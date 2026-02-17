«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

«Τι θα κάνεις τώρα; Τη ρώτησε. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου;» τη ρώτησε ο πατέρας της. Εκτός από το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2022 -και το ασημένιο στο Πιονγκτσάνγκ το 2018-η Παπαδάκη ήταν επτά φορές Γαλλίδα πρωταθλήτρια, πέντε φορές ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια και πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, πάντα με τον παρτενέρ της Γκιγιόμ Σιζερόν.

«Τώρα θέλω να είμαι ευτυχισμένη» είπε η Παπαδάκη στον πατέρα της. Τα λόγια βγήκαν από το στόμα της, μισοσοβαρά, μισααστεία.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σε μια κλήση Zoom από το διαμέρισμά της στο Λονδίνο, στην πρώτη της συνέντευξη στα αγγλικά για το βιβλίο της Pour Ne Pas Disparaître (Για να μην εξαφανιστείς), η Παπαδάκη αναπολεί εκείνη τη συζήτηση στην Ελλάδα. «Ήξερα ότι θα ήταν μια ολόκληρη διαδικασία, σαν δουλειά», λέει στη Vogue. «Ήξερα ότι θα ήταν πιο δύσκολο από το να κερδίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Ξεκίνησαν να πατινάρουν μαζί ως παιδιά

Αυτό που η Παπαδάκη δεν ήξερε ήταν ότι η διαδικασία θα περιλάμβανε τη συγγραφή ενός βιβλίου για τη συστηματική κακοποίηση στον χορό επί πάγου -ένα βιβλίο που τώρα κρατάει ως σύμβολο της «αυτοδιάθεσης της». Ένα βιβλίο που της κόστισε τη θέση της σχολιάστριας της NBC στο Μιλάνο-Κορτίνα, όπου ο πρώην σύντροφός της, Σιζερόν, μόλις κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με μια νέα παρτενέρ στον χορό επί πάγου.

Ένα βιβλίο που έγραψε επειδή πιστεύει ότι το αγαπημένο της άθλημα μπορεί να αλλάξει.

Το πολυαναμενόμενο αυτοβιογραφικό βιβλίο, που κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου στη Γαλλία, καταγράφει την άνοδο της Παπαδάκη στην κορυφή του ανταγωνιστικού χορού επί πάγου, ένα ταξίδι 20 ετών που πέρασε μαζί με τον Σιζερόν.

Ξεκίνησαν να πατινάρουν μαζί ως παιδιά, μετακομίζοντας από την πατρίδα τους, το Κλερμόν-Φεράν της Γαλλίας, για να προπονηθούν στη Λυών, και στη συνέχεια διέσχισαν τον Ατλαντικό για να φοιτήσουν στην Ice Academy του Μόντρεαλ, τη δυναμική σχολή που προπονεί 13 από τις 23 ομάδες χορού επί πάγου που θα διαγωνιστούν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

«Με έδιωξαν από την ίδια την καριέρα μου»

Πριν από μερικά χρόνια, η Παπαδάκη πίστευε ότι και αυτή θα βρισκόταν στο Μιλάνο, υπερασπιζόμενη τον ολυμπιακό της τίτλο. Είχε συζητήσει με τον Σιζερόν την επιστροφή τους. Εξερεύνησαν τη χορογραφία στο Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού και δούλεψαν την επικοινωνία τους ως ζευγάρι πατινάζ σε θεραπεία ζευγαριών (αν και είναι αρκετά συνηθισμένο στον χορό επί πάγου, το ζευγάρι δεν είχε ρομαντική σχέση).

Η Παπαδάκη ήταν πρόθυμη να πιέσει τον εαυτό της και έβλεπε την επιστροφή στους Αγώνες ως μια ευκαιρία για καλλιτεχνική καινοτομία.

Αλλά τελικά, η επιλογή δεν ήταν δική της. «Με έδιωξαν από την ίδια την καριέρα μου», λέει.

Για έναν εξωτερικό παρατηρητή, η Παπαδάκη φαινόταν να ευδοκιμεί στη συνεργασία της. Αλλά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η δυναμική της σχέσης τους είχε γίνει επικίνδυνη τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

Ο Σιζερόν δεν της επέτρεπε να κάνει σπινς μόνη της

Στο βιβλίο των αναμνήσεών της, η Παπαδάκη ισχυρίζεται ότι, τους μήνες που προηγήθηκαν της ολυμπιακής τους νίκης το 2022, ο έλεγχος που ασκούσε ο Σιζερόν πάνω της για χρόνια εντάθηκε. Σε κάποια από αυτά είχε συνηθίσει.

Ο Σιζερόν δεν της επέτρεπε να κάνει σπινς μόνη της. Όταν έβαψε τα μαλλιά της σκούρα, είπε στους προπονητές τους ότι προτιμούσε τα ξανθά μαλλιά της. Πριν από το Πεκίνο, τηλεφώνησε στον προπονητή της πυγμαχίας και επέμεινε να σταματήσει να αφήνει την Παπαδάκη να πυγμαχεί από φόβο για τραυματισμό.

Απέρριψε την επιθυμία της να αγωνιστεί με παντελόνι στους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες της, σχεδιάζοντας αντίθετα ένα χρυσό φόρεμα για να φορέσει. Μέχρι τότε, η Παπαδάκη δεν διαφωνούσε.

Είχε μάθει να συγκρατεί τον θυμό της, αν και οι ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις που υπέστη μετά το Πεκίνο ήταν ενδεικτικές. Ένας γιατρός τις απέδωσε στο άγχος.

Έλαβε ένα μήνυμα από τον Σιζερόν που της έλεγε ότι ήθελε να πάει στο Μιλάνο, αλλά αποφάσισε να μην απαντήσει αμέσως. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ένιωθε πανικό μόνο και μόνο βλέποντας το όνομά του στο τηλέφωνό της

Πώς θα ήταν η ζωή της χωρίς το πατινάζ;

Έλαβε ένα μήνυμα από τον Σιζερόν που της έλεγε ότι ήθελε να πάει στο Μιλάνο, αλλά αποφάσισε να μην απαντήσει αμέσως. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ένιωθε πανικό μόνο και μόνο βλέποντας το όνομά του στο τηλέφωνό της.

Αλλά ένιωθε επίσης άγχος όταν σκεφτόταν ένα μέλλον χωρίς τον Σιζερόν. Δεν μπορούσε να φανταστεί να βρει νέο παρτενέρ. Χωρίς χρηματικά έπαθλα και αμοιβές για εμφανίσεις, πώς θα πλήρωνε τους λογαριασμούς; Πώς θα ήταν η ζωή της χωρίς το πατινάζ;

Πέρασαν μερικές μέρες και είπε στον Σιζερόν ότι ακόμα το σκεφτόταν. Όταν της απάντησε, ήταν για να της πει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να διαλύσει τη συνεργασία τους. Το ζευγάρι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους αγώνες τον Δεκέμβριο του 2024.

«Με έδιωξαν»

Τώρα, με την επιστροφή του Σιζερόν στους αγώνες με μια νέα παρτενέρ, τη Λόρενς Φουρνιέ Μπόντρι η Παπαδάκη συνεχίζει να βλέπει άρθρα που λένε ότι αποχώρησε για να επικεντρωθεί σε παραστάσεις πατινάζ.

«Όταν το δίλλημα είναι μεταξύ της ασφάλειάς σου και ακόμη και της ζωής σου, η επιλογή δεν είναι “ω, επέλεξα να αποσυρθώ”. Όχι, με έδιωξαν» τονίζει η Παπαδάκη.

Μόνο μετά την ολυμπιακή τους νίκη -18 χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας τους- η Παπαδάκη σκέφτηκε ότι η λέξη «κακοποίηση» θα μπορούσε να ισχύει για την περίπτωσή της.

Στο βιβλίο των αναμνήσεών της, θυμάται τον προπονητή της να ζητά συμβουλές για έναν νεότερο πατινέρ που κακομεταχειριζόταν τη σύντροφό του.

Αυτό που έκανε ο πατινέρ θύμιζε στον προπονητή την «κακοποιητική συμπεριφορά» του Σιζερόν, όπως την περιέγραψε στην Παπαδάκη -λέξεις που η ίδια η Παπαδάκη δεν είχε ποτέ χρησιμοποιήσει για τον παρτενέρ της. Αντίθετα, κατηγορούσε τον εαυτό της για τις εκρήξεις του Σιζερόν.

Οι κρατήσεις και οι στροφές καθοδηγούνται από τον άνδρα. «Για τέσσερις ώρες την ημέρα, τουλάχιστον στον πάγο, το σώμα μου δεν μου ανήκε» λέει η Παπαδάκη

Οι απαρχαιωμένες νόρμες για τα φύλα

Η Παπαδάκη άρχισε να γράφει τις αναμνήσεις της ακριβώς ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, γεμίζοντας 10 τετράδια με τις εντυπώσεις και τις αναμνήσεις της από την περιοδεία.

Στη συνέχεια, αμέσως μετά την επίσημη λήξη της συνεργασίας της με τον Σιζερόν, ένας εκδότης την προσέγγισε για να της προτείνει να διηγηθεί την ιστορία της.

«Το βιβλίο αφορά ένα σύστημα, και αν οι άνθρωποι το παρουσιάσουν ως το δικό μου μαρτύριο, αυτό υπονομεύει εντελώς το σύστημα ευθύνης» λέει η Παπαδάκη.

«Έγραψα από τη δική μου οπτική γωνία, την εμπειρία μου, γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Δεν είμαι μελετητής που προσπαθεί να γράψει μια μελέτη για το καλλιτεχνικό πατινάζ».

Οι απαρχαιωμένες νόρμες για τα φύλα διαμορφώνουν κάθε πτυχή αυτού του συστήματος. Η Διεθνής Ένωση Πατινάζ (ISU) ορίζει ότι οι ομάδες χορού επί πάγου πρέπει να αποτελούνται από «μία γυναίκα και έναν άνδρα».

Επιπλέον, ο αριθμός των γυναικών χορευτριών επί πάγου που αναζητούν παρτενέρ υπερτερεί κατά πολύ του αριθμού των διαθέσιμων ανδρών χορευτών, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες σε αυτό το άθλημα ζουν με τον φόβο ότι θα αντικατασταθούν.

Η «ακολουθούσα» κι ο «ηγέτης»

Και μετά υπάρχει και αυτό που συμβαίνει στον πάγο: όταν μαθαίνουν ακόμη και τους πιο βασικούς χορούς, οι γυναίκες παραδοσιακά αναλαμβάνουν τον ρόλο της «ακολουθούσας» έναντι του ρόλου του «ηγέτη» των ανδρών.

Οι κρατήσεις και οι στροφές καθοδηγούνται από τον άνδρα. «Για τέσσερις ώρες την ημέρα, τουλάχιστον στον πάγο, το σώμα μου δεν μου ανήκε» λέει η Παπαδάκη.

«Όσο και αν οι άνθρωποι το σκέφτονται ως κάτι το ασήμαντο, ως έναν απλό κώδικα που δεν έχει καμία επίδραση, έχει. Έχει επίδραση στον τρόπο που κατασκευάζεις τον εαυτό σου όταν εξελίσσεσαι σε μια συγκεκριμένη δυναμική όπου αντιλαμβάνεσαι το σώμα σου ως προέκταση του σώματος κάποιου άλλου».

Μια σειρά από κακοποιητικές συμπεριφορές

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν συνεργαστεί με τον Σιζερόν, η νέα του παρτενέρ Λόρενς Φουρνιέ Μπόντρι κατέλαβε την ένατη θέση στο Πεκίνο με τον Νικολάι Σόρενσεν, έναν πατινέρ που το 2024 απαγορεύτηκε να συμμετέχει σε αγώνες για τουλάχιστον έξι χρόνια λόγω «σεξουαλικής κακοποίησης». (Η απαγόρευση έχει έκτοτε ανατραπεί για λόγους δικαιοδοσίας.)

Η πολύκροτη συνεργασία της με τον Σιζερόν είναι μία από τις τρεις που παρουσιάζονται στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix Glitter & Gold: Ice Dancing, η οποία ασχολείται με το απότομο τέλος της προηγούμενης συνεργασίας της Φουρνιέ Μπόντρι. Ωστόσο, η σειρά δεν αναλύει λεπτομερώς το τέλος της συνεργασίας του Σιζερόν με την Παπαδάκη.

Η Παπαδάκη μεγάλωσε με τη μητέρα της, μια Γαλλίδα προπονήτρια πατινάζ, αλλά όταν περνούσε χρόνο με τον πατέρα της -έναν Έλληνα από τον Κορυδαλλό που τώρα διατηρεί καντίνα στο Όστιν του Τέξας-, αυτός γέμιζε τον κόσμο της κόρης του με ελληνική μυθολογία, προσπαθώντας να αντισταθμίσει το γεγονός ότι δεν μιλούσε τη μητρική του γλώσσα

«Προσπαθούν να με φιμώσουν»

Την εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου της Παπαδάκη, ο Σιζερόν εξέδωσε διαταγή παύσης και διακοπής, κατηγορώντας την ότι ηγείται μιας εκστρατείας δυσφήμισης. «Θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου με τις ετικέτες που μου αποδίδονται» δήλωσε ο Σιζερόν στον Τύπο τον Ιανουάριο.

«Αυτές οι κατηγορίες προκύπτουν σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο… θέτοντας έτσι ερωτήματα σχετικά με τις υποκείμενες προθέσεις πίσω από αυτή την εκστρατεία. Θέλω επίσης να καταγγείλω το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, το οποίο περιέχει ψευδείς πληροφορίες, αποδίδοντάς μου, μεταξύ άλλων, δηλώσεις που δεν έχω κάνει ποτέ και τις οποίες θεωρώ σοβαρές».

«Έγραψα ένα βιβλίο για να διεκδικήσω την ιστορία μου, και τώρα το έχουν καταλάβει άνθρωποι που προσπαθούν να με φιμώσουν» λέει η Παπαδάκη. «Στην αρχή, αυτό με έκανε να γελάσω πικρά, γιατί αυτό είναι ακριβώς το θέμα του βιβλίου μου».

Η αποστολή του Δία

Η Παπαδάκη μεγάλωσε με τη μητέρα της, μια Γαλλίδα προπονήτρια πατινάζ, αλλά όταν περνούσε χρόνο με τον πατέρα της -έναν Έλληνα από τον Κορυδαλλό που τώρα διατηρεί καντίνα στο Όστιν του Τέξας-, αυτός γέμιζε τον κόσμο της κόρης του με ελληνική μυθολογία, προσπαθώντας να αντισταθμίσει το γεγονός ότι δεν μιλούσε τη μητρική του γλώσσα.

«Δε θυμάμαι τις ιστορίες όπως έχουν γραφτεί, αλλά τις θυμάμαι σαν ένα τοπίο ενός παράλληλου κόσμου» λέει η Γκαμπριέλα. Οι ιστορίες έγιναν «μέρος του υποσυνείδητου τοπίου της». Στα όνειρά της, ο πατέρας της γινόταν ο Δίας και αυτή η Αθηνά, και στην πραγματική ζωή, κουβαλούσε τη θεά μαζί της. «

Κάθε φορά που περνούσα κάτι δύσκολο, φανταζόμουν ότι ήταν μια αποστολή που μου είχε αναθέσει ο Δίας να εκπληρώσω» λέει η Παπαδάκη. Σήμερα, αποδίδει σε αυτό το πλαίσιο την ανθεκτικότητά της και στις ιστορίες το ότι την βοήθησαν να νιώθει λιγότερο μόνη.

«Πάντα λέω ότι αν νομίζεις ότι έχεις μια μοναδική εμπειρία, τότε δεν διαβάζεις αρκετά» συμπληρώνει.

Σχολιάστρια στο Μιλάνο-Κορτίνα

Πέρυσι, η Παπαδάκη ανέλαβε έναν νέο ρόλο στους διαγωνισμούς πατινάζ, ως επίσημη σχολιάστρια του NBC για τον χορό επί πάγου. Κάλυψε τα δύο τελευταία Εθνικά Πρωταθλήματα Πατινάζ των ΗΠΑ και παρακολούθησε εκδηλώσεις στην Κίνα και την Ιαπωνία το περασμένο φθινόπωρο. (Αυτές περιλάμβαναν τον τελικό του Grand Prix στη Ναγκόγια, όπου οι Fournier Beaudry και Cizeron αγωνίστηκαν μαζί και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.)

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, επρόκειτο να παρέχει πληροφορίες για τον χορό επί πάγου μαζί με τον Τζόνι Γουέρ.

Ωστόσο, μετά τη στάση του Σιζερόν για το βιβλίο της, το NBC απέσυρε την Παπαδάκη από τη θέση της σχολιάστριας. «Θεώρησαν ότι η ουδετερότητά μου είχε τεθεί σε κίνδυνο και ότι δεν μπορούσα να σχολιάσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες» δήλωσε η Παπαδάκη στη γαλλική εφημερίδα L’Équipe.

«Είναι ο Θεός που το αποφασίζει για σένα ή ό,τι άλλο»

Τώρα, η Παπαδάκη βρίσκεται στο Λονδίνο και σκέφτεται να μετακομίσει μόνιμα από το Μόντρεαλ. Πολλά από τα βιβλία της έχουν ήδη μεταφερθεί. Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών συνομιλιών με τη Vogue, δείχνει τα βιβλία που της έκαναν παρέα ενώ έγραφε τα δικά της: The Chronology of Water της Lidia Yuknavitch, Between the World and Me του Ta-Nehisi Coates, τα έργα της Annie Ernaux και το δοκίμιο της Audre Lorde «The Transformation of Silence into Language and Action».

«Ήταν σαν τη Βίβλο μου» λέει η Παπαδάκη. «Το διάβαζα, ειλικρινά, σχεδόν κάθε μέρα».

Βγάζει ένα βιβλίο από το ράφι της, το Know My Name της Chanel Miller, ψάχνοντας για ένα συγκεκριμένο απόσπασμα που της έμεινε. Αντ’ αυτού, παραφράζει τη Miller. «Ήταν σαν να έλεγε, ξέρεις, πάντα ονειρευόμουν να γράψω, αλλά θα ήθελα να ήταν για κάτι άλλο. Μακάρι να μην ήταν μια τόσο σκοτεινή και θλιβερή ιστορία, αλλά δεν αποφασίζεις εσύ για το τι θα γράψεις. Είναι ο Θεός που το αποφασίζει για σένα ή ό,τι άλλο».

Είναι μια ιδέα που της ταιριάζει. Η Παπαδάκη δεν πιστεύει ότι θα είχε γράψει το βιβλίο της αν θεωρούσε ότι η αναζήτηση της ευτυχίας στον αθλητισμό της ήταν μια χαμένη υπόθεση.

Φως στα πράγματα

Οι συμβάσεις ήδη αλλάζουν: Από το 2022, ο Καναδάς, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταργήσει την παράγραφο που αναφέρεται συγκεκριμένα στο φύλο από τις απαιτήσεις για τις συνεργασίες στον χορό επί πάγου, ανοίγοντας το δρόμο για συνεργασίες χωρίς διακρίσεις φύλου.

Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην αλλαγή αυτή, η Παπαδάκη βλέπει μια φωτογραφία της να πατινάρει με την Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη Μάντισον Χάμπελ στην παράσταση Art on Ice στη Ζυρίχη.

«Η ευτυχία ήταν αδύνατη για μένα, αλλά είναι δυνατή για άλλους» λέει η Παπαδάκη. «Θέλω απλώς να ρίξω φως στα πράγματα που την έκαναν αδύνατη, ώστε οι άνθρωποι να έχουν έναν καλύτερο χάρτη για να την κάνουν δυνατή για τους ίδιους».

*Με στοιχεία από vogue.com | Αρχική Φωτό: Η Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο Γκιγιόμ Σιζερόν εκτελούν το ελεύθερο πρόγραμμά τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού χορού επί πάγου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ της ISU στη Μόσχα, Ρωσία, στις 20 Ιανουαρίου 2018. EPA/SERGEI ILNITSKY