρχία διοίκησης και ελέγχου, καθώς και η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους, δοκιμές και εκπαίδευση του προσωπικού.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σημασία της αξιολόγησης κινδύνων και –όπου αυτό δεν συγκρούεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας– στην ανταλλαγή πληροφοριών για τους μηχανισμούς εθνικής εποπτείας.

Το δίλημμα των κυβερνήσεων

Σύμφωνα με αρκετούς συμμετέχοντες, πολλές χώρες παγιδεύονται στο «δίλημμα του φυλακισμένου»: από τη μία αναγνωρίζουν την ανάγκη για περιορισμούς και υπεύθυνη χρήση, από την άλλη φοβούνται ότι αν κινηθούν μόνες τους θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση απέναντι σε ανταγωνιστές που προχωρούν χωρίς φρένα.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης, ενίσχυσαν αυτή την επιφυλακτικότητα και έκαναν ορισμένες κυβερνήσεις να κρατήσουν αποστάσεις από πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ένα βήμα μπροστά ή μια χαμένη ευκαιρία;

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διεθνής κοινότητα συζητά το θέμα. Σε προηγούμενες συναντήσεις στη Χάγη και τη Σεούλ, περισσότερα κράτη είχαν στηρίξει ένα γενικό «σχέδιο δράσης», χωρίς όμως νομική ισχύ. Η φετινή προσπάθεια πήγε ένα βήμα παραπέρα σε επίπεδο περιεχομένου, αλλά όχι σε επίπεδο συμμετοχής.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν αυτές οι αρχές θα αποτελέσουν τον σπόρο για μελλοντικούς κανόνες ή αν η κούρσα της στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχιστεί χωρίς κοινό τιμόνι.

Σε έναν κόσμο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ολοένα και πιο γρήγορα από μηχανές, η απουσία συναίνεσης ίσως αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από την ίδια την τεχνολογία.

