Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και σήμερα οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελούχι, με την αγωνία συγγενών και διασωστών να κορυφώνεται.
Οι διασωστικές ομάδες, που επέστρεψαν λίγο πριν δύσει ο ήλιος από τις βουνοκορφές, επιχείρησαν να ερευνήσουν όλα τα πιθανά σημεία, κινούμενες σε δύο κατευθύνσεις, ανατολικά και δυτικά του σημείου όπου ο 74χρονος χωρίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.
Οι έρευνες
Η μία ομάδα κινήθηκε εντός της περιοχής «Κακόρεμα», ερευνώντας χαράδρες και δύσβατα περάσματα, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς την «Αγία Τριάδα», σαρώνοντας την ευρύτερη περιοχή. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, δεν προέκυψε κανένα ίχνος του αγνοούμενου.
Ιδιαίτερα δυσχερείς ήταν οι συνθήκες που επικράτησαν στο βουνό. Η πυκνή ομίχλη περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, έτσι οι διασώστες που προσέγγιζαν ακόμη και απόκρημνα σημεία, αναγκάζονταν να κινούνται με εξαιρετική προσοχή. Προβληματισμό προκαλεί επίσης το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στην περιοχή, στοιχείο που καθιστά τον εντοπισμό τυχόν ιχνών ακόμη πιο δύσκολο.
Νέα επιχείρηση το πρωί
Αργά το απόγευμα, τα συνεργεία αναγκάστηκαν να διακόψουν τις έρευνες, λόγω της πυκνής ομίχλης και της μειωμένης ορατότητας. Η επιχείρηση αναμένεται να επαναληφθεί αύριο το πρωί, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones.
Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα.
Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.
