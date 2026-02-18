magazin
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Με εννέα τίτλους πρωταθλήτριας Γαλλίας, πέντε τίτλους πρωταθλήτριας Ευρώπης και τρεις τίτλους δευτεραθλήτριας κόσμου, η Σουρίγια Μπονάλι άφησε το στίγμα της στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ. Πρωτοπόρα, βιρτουόζα, συχνά παρεξηγημένη και υποτιμημένη, άφησε το στίγμα της χωρίς ποτέ να συμμορφωθεί στα «πρέπει» των αθλητικών θεσμών.

Υιοθετημένη από τη Νίκαια όταν ήταν μόλις οκτώ μηνών, η μητέρα της τής ενστάλαξε την αγάπη για τον αθλητισμό, την πειθαρχία και τα υψηλά ιδανικά. Το καλλιτεχνικό πατινάζ σύντομα έγινε η προφανής επιλογή.

Επειδή ήταν γυναίκα

Ασχολήθηκε επίσης με τη γυμναστική, η οποία της έδωσε μια έξτρα μυϊκή δύναμη σπάνια για το άθλημά της. «Πάρα πολύ μυώδης, όχι αρκετά χαριτωμένη», μουρμούριζαν ορισμένοι σε ένα περιβάλλον που εξακολουθούσε να είναι περιορισμένο από τους δικούς του αισθητικούς κώδικες. Παρ’ όλα αυτά, η Μπονάλι προχώρησε με αποφασιστικότητα.

Τα επιτεύγματά της είναι ξεκάθαρα: εννέα εθνικοί τίτλοι, πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τρία ασημένια μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Τρεις συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες – 1992, 1994, 1998 – αλλά κανένα χρυσό μετάλλιο για τη γυναίκα που πολλοί θεωρούν ως μία από τις καλύτερες της γενιάς της.

Επειδή ήταν μαύρη

Το 1994, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τσίμπα της Ιαπωνίας, η διαφορά ήταν ξεκάθαρη. Η Μπονάλι παρουσίασε ένα πρόγραμμα εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, αλλά ήταν η αντίπαλός της, η Ιαπωνίδα Γιούκα Σάτο, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.

Επισήμως, ήταν θέμα «προτύπων». Ανεπίσημα, πολλοί θεώρησαν ότι το πρόβλημα ήταν το χρώμα του δέρματός της, σε έναν κόσμο που δεν ήθελε να δεχθεί να παρακολουθήσει μια μαύρη πρωταθλήτρια να κυριαρχεί στην πειθαρχία.

Με δάκρυα στα μάτια, η Μπονάλι αρχικά αρνήθηκε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Τελικά δέχτηκε, αλλά αφαίρεσε το ασημένιο μετάλλιο από το λαιμό της. Το κοινό ξεσηκώθηκε. Ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Γιατί δεν δέχτηκες το μετάλλιο; Ποιο είναι το πρόβλημα;»

«Απλά δεν ήταν σωστό»

Με δάκρυα στα μάτια, η Μπονάλι αρχικά αρνήθηκε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Τελικά δέχτηκε, αλλά αφαίρεσε το ασημένιο μετάλλιο από το λαιμό της. Το κοινό ξεσηκώθηκε. Ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Γιατί δεν δέχτηκες το μετάλλιο; Ποιο είναι το πρόβλημα;».

Εκείνη απάντησε: «Επειδή δεν είναι η θέση που μου αξίζει και είμαι απογοητευμένη».

Ο παιδικός της φίλος και προπονητής στο σύλλογο Nice Baie des Anges, Ροντόλφ Μαρεσάλ, έδωσε συνέντευξη στο France 3 το 2024, όπου εξήγησε τη χειρονομία που έκανε πριν από 30 χρόνια: «Έπρεπε να κάνει μια δήλωση. Δεν υπήρχε τίποτα επαναστατικό σε αυτό, όπως είπαν μερικοί. Δεν το κατάλαβαν. Απλά δεν ήταν σωστό».

Το Ναγκάνο 1998 ήταν οι τελευταίοι Αγώνες της. Μόλις είχε αναρρώσει από έναν τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, αλλά αποφάσισε να το δοκιμάσει. Το backflip είχε απαγορευτεί, καθώς θεωρήθηκε πολύ επικίνδυνο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή

Στο ένα πόδι

Σήμερα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το χαρακτηριστικό στυλ της –κουβαλώντας την κληρονομιά από τη γυμναστική, η Μπονάλι ήταν η πρώτη που έφερε το backflip στον πάγο, προσγειώνοντας το σώμα της στο ένα πόδι.

Το Ναγκάνο 1998 ήταν οι τελευταίοι Αγώνες της. Μόλις είχε αναρρώσει από έναν τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, αλλά αποφάσισε να το δοκιμάσει. Το backflip είχε απαγορευτεί, καθώς θεωρήθηκε πολύ επικίνδυνο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παρ’ όλα αυτά η Μπονάλι πήδηξε. Η προσγείωση, με το ένα πόδι, ήταν καθαρή και θεαματική. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και την αποθέωσε.

Ωστόσο, η Γαλλίδα πατινέρ τιμωρήθηκε και τερμάτισε στην δέκατη θέση. Αμέσως μετά, έβαλε τέλος στην καριέρα της.

Μπροστά από την εποχή της

Το χρυσό μετάλλιο της ξέφυγε, αλλά η ιστορία γράφτηκε κάτω από τα πατίνια της. «Εκείνη την εποχή, το καλλιτεχνικό πατινάζ ήταν υπερβολικά συντηρητικό» λέει ο Μαρεσάλ.

«Ναι, πέτυχε με αυτό το άλμα με προσγείωση στο ένα πόδι, αλλά δεν μπορούσε να ταιριάξει στο αυστηρό πλαίσιο της εποχής».

Το 2024, η ομοσπονδία πατινάζ επικύρωσε επίσημα το backflip, ως ετεροχρονισμένη αντίδραση στη γυναίκα που το έκανε δημοφιλές. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα το 2026, ο Ίλια Μαλίνιν το αναπαρήγαγε, ενώ και ο Γάλλος Αντάμ Σιαό Χιμ Φα το έκανε χαρακτηριστικό του. Αυτό που κάποτε ήταν απαγορευμένο έχει γίνει το απόλυτο σημείο αναφοράς στον πάγο.

Το 2022, στο πλατό του τηλεοπτικού C à Vous, η Μπονάλι είπε: «Πάντα ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Ποτέ δεν προσπάθησα να είμαι επαναστάτρια. Πάντα ήθελα να δίνω το 100%».

Στα 52 της, ζώντας στο Λας Βέγκας και πλέον Αμερικανίδα πολίτης, παραμένει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Μπορεί να μην κέρδισε το χρυσό μετάλλιο που της άξιζε, αλλά άλλαξε για πάντα το άθλημά της.


