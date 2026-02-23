Πλησιάζει η ώρα για τις φορολογικές δηλώσεις – Ποιους καλεί πρώτη φορά η Εφορία

newspaper
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Φεβρουαρίου 2026, 12:00

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Για πρώτη φορά χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού φέτος με την εφορία.

Πρόκειται για τους νέους που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οι οποίοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Ωστόσο, η υποχρέωση δεν περιορίζεται μόνο στα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα με μικρό εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα το προηγούμενο έτος. Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι νέοι που διαθέτουν κατοικία ή Ι.Χ. αυτοκίνητο, στοιχεία που συνιστούν τεκμήρια διαβίωσης.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος, εντός του 2025, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον:

• Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους.

• Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο, η κατοικία.

• Απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

• Ίδρυσαν εντός του 2025 επιχείρηση στο όνομά τους.

• Προχώρησαν εντός του 2025 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

• Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι για τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν «κουρευτεί» ενώ καταργήθηκε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Οι μόνοι 18αρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Τα βήματα

Οι νέοι για να εισέλθουν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ προκειμένου να υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

1. Υποβάλλουν αίτησή στην ψηφιακή πύλη myAADE /ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / Κλειδάριθμος.

2. Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να παραλάβουν τον κλειδάριθμο:

• αυτόματα με ταυτοποίηση μέσω πιστωτικού ιδρύματος και παρόχου κινητής τηλεφωνίας, χωρίς μεσολάβηση υπαλλήλου, με αποστολή του κλειδαρίθμου στο κινητό τηλέφωνο και στο email του φορολογούμενου,

• μέσω άμεσης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive,

• μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive,

• μέσω προγραμματισμένου ραντεβού με φυσική παρουσία στο ΚΕΦΟΔΕ, τις ΥΦΕ ή στις ΔΟΥ.

3. Για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη (UserAccount) στο TAXIS από την εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος επιλέγουν Κλειδάριθμος/Ενεργοποίηση λογαριασμού και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να γνωρίζουν το όνομα χρήστη (username), τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης (password) και τον Κλειδάριθμο.

