Και φέτος ενεργοποιούνται οι αυτόματες φορολογικές δηλώσεις φέρνοντας πάνω από 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι φορολογικές δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία.

Η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 και όσοι ενταχθούν στο καθεστώς της αυτόματης υποβολής θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα δεδομένα τους

Αν όλα είναι σωστά, αρκεί ένα «κλικ» για την οριστικοποίηση. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα δεδομένα τους, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις διορθώνονται με τροποποιητική δήλωση.

Τα βασικά πεδία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι: