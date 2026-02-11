Φορολογικές δηλώσεις: Οι παγίδες στις προσυμπληρωμένες – Τι να προσέξετε
Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις – Τα σημεία ελέγχου
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την απιστία του σε ζωντανή μετάδοση
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
- Τρίπολη: Απομακρύνθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως για συντήρηση
Και φέτος ενεργοποιούνται οι αυτόματες φορολογικές δηλώσεις φέρνοντας πάνω από 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους.
Οι φορολογικές δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία.
Η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 και όσοι ενταχθούν στο καθεστώς της αυτόματης υποβολής θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κωδικούς του εντύπου Ε1.
Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα δεδομένα τους
Αν όλα είναι σωστά, αρκεί ένα «κλικ» για την οριστικοποίηση. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.
Οι φορολογικές δηλώσεις
Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν τα δεδομένα τους, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις διορθώνονται με τροποποιητική δήλωση.
Τα βασικά πεδία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι:
- Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου. Μέσα από την εφαρμογή myAADE εμφανίζονται αναλυτικά τα εισοδήματα και οι παρακρατήσεις φόρου που έχουν δηλωθεί από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς. Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» και τυχόν αστοχίες διορθώνονται μόνο μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, με αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις. Ελέγχεται αν καλύπτεται το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά φορολογείται με 22%. Ο κωδικός παραμένει ανοικτός, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από POS, κάρτες ή e-banking.
- Τεκμήρια διαβίωσης. Κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
- Προστατευόμενα τέκνα. Η σωστή δήλωσή τους έχει άμεσο φορολογικό όφελος, μειώνοντας τον τελικό φόρο από 900 έως και άνω των 1.800 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
- Τρίπολη: Απομακρύνθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη από την Πλατεία Άρεως για συντήρηση
- Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
- Λαζόπουλος για την τραγωδία στην Χίο: Στο ψηφιακό κράτος του Μητσοτάκη δεν δουλεύει ούτε μία κάμερα
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
- Καναδάς: 18χρονος ο δράστης της επίθεσης – Εννέα οι νεκροί, οι πέντε μαθητές
- Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό με εντολή Ρώσου – Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας
- Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
- Λαζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε απ’ τη Νέα Δημοκρατία – Είναι η τέλεια ληστεία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις