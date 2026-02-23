Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ από φωτοβολίδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
Έχασε ένα δάχτυλο του χεριού του ο οπαδός της ΑΕΚ, από φωτοβολίδα που άναψε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.
Η ΑΕΚ έδωσε κεκλεισμένων των θυρών τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην 22η αγωνιστική της Super League, αλλά ένας οπαδός της φαίνεται ότι ακρωτηριάστηκε από άναμμα φωτοβολίδας έξω από το γήπεδο.
Οι φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του αετού, έξω από την Allwyn Arena για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον Λεβαδειακό στη Super League, με τον 23χρονο οπαδό να τραυματίζεται σοβαρά στην προσπάθεια να ανάψει μία φωτοβολίδα.
Τι αναφέρουν για τον άτυχο οπαδό της ΑΕΚ
Ο άτυχος οπαδός της Ένωσης εμφανίζεται να έχασε ένα δάχτυλο του χεριού του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κόσμος της ΑΕΚ είχε συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της ομάδας, διότι είχε τιμωρηθεί με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.
