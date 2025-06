Κακοποιητής γυναικών, εμμονικός με τα όπλα: Ο μικρός γιος του Αλέν Ντελόν «σταυρώνει» τον πατέρα του

Το ημερολόγιο έγραφε 18 Αυγούστου 2024 όταν η 7η Τέχνη «φόρεσε» τα μαύρα της και θρήνησε για την απώλεια ενός μεγάλου της σταρ. Ο Αλέν Ντελόν είχε «φύγει» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο που κράτησε πέντε χρόνια.

Ο άνθρωπος που είχε κερδίσει τον τίτλο «ο πιο ωραίος άνδρας στην ιστορία του κινηματογράφου» άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο, μοναδικές ερμηνείες, μεγάλους έρωτες, σκάνδαλα, μια τεράστια περιουσία και τρία παιδιά.

Το ταλέντο του μπροστά από τις κάμερες κανείς δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει. Ωστόσο το ποιόν του μπήκε στο μικροσκόπιο των ΜΜΕ ενημέρωσης ουκ ολίγες φορές. Όπως το 1968 που το όνομά του μπλέχτηκε με την Κορσικανή μαφία και το αφεντικό της Φρανσουά Μαρκαντόνι, όταν ο στενός του φίλος και για ένα φεγγάρι σωματοφύλακάς του Στέβαν Μάρκοβιτς βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι μετά από ένα ερωτικό όργιο στο σπίτι του σταρ.

Και στα χρόνια που ακολούθησαν η λίστα των φημών και των σκανδάλων όλο και μεγάλωνε – για τις σχέσεις με τις γυναίκες, τα παιδιά του, τις πολιτικές του απόψεις, τη συμπεριφορά του.

Και τώρα, ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Last Days Of The Samurai», έρχεται να εξερευνήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αλέν Ντελόν και να βγάλει στη φόρα άγνωστες ιστορίες πίσω από τις πόρτες του σπίτιού του.

«Πήγε να τη σκοτώσει δύο φορές στο ξύλο»

Για την ακρίβεια, τα λόγια του μικρότερου γιου του Αλέν Ντελόν είναι αυτά που «σταυρώνουν» τον πατέρα του.

Ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, παιδί του σταρ του κινηματογράφου και του πρώην μοντέλου Ροζαλί βαν Μπρίμεν, μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο πατέρας του απέναντι στις γυναίκες της ζωής του, τα παιδιά του και τις απειλές του με το όπλο.

Για την τελευταία σύντροφο του Αλέν Ντελόν, τη Χιρόμι Ρόλιν, ο 31χρονος είπε πως τουλάχιστον δύο φορές παραλίγο να τη σκοτώσει στο ξύλο, ενώ ούτε αυτός ξέρει πόσες φορές την έδειρε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μια φορά της κόλλησε το όπλο του στο κεφάλι της και της ούρλιαζε «τώρα θα σε σκοτώσω».

Ούτε η μητέρα του είχε καλύτερη τύχη, καθώς ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν θυμήθηκε εκείνες τις φορές που τις έσπασε 8 πλευρά από το ξύλο, ενώ άλλες δύο φορές της είχε σπάσει τη μύτη.

Όσο για τον ίδιο; Μια φορά τον έβαλε να κοιμηθεί ένα ολόκληρο βράδυ στο κλουβί του σκύλου «για να σκληρύνει», ενώ κάποια άλλη στιγμή τον απείλησε με το όπλο του την ώρα που έμπαινε στο σπίτι.

Στο «The Last Days Of The Samurai», εκτός του Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, μιλάνε και τα άλλα παιδιά του αστέρα του κινηματογράφου, σωματοφύλακες, αλλά και κάποιες από τις ερωμένες του.