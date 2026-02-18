Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 22ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ζαμπαλά να ορίζεται στο Ολυμπιακός-Παναιτωλικός, με βοηθούς τους Κωνσταντίνου και Κόλλια, Τέταρτο τον Κόκκινο και στο VAR τους Παπαδόπουλο και Πουλικίδης.

Από’ κει και πέρα, ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο ΟΦΗ-Παναθηναϊκός, ο Τσιμεντερίδης στο ΑΕΛ Novibet-ΠΑΟΚ και ο Βεργάτης στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ για την 22η αγωνιστική της Super League

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας-Ατρόμητος: Ματσούκας (Τσολακίδης, Μάτσας, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Πολυχρόνης)

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Διαμαντής, 4ος Ανδριανός, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Πανσερραϊκός-Βόλος: Κατοίκος (Παγουρτζής, Νίκζας, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Παπαπέτρου, Πολυχρόνης)

ΑΕΛ Novibet-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Μωυσιάδης, Κορωνάς, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Άρης-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Σιδηρόπουλος, Πουλικίδης)

ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Δημητριάδης, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου, Κόκκινος)