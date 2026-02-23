Έπος: Ο Λαπόρτα έπιασε σφουγγαρίστρα και βοήθησε στην πλημμύρα του Καμπ Νου (vids)

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα της Λεβάντε με 3-0 στο Καμπ Νου για την 25η αγωνιστική της La Liga και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Ζοάν Λαπόρτα να είναι στο γήπεδο.

Ωστόσο, υπήρξαν πολλά προβλήματα στο Καμπ Νου, καθώς για ακόμη μια φορά, το γήπεδο πλημμύρισε, με τους εργαζόμενους του γηπέδου να εργάζονται πολύ σκληρά για να μην κινδυνεύσει η διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Ο Ζοάν Λαπόρτα, αν και καθόταν στα επίσημα ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα, αποφάσισε να βοηθήσει και έπιασε την σφουγγαρίστρα προκειμένου να σφουγγαρίσει.

Έδιωξε τα νερά και όσοι φίλαθλοι ήταν γύρω του τράβηξαν video αυτό το φοβερό στιγμιότυπο, με τον ίδιο να σχολιάζει ευδιάθετος: «Το έκανα και στον στρατό αυτό».

Δείτε τα βίντεο με τον Λαπόρτα

Laporta. Genio y figura. Antes de empezar el partido ayudó a la empleada del club que limpiaba su zona de localidades . “ Esto lo hacía yo en la mili “ 😂😂 pic.twitter.com/wfo2IVEVXJ — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 22, 2026



Δεν έμεινε μόνο στο σκούπισμα ο πρόεδρος, αφού έπειτα επισκέφθηκε το εστιατόριο του γηπέδου και μαγείρεψε μακαρονάδα.