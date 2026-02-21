newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Βελούχι: Σταματούν λόγω κακοκαιρίας οι νυχτερινές έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 23:30

Βελούχι: Σταματούν λόγω κακοκαιρίας οι νυχτερινές έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου ορειβάτη

Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά την κίνηση στο βουνό εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως τη νύχτα.

Σύνταξη
Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στο Βελούχι για τον εντοπισμό ενός 74χρονου ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα, περίπου στις 17:30.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε ομάδα 17 ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με στόχο την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή», τη μεγαλύτερη κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενημέρωσε τους υπόλοιπους ότι δεν θα συνεχίσει ως την κορυφή και ότι θα περιμένει σε συγκεκριμένο σημείο την επιστροφή τους.

Όταν όμως οι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν εκεί. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Η ανησυχία τους αυξήθηκε όταν διαπίστωσαν πως το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς ωστόσο να απαντά στις κλήσεις. Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ευρυτανία, ενισχυμένες από ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντικές διασωστικές ομάδες καθώς και τρία drones -δύο ιδιωτών και ένα της Πυροσβεστικής- που ερευνούν από αέρος για τυχόν ίχνη του αγνοούμενου.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών. Στο Βελούχι επικρατούν έντονα φαινόμενα με πυκνή χιονόπτωση, γεγονός που καθιστά την κίνηση στο βουνό εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως τη νύχτα. Για τον λόγο αυτό, οι επίγειες έρευνες ανεστάλησαν προσωρινά, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και να προετοιμάζονται ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού.

World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

inWellness
inTown
Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Ελλάδα 21.02.26

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Σύνταξη
Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 21.02.26

Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Η πρώτη μου φορά σε ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Η πρώτη μου φορά σε ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Προοπτικές απασχόλησης 21.02.26

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

