Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ξεκίνησαν σήμερα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στο Βελούχι (εικόνα πάνω από lamiareport) για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σημερινή ημέρα διαφοροποιείται σημαντικά από τις προηγούμενες, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία στις διασωστικές ομάδες ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Στην περιοχή επικρατεί ηλιοφάνεια, γεγονός που προσφέρει πολύ καλύτερη ορατότητα και τη δυνατότητα περισσότερων και ευρύτερων προσβάσεων σε δύσβατα σημεία του βουνού.

Ήδη τα drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών άρχισαν να σαρώνουν από αέρος την απόκρημνη περιοχή, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου.

Βελούχι: Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες

Την ίδια ώρα, πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου. Οι ομάδες εμφανίζονται αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι «η αυξημένη ορατότητα σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια θα βοηθήσουν να «κάτσει» το χιόνι και να αποκαλυφθούν πιθανά σημάδια που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του», μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και χθες το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς στην περιοχή βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του αγνοούμενου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ορειβάτη, με σημαντική δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βελούχι: Το χρονικό

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού.

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο 74χρονος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις που πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να τον εντοπίσουν.

Η ανησυχία τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις.

Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.