Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μουκουντί (vid)
Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ και ο Μουκουντί με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Ένωση.
Με γκολ του Μουκουντί στο 6ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται του Λεβαδειακού με 1-0, για την 22η αγωνιστική της Super League.
Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Κιτρινόμαυροι και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0 της Ένωσης.
Δείτε το γκολ:
Αυτή ήταν η 6η ασίστ του Μαρίν στο πρωτάθλημα.
