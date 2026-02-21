Αγνοείται 74χρονος ορειβάτης στο Βελούχι Ευρυτανίας
Συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από την Αττική.
- Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Μεγάλη είναι αγωνία που επικρατεί για έναν ορειβάτη στο Βελούχι. Ο 74χρονος είχε ανέβει με ορειβατική ομάδα στην κορυφή του βουνού της Ευρυτανίας, αλλά ξαφνικά αργά το απόγευμα του Σαββάτου (21/02) χάθηκαν τα ίχνη του.
Ο 74χρονος ορειβάτης συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από την Αττική, με 17 άτομα στο Βελούχι Ευρυτανίας. Πρόκειται, μάλιστα, για τον άνθρωπο που φέρεται να ήταν και ο αρχηγός της ομάδας.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι δεν κατέβαινε μαζί τους προς το ορειβατικό καταφύγιο και τότε σήμανε συναγερμός.
Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία, ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να προσανατολίσουν τις έρευνες σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απαιτητικό σημείο της περιοχής.
Οι συνθήκες καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολες, καθώς στην περιοχή έχει πλέον πέσει σκοτάδι, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού. Για τον λόγο αυτό οι δυνάμεις ενισχύονται, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί και ειδικό κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Στο βουνό επικρατεί ομίχλη και η θερμοκρασία είναι 1 με 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.
- Χέιζ-Ντέιβις: «Ήταν η πρώτη μου φορά στο ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό» (vid)
- Πέθανε ο Willie Colón, ένας πρωτοπόρος της salsa μουσικής από το Μπρονξ
- Τι ετοιμάζουν Coca-Cola και PepsiCo για να ανταγωνιστούν τα φάρμακα GLP-1
- Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
- Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
- Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο
- Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
- Με ζώνη στη μέση του ο Βεζένκοφ – Περπατούσε με το ζόρι μετά το τέλος του τελικού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις