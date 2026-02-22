Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό.
- Ουγγρικό μπλόκο στο ευρωπαϊκό δάνειο στην Ουκρανία - Στοπ και στο νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία
- Είναι επίσημο - Οι συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ θα συνεχιστούν την προσεχή Πέμπτη στη Γενεύη
- Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
- Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην άδεια λόγω τιμωρίας «Αγιά Σοφιά» και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την εντεκάδα των «κιτρινόμαυρων» στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά ο Γκεοργκίεφ αλλά μετά από καιρό και ο Μάνταλος.
Συγκεκριμένα, ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Μάνταλος και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ
- Η κατηφόρα δεν έχει τέλος για την Γιουβέντους – Στη γωνία του… ρινγκ ο Σπαλέτι
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2: Επική ανατροπή για τις Ερυθρόλευκες (vid)
- Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4: Σαρωτικοί «κανονιέρηδες» στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου
- Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Μουκουντί (vid)
- Λουτσέσκου: «Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, η ομάδα είναι… ξεζουμισμένη»
- Η Μπάμπεργκ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο στη Γερμανία (74-72)
- Μίλων – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους
- ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις