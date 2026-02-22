Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Συνεχίζεται σήμερα (22/2) η 22η αγωνιστική της Super League, με τις αναμετρήσεις ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός – Βόλος, ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ, Άρης – Κηφισιά και ΑΕΚ – Λεβαδειακός.

Μετά τη νίκη του επί του Παναιτωλικού, ο Ολυμπιακός έβαλε πίεση στους συνδιεκδικητές και πλέον οι δύο Δικέφαλοι, θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής.

Η βαθμολογία της Super League

Με δύο νέες σημαντικές απουσίες στην Κρήτη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/2, 16:00) στο Παγκρήτιο και ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την αποστολή του τριφυλλιού, από την οποία απουσιάζουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, λόγω κάποιων μικρών ενοχλήσεων. Εκτός έμειναν και οι γνωστοί απόντες, Σισοκό, Ντέσερς, Πελίστρι, Τσιριβέγια και Κώτσιρας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τεττέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης δεν θα υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γκονζάλεθ, Καραχάλιου και τους τιμωρημένου Νέιρα, επίσης εκτός θα είναι οι Ρομάνο, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Χνάρης. Η αποστολή του ΟΦΗ: Lilo, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Καινουργιάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Krizmanic, Κανελλόπουλο, Vukotic, Bainovic, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Φούντα, Shengelia, Nuss, Θεοδοσουλάκη, Salcedo, Iseka.

Κουρασμένος στη Λάρισα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θέλει την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο ισοπαλίες στις οποίες δεν σκόραρε, με ΑΕΚ εντός (0-0) και Άρη εκτός έδρας (0-0), όντας στο -3 από την πρώτη θέση, αν και με ματς λιγότερο. Ο Δικέφαλος του Βορρά προέρχεται από τη μεσοβδόμαδη ήττα απο τη Θέλτα για το Europa League και θα πρέπει να διαχειριστεί απουσίες και κούραση.

Με τον επικίνδυνο Λεβαδειακό η ΑΕΚ

Χωρίς τους Αμπουμπακάρι Κοϊτά και Λάζαρος Ρότα θα παραταχθεί η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού αμφότεροι συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και δεν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Από την άλλη, ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει και πάλι στη διάθεση του τον Μπάλτσι, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπολογίζει τον Όζμπολτ που αποβλήθηκε στο ματς με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας στη Super League

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός