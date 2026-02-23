Εντοπίστηκε σε χαράδρα στο Βελούχι ο αγνοούμενος ορειβάτης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική έπειτα από τον εντοπισμό σορού από τους διασώστες που αναζητούν τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας.

Η σορός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήκε σε άνδρα, με τις Αρχές να εκτιμούν από την πρώτη στιγμή ότι ανήκει στον 74χρονο, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από χιονοθύελλα που ξέσπασε στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή των αναζητήσεων ήταν πιο ευνοϊκές, με αποτέλεσμα να είναι καλύτερη η ορατότητα, αλλά και να μπορέσουν να πετάξουν τα drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών.

Θα την ανασύρουν για να γίνει ταυτοποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ρούχα που γνώριζαν οι Αρχές ότι φορούσε ο 74χρονος ορειβάτης, ταιριάζουν με αυτά της σορού που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή.

Τις επόμενες ώρες οι πυροσβέστες και τα έμπειρα στελέχη της ΕΜΑΚ θα επιχειρήσουν να ανασύρουν τη σορό, για να γίνει και τυπικά η αναγνώριση της σορού από τους συγγενείς του ορειβάτη.

Ένιωσε αδιαθεσία

Όπως αναφέρει το lamiareport, παρά την εμπειρία του σε ορεινά μονοπάτια και δύσκολες συνθήκες, ο 74χρονος ορειβάτης, λίγο μετά το μέσο της διαδρομής προς την κορυφή, ενημέρωσε την ομάδα του ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι δεν θα συνέχιζε την ανάβαση.

Συμφώνησαν να συναντηθούν στο ίδιο σημείο κατά την επιστροφή τους προς το Χιονοδρομικό Κέντρο.

Ωστόσο, όταν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατέβηκαν από την κορυφή, δεν τον βρήκαν εκεί, ενώ δεν απαντούσε και στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Πλέον, η σορός του αναμένεται να εξετασθεί ιατροδικαστικά ώστε να γίνει γνωστό αν ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, συνέπεια της αδιαθεσίας που αισθάνθηκε ή έχασε τη ζωή του από την πολύωρη παραμονή του στο κρύο.