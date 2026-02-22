Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (pic)

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην άδεια λόγω τιμωρίας «Αγιά Σοφιά» και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την εντεκάδα των «κιτρινόμαυρων» στην οποία βρίσκεται για πρώτη φορά ο Γκεοργκίεφ αλλά μετά από καιρό και ο Μάνταλος.

Συγκεκριμένα, ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Μάνταλος και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ