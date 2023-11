«Όλη η ζωή του Κάρι Γκραντ ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος εντός του»

Ο μεγαλοαστέρας του κινηματογράφου που έμενε σε έπαυλη γεννήθηκε ως Archibald Leach και μεγάλωσε σε μια άθλια ταράτσα στο Μπρίστολ πιστεύοντας ότι η μητέρα του είχε πεθάνει –στην πραγματικότητα είχε μπει ψυχιατρική κλινική. Οι πρωταγωνιστές και ο συγγραφέας του νέου σήριαλ, Archie, μιλούν για την άνοδο, την ντροπή και τη λύτρωση του.

Παγωμένη βροχή χτυπάει την οροφή του τρέιλερ του κινηματογραφικού σκηνικού. Ακόμα και με τη θέρμανση στο φουλ, οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι ανατριχιαστικές. Αλλά ο Jason Isaacs έχει το βαθύ μαύρισμα που υποδηλώνει ότι έχει περάσει μήνες κάτω από τον άγριο ήλιο. «Με βάφουν με σπρέι κάθε μέρα» εξηγεί ο ηθοποιός. «Στο ξενοδοχείο που μένω, δεν ξέρω τι νομίζει το πλυντήριο ότι έχει γίνει, με αυτά τα σκούρα καφέ σεντόνια κάθε πρωί».

Αυτά τα ισχυρά καλλυντικά αναπαράγουν τον καυτό ήλιο του Λος Άντζελες στο πρόσωπο του κινηματογραφικού σταρ Κάρι Γκραντ, του αγαπημένου πρωταγωνιστή του Άλφρεντ Χίτσκοκ, του πρωταγωνιστή των ταινιών North By Northwest, Charade, Notorious και To Catch a Thief, και του νούμερο 1 σούπερ σταρ των εισιτηρίων στα μέσα του 20ού αιώνα. Για τον Jason Isaacs που θα τον υποδυθεί στο δράμα τεσσάρων επεισοδίων του ITV Archie, το ψεύτικο μαύρισμα ήταν μόνο ένα μέρος της μεταμόρφωσης. «Όταν το μακιγιάζ βγαίνει στο τέλος της ημέρας», λέει, «δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να με θυμίζει. Το πηγούνι και η μύτη βγαίνουν. Τα μάτια δεν είναι τα μάτια μου».

Η κομψή κινηματογραφική περσόνα -εμφάνιση, φωνή, συμπεριφορά

Η έκταση της μεταμφίεσης που απαιτείται για να γίνει ο Γκραντ είναι κατάλληλη ώστε να μεταμορφωθεί στην κομψή κινηματογραφική περσόνα – εμφάνιση, φωνή, συμπεριφορά. Ο σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός του σήριαλ Archie, ο Jeff Pope, ελπίζει ότι η παραδοξότητα της ιστορίας του Γκραντ θα προσελκύσει ακόμη και τους θεατές που δεν γνωρίζουν ποιος ήταν.

«Πάντα έλεγα ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια ιστορία για τον Γκραντ Κάρι – δηλαδή κάποιον που δεν έχουμε ακούσει ποτέ – και όχι για τον Κάρι Γκραντ. Το σκεπτικό θα ήταν: Ένα παιδί μαθαίνει ότι η μητέρα του είναι νεκρή. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, όταν είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός αστέρας στον κόσμο, μαθαίνει ότι είναι ακόμα ζωντανή, κλεισμένη σε ένα ψυχιατρείο».

Οι προηγούμενες δουλειές του Pope μοιράζονται μεταξύ φρικτών αληθινών εγκλημάτων (το πρόσφατο δράμα του BBC Jimmy Savile The Reckoning και το The Walk-In του ITV, για τους νεοναζί) καθώς και βιογραφικών ταινιών ψυχαγωγίας (από τη σειρά Cilla του ITV μέχρι την ταινία Stan & Ollie). Το Archie βρίσκεται ανάμεσα, συνδυάζοντας τη σόουμπιζ με την τρομερή ζοφερότητα, και οι δύο πλευρές αναπαρίστανται οπτικά στην αποθήκη του Merseyside όπου γυρίστηκε το Archie, η οποία αλλάζει από την άθλια ενδουαρδιανή ταράτσα των παιδικών χρόνων του ηθοποιού στην έπαυλη της Καλιφόρνιας που αγόρασε η φήμη του. «Η οικογένεια του Άρτσι Λιτς», λέει ο Pope, «ήταν κάτι που θα μπορούσε να σκεφτεί ο Ντίκενς».

«Είχε εμμονή με το να μην σπαταλάει φαγητό»

«Ήταν ανάπηρος από ντροπή», λέει ο Isaacs. «Υπάρχουν πράγματα στη ζωή του που δεν έχουμε βάλει στην οθόνη και νομίζω ότι το κοινό μπορεί να τα συμπληρώσει μόνο του. Σίγουρα, όμως, ήταν κακοποιημένος και παραμελημένος, κακοποιημένος και πεινασμένος. Νομίζω ότι ήταν πεινασμένος για το μεγαλύτερο μέρος της πρώιμης ζωής του. Είχε εμμονή με το να μην σπαταλάει φαγητό. Αν έβλεπε κάποιον να πετάει κάτι, ένα μισοφαγωμένο ροδάκινο, το άρπαζε από τον κάδο απορριμμάτων και έλεγε: «Αυτό είναι αγένεια». Ενδιαφέρουσα λέξη».

Το Archie είναι επίσης μια ιστορία λύτρωσης, μέσω της γέννησης, όταν ο Γκραντ έγινε πατέρας στα 62 του, του μοναδικού του παιδιού, με την ηθοποιό Dyan Cannon, την τέταρτη από τις πέντε συζύγους του. Η Laura Aikman, που υποδύθηκε τη Sonia στο Gavin & Stacey, επιλέχθηκε λόγω της ομοιότητάς της με τη νεαρή Cannon, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ για ταινίες όπως το Heaven Can Wait. Έτσι, η Laura Aikman αποφεύγει την καθημερινή μεταμόρφωση του προσώπου: H πρόκλησή της ήταν τα «μεγάλα μαλλιά» του Χόλιγουντ των μέσων του 20ού αιώνα.

«Έχω μια περούκα με extensions», λέει η Aikman. «Και υποδύομαι κάποια 10 χρόνια νεότερη από μένα. Οπότε εξακολουθώ να έχω αρκετό χρόνο στην καρέκλα του μακιγιάζ».

Ο Pope λέει ότι, όταν η Aikman πέρασε από οντισιόν, «είχε τέλεια φωνή και γέλιο. Είχε σαφώς μελετήσει βαθιά την Dyan». «Είχα!» παραδέχεται η Aikman. «Περισσότερο από τις ταινίες, με βοήθησαν τα chatshows, όπου είναι απλά ο εαυτός της, πιο κατατοπιστικά. Ήταν πραγματικά διάσημη για το μεγάλο, μεταδοτικό γέλιο της, οπότε αυτός φάνηκε ένας καλός τρόπος να ξεκλειδώσω την ενέργεια και τον χαρακτήρα της».

«Δεν ήξερα ότι ο Κάρι Γκραντ είχε κόρη. Αλλά αυτό που με άγγιξε ήταν ότι, στο εξώφυλλο, έγραφε ότι, στο αποκορύφωμα της καριέρας του, εγκατέλειψε ουσιαστικά την ηθοποιία για να μπορέσει να είναι ανύπαντρος πατέρας της Τζένιφερ»

«Είχε κρίσεις κατάθλιψης και κατέστρεψε τέσσερις γάμους»

Η Dyan Cannon, 33 χρόνια νεότερη από τον Κάρι Γκραντ, ήταν παντρεμένη μαζί του μόνο για τρία χρόνια. «Είχε κρίσεις κατάθλιψης και κατέστρεψε τέσσερις γάμους» λέει ο Isaacs. «Δεν ήταν ασυμβίβαστος. Καθιστούσε αδύνατο για τις γυναίκες να παραμείνουν παντρεμένες μαζί του». Αλλά, επειδή έγινε πατέρας, ο γάμος με την Cannon ήταν μεταμορφωτικός. Τελείωσε τον Γκραντ ως ηθοποιό, αλλά τον βελτίωσε ως άνθρωπο.

«Αυτή ήταν η αφετηρία μου» λέει ο Pope. «Ήμουν σε ένα αεροδρόμιο και έψαχνα ένα βιβλίο για να διαβάσω. Και πήγα στη βιογραφία, καθώς αυτό είναι το αντικείμενό μου. Είδα το βιβλίο της Τζένιφερ Γκραντ «Good Stuff», το οποίο είναι αυτό που έλεγε όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά: «Good stuff!.

»Και δεν ήξερα ότι ο Κάρι Γκραντ είχε κόρη. Αλλά αυτό που με άγγιξε ήταν ότι, στο εξώφυλλο, έγραφε ότι, στο αποκορύφωμα της καριέρας του, εγκατέλειψε ουσιαστικά την ηθοποιία για να μπορέσει να είναι ανύπαντρος πατέρας της Τζένιφερ, επειδή είχε χωρίσει με την Dyan. Έχοντας περάσει όλη του τη ζωή αποφεύγοντας τα παιδιά -πιθανότατα λόγω της φρίκης των δικών του παιδικών χρόνων- συνειδητοποίησε ξαφνικά, με τη Τζένιφερ, τι σημαίνει αγάπη για ένα παιδί».

«Η κινηματογραφική του φωνή μιμήθηκε ευρέως»

Έτσι, το Archie διαμορφώνεται από τρεις σχέσεις παιδιών-γονέων: Ο Γκραντ με τη μητέρα του, τον πατέρα του και μετά την κόρη του. Κεντρικό ρόλο στο δράμα, όμως, παίζει η πολύπλοκη σχέση μεταξύ του Archie, του αγοριού από το Μπρίστολ, και του Κάρι, του άντρα από το Χόλιγουντ. «Όλη του η ζωή ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος» λέει ο Pope. «Πολύ αργά, είπε ότι, μετά από χρόνια που τους κρατούσε χωριστά, αποφάσισε τελικά να συστήσει τον Κάρι στον Archie – και τα πήγαιναν μια χαρά».

Προς το τέλος της ζωής του, σε ένα δείπνο προς τιμήν του στο Χόλιγουντ, ο Γκραντ επέμεινε να περιγράφεται στο πρόγραμμα ότι η εκδήλωση ήταν προς τιμήν του Άρτσι Λιτς. Αυτό είναι περίπλοκο για τον Isaacs, ο οποίος ουσιαστικά υποδύεται δύο άνδρες: Tην προσωπικότητα του Γκραντ στην οθόνη και και του Άρτσι στην ιδιωτική του ζωή.

«Η κινηματογραφική του φωνή μιμήθηκε ευρέως» λέει ο Isaacs. «Ο Τόνι Κέρτις έκανε μια μίμηση στο Some Like It Hot. Αλλά εγώ έψαχνα πίσω, προσπαθώντας να βρω ποια φωνή να χρησιμοποιήσω για εκείνον ως τον εαυτό του. Αν υποδυόμουν τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, ξέρουμε πώς ακουγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων – αλλά με τους πραγματικούς ανθρώπους, προσπαθώ πάντα να βρω πώς ακούγονταν αν τους έπεφτε κάτι πολύ βαρύ στο πόδι. Κανείς δεν είναι πάντα το ίδιο πρόσωπο. Αλλά δεν μπόρεσα να βρω καμία συνέντευξη που είχε δώσει ποτέ ο Γκραντ. Εκείνη την εποχή οι σταρ δεν έπρεπε να βγαίνουν σε εκπομπές. Τότε άκουσα μια φράση σε ένα ντοκιμαντέρ και σκέφτηκα: «Από πού προέρχεται αυτό;»».

«Ο Κάρι με κάποιο τρόπο είχε την ιδέα ότι έπρεπε να είναι πιο μαυρισμένος από οποιονδήποτε άλλον στην οθόνη. Έκανε ηλιοθεραπεία στο στούντιο»

«Και ήταν πολύ πιο Άγγλος απ’ ό,τι νομίζεις»

Αποδείχθηκε ότι, στα 80 του χρόνια, ο Γκραντ είχε δώσει απροσδόκητα μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα κολεγίου του Λος Άντζελες. Ο φοιτητής προσπάθησε να ηχογραφήσει τη συζήτηση, αλλά ο ηθοποιός τον διέταξε να σταματήσει. Κρυφά, όμως, συνέχισε να τρέχει η κασέτα. «Το μεγαλύτερο μέρος της τυπώθηκε μετά τον θάνατο του Κάρι», λέει ο Isaacs. «Αλλά δεν είχε μεταδοθεί ποτέ. Εντόπισα τον τύπο και μου έπαιξε ολόκληρη την κασέτα, η οποία ήταν ένα χρυσωρυχείο. Και ήταν πολύ πιο Άγγλος απ’ ό,τι νομίζεις».

Υπάρχει καθόλου Μπρίστολ εκεί μέσα; «Καθόλου Μπρίστολ. Είναι κάποιος που προσπαθεί να κάνει μια μεσοαμερικανική προφορά του 1920-30 και αποτυγχάνει. Κάθε φορά που έπαιρνε έναν αμερικανικό ρόλο, όπως στο North By Northwest, άλλαζε κάποια φωνήεντα, αλλά ασυνεπώς. Όταν βρισκόταν στο σπίτι του, όμως, χαλάρωνε τα μοτίβα ομιλίας του».

Η Aikman είχε την πολυτέλεια μακρών ζουμ και τηλεφωνικών συνομιλιών με την Cannon, ελπίζοντας, πέρα από τα «μεγάλα μαλλιά», να μπει στο πετσί της. Το να υποδύεσαι ένα πραγματικά ζωντανό πρόσωπο είναι σαν να είσαι δικηγόρος – να εκπροσωπείς και να υπερασπίζεσαι τον χαρακτήρα σου. «Τη βρίσκω τόσο γοητευτική και αστεία και αξιαγάπητη που ένιωσα το βάρος του να το μεταφέρω αυτό στην οθόνη».

«Ήταν μια ισχυρή γυναίκα της εποχής της – αστεία και ειλικρινής»

Παρόλο που η Cannon ήταν μια ισχυρή γυναίκα και φεμινίστρια, η κοινωνία ήταν πιο σεξιστική τότε και οι γάμοι λιγότερο ισότιμοι. Η Aikman υπέθεσε ότι η απεικόνισή της έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα στο πώς είναι οι γυναίκες σήμερα και στο πώς μπορούσαν να συμπεριφέρονται τότε. «Είναι μια ενδιαφέρουσα ισορροπία» λέει. «Αλλά ακόμη και τώρα – πίσω από κλειστές πόρτες – οι άνθρωποι κάνουν κάθε είδους πράγματα ο ένας στον άλλον και αφήνουν τους συντρόφους τους να τους κάνουν πράγματα που ίσως είναι αντίθετα με τις δικές τους αξίες. Αλλά ήταν μια ισχυρή γυναίκα της εποχής της – αστεία και ειλικρινής – και προσπαθώ να το αποτυπώσω αυτό».

Το σενάριο, επίσης, έχει ως στόχο να ανακλάσει τις σύγχρονες ανησυχίες σχετικά με τυχόν ανισορροπίες μεταξύ ηλικίας και εξουσίας στις σχέσεις της showbiz. «Υπάρχει μια σκηνή-κλειδί», λέει ο Pope, «όπου ο Κάρι σκέφτεται να απορρίψει μια ταινία στην οποία η Audrey Hepburn είναι το ερωτικό του ενδιαφέρον, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να είναι ακατάλληλη, καθώς είναι πολύ νεότερη από αυτόν. Και η Dyan λέει, ‘Η Audrey Hepburn είναι μεγαλύτερη από μένα! Και έχουν έναν τεράστιο καβγά. Αλλά ουσιαστικά λέει ότι είναι λάθος για τον Κάρι Γκραντ, αλλά είναι μια χαρά για τον Archie Leach. Υπήρχε ένα τείχος προστασίας ανάμεσά τους».

Το χειμωνιάτικο σούρουπο πέφτει και ο Isaacs θα πρέπει σύντομα να ανανεώσει ξανά το μαύρισμά του. «Ο Κάρι με κάποιο τρόπο είχε την ιδέα ότι έπρεπε να είναι πιο μαυρισμένος από οποιονδήποτε άλλον στην οθόνη» λέει. «Έκανε ηλιοθεραπεία στο στούντιο. Είχε έναν ανακλαστήρα κάτω από το πηγούνι του όταν βρισκόταν έξω στο σπίτι. Οι φίλοι του μερικές φορές τον παρακαλούσαν: ‘Είσαι γελοίος! Αλλά αυτός πάντα το συμπλήρωνε. Μπορεί να φαίνεται περίεργο στη σάρκα, αλλά στην οθόνη λειτουργεί”».

Όπως δείχνει το σήριαλ, ήταν απλώς άλλο ένα ακόμα κομμάτι της μάσκας του ηθοποιού.

* Το Archie προβάλλεται στο ITV και στο ITVX από τις 23 Νοεμβρίου.

