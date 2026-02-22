Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μουκουντί (vid)

Με γκολ του Μουκουντί στο 6ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται του Λεβαδειακού με 1-0, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Κιτρινόμαυροι και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0 της Ένωσης.

Δείτε το γκολ:

Αυτή ήταν η 6η ασίστ του Μαρίν στο πρωτάθλημα.