Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
Stories 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:00

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Η ταινία με τίτλο The Girl [Το Κορίτσι] θα εξερευνήσει το διαβόητο σκάνδαλο βιασμού του Ρομάν Πολάνσκι από την οπτική γωνία του 13χρονου κοριτσιού, Σαμάνθα Γκάιμερ.

Βασισμένη στα απομνημονεύματα της Γκάιμερ, The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski [Το κορίτσι: Μια ζωή στη σκιά του Ρομάν Πολάνσκι] η ταινία θέλει να επανεξετάσει «ένα από τα πιο πολύκροτα και σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία του Χόλιγουντ μέσα από τα μάτια του ατόμου που παρερμηνεύτηκε περισσότερο» σημειώνει ο The Guardian.

H ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία από την οπτική της Γκάιμερ, ενός κοριτσιού που η ζωή του άλλαξε για πάντα όταν η ζωή της διασταυρώθηκε με αυτή του διάσημου σκηνοθέτη τη δεκαετία του 1970, βιάστηκε στα 13 της και βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα των μέσων ενημέρωσης. Η περιπέτεια της μετά τη σύλληψη του Πολάνσκι, τότε 43 ετών, το 1977 με την κατηγορία του βιασμού, συνεχίστηκε για χρόνια.

Πλέον, μισό αιώνα μετά το έγκλημα που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη, η Σαμάνθα Γκάιμερ αποφασίζει να πάρει πίσω τα ηνία της ιστορίας της, μετατρέποντας το προσωπικό της τραύμα σε μια πράξη συλλογικής κάθαρσης.

Ενώ ο Ρομάν Πολάνσκι συνεχίζει να οχυρώνεται πίσω από εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, η νέα ταινία της Μαρίνας Ζιολκόφσκι υπόσχεται να αποδώσει την ηθική δικαιοσύνη που οι δικαστικές αίθουσες αδυνατούν να επιβάλουν εδώ και δεκαετίες.

Διαβάζοντας τα απομνημονεύματα της Γκάιμερ, η σκηνοθέτιδα Μαρίνα Ζιολκόφσκι εντυπωσιάστηκε από τη «φωνή της – καθαρή, θαρραλέα και εδώ και καιρό σβησμένη από τη δημόσια αφήγηση».

«Αυτή η ταινία δεν αφορά τον Ρομάν Πολάνσκι, αφορά την επιστροφή της ιστορίας της Σαμάνθα σε αυτήν, μετά από χρόνια που διαμορφώθηκε από άλλους» είπε η σκηνοθέτιδα σε δήλωσή της.

«Το δικαστικό σύστημα και τα ΜΜΕ με χρησιμοποίησαν σαν ρόπαλο για να χτυπήσουν κάποιον άλλον, χωρίς να νοιάζονται αν πλήγωναν εμένα»

Προσωπική και καθηλωτική, η ταινία Το Κορίτσι θέλει να είναι «μια βαθιά ανθρώπινη πράξη ανάκτησης καθώς αναδεικνύει πώς η εξουσία, η δόξα και ο παραμορφωτικός καθρέφτης των μέσων ενημέρωσης έσβησαν την αλήθεια ενός παιδιού. Είναι μια ταινία που θέλει να τιμήσει την ανθεκτικότητά της».

Αυτή η ριζοσπαστική μετατόπιση της οπτικής γωνίας θέλει να επιστρέψει την ιστορία στην πρωταγωνίστρια του με την παραγωγή να θέλει να εστιάζει στην 13χρονη που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ανελέητης εκμετάλλευσης από τους πάντες.

Στον κεντρικό ρόλο, η 13χρονη Κάρολιν Κάτσεν καλείται να ενσαρκώσει τη συντριβή της παιδικής αθωότητας από την κατάχρηση εξουσίας.

Η ίδια η Σαμάνθα Γκάιμερ, η οποία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, δηλώνει πως η ταινία αποτελεί για την ίδια ένα «δώρο», επιτρέποντάς της να μετατρέψει ένα ισόβιο βάρος σε κάτι δημιουργικό και όμορφο που της φέρνει την ιστορία της εκεί που δικαιωματικά ανήκει -πίσω στην ίδια.

Ένοχο μοτίβο

Η χρονική στιγμή της παραγωγής συμπίπτει με νέες δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον 92χρονο πλέον δημιουργό. Πρόσφατα, ο Πολάνσκι απέφυγε μια ακόμη δίκη στο Λος Άντζελες, καταλήγοντας σε εξωδικαστική συμφωνία για μια υπόθεση βιασμού που χρονολογείται από το 1973.

Η ενάγουσα, γνωστή ως Τζέιν Ντόε, κατήγγειλε ότι ο σκηνοθέτης την παρέσυρε σε δείπνο όταν ήταν 16 ετών, τη μέθυσε με τεκίλα και στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά στο σπίτι του.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η υπόθεση ρυθμίστηκε το καλοκαίρι του 2025 προς «αμοιβαία ικανοποίηση των μερών», προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των νομικών διευθετήσεων που επιτρέπουν στον Πολάνσκι να παραμένει μακριά από τη φυλακή.

Η ταινία λειτουργεί ως υπενθύμιση ενός ευρύτερου και σκοτεινού μοτίβου. Από το 2017 έως το 2019, τέσσερις ακόμη γυναίκες κατηγόρησαν τον Πολάνσκι για σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, με τις περισσότερες εξ αυτών να ήταν ανήλικες.

Μεταξύ αυτών, η Μαριάν Μπαρνάρντ κατήγγειλε επίθεση σε ηλικία 10 ετών, ενώ η ηθοποιός Σάρλοτ Λιούις ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε στα 16 της.

Παρά τις αλλεπάλληλες αρνήσεις του σκηνοθέτη και τις δικαστικές του επιτυχίες στη Γαλλία, η κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας της Γκάιμερ έρχεται επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο αναρίθμητες συζητήσεις.

Ιερό τέρας ή σκέτο τέρας;

Μια από αυτές είναι η συζήτηση για τον διαχωρισμό του καλλιτέχνη από το έργο του.

Η καθηγήτρια κινηματογραφικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, Δρ. Ελέιν Σόουαλτερ, επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου η «αύρα» της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας δεν επαρκεί πλέον για να συγκαλύψει παραβατικές συμπεριφορές. Η βιομηχανία δεν κρίνει πια μόνο το κάδρο, αλλά και το χέρι που κρατά την κάμερα».

Αν έχει δίκιο η Σόουαλτερ, η τάση αντανακλά μια βαθύτερη κοινωνική ανάγκη για λογοδοσία, όπου η αισθητική αρτιότητα παύει να λειτουργεί ως ελαφρυντικό για πράξεις που πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι αντιδράσεις στην επερχόμενη ταινία διχάζουν τους κριτικούς. Ορισμένοι θεωρούν ότι η εστίαση στη Σαμάνθα Γκάιμερ είναι η μοναδική έντιμη διέξοδος για το Χόλιγουντ.

«Η μετατόπιση του αφηγηματικού κέντρου βάρους από τον θύτη στο θύμα αποτελεί μια πράξη διορθωτικής δικαιοσύνης» σχολιάζει ο Πίτερ Μπράντσο στον The Guardian. «Είναι η στιγμή που η κινηματογραφική γλώσσα σταματά να εξυμνεί τον ‘καταραμένο δημιουργό’ και αρχίζει να αφουγκράζεται τον ανθρώπινο πόνο».

«Η συγχώρεση προς τον Πολάνσκι ήταν το δικό μου κλειδί για την ελευθερία, όχι ένα συγχωροχάρτι για την πράξη του»

YouTube thumbnail

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η διαγραφή του έργου του Πολάνσκι θα αποτελούσε πολιτισμική απώλεια. «Η καταδίκη του ανθρώπου είναι επιβεβαιωμένα επιβεβλημένη, αλλά η εξορία του έργου του είναι μια μορφή πνευματικού ακρωτηριασμού που δεν βοηθά την κοινωνία να ωριμάσει» έχει δηλώσει η βραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός Λεά Σεϊντού, εκφράζοντας μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί στην πατρίδα της.

Ο τρόπος με τον οποίο η βιομηχνία του θεάματος διαχειρίζεται πλέον καλλιτέχνες με σκοτεινό παρελθόν έχει αλλάξει ριζικά μετά το 2017. «Τα στούντιο δεν φοβούνται πια μόνο την κατακραυγή, αλλά και την οικονομική απαξίωση» σχολιάζει ο αναλυτής Μάικλ Φλέμινγκ. «Η ηθική καθαρότητα έχει μετατραπεί σε εμπορική αξία».

Η περίπτωση του Πολάνσκι, ο οποίος στα 92 του χρόνια συνεχίζει να κλείνει υποθέσεις με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, αποτελεί μια πρόκληση για τους νέους κανόνες δεοντολογίας.

«Οι συμβιβασμοί αγοράζουν χρόνο και σιωπή, αλλά η τέχνη έχει τη δύναμη να ανασύρει την αλήθεια από το αρχείο και να την τοποθετήσει κάτω από το φως του προβολέα» τονίσε η νομική σύμβουλος και ακτιβίστρια Μάριελεν Γκάρνερ στη Liberation.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της γαλλικής κινηματογραφικής κοινότητας, η οποία επί δεκαετίες υπήρξε το ασφαλές καταφύγιο του Πολάνσκι.

«Η Γαλλία σταδιακά απομακρύνεται από το δόγμα της ‘ιερότητας του δημιουργού’. Η αθώωση του Πολάνσκι για δυσφήμιση το 2024 μπορεί να ήταν μια νομική νίκη, αλλά ηθικά η απομόνωσή του εντείνεται» παρατηρεί η κοινωνιολόγος Ζεραλντίν Μπεκέρ με την ταινία The Girl να μοιάζει με το τελικό χτύπημα σε μια κουλτούρα που επέτρεπε την ατιμωρησία στο όνομα της υψηλής τέχνης.

Όπως καταλήγει ο αρθρογράφος των New York Times, Α.Ο. Σκοτ: «Το μέλλον του κινηματογράφου δεν ανήκει σε εκείνους που απαιτούν την υποταγή μας στο μεγαλείο τους, αλλά σε εκείνους που έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους».

Υπόθεση Πολάνσκι

«Αν είχα σκοτώσει κάποιον, δεν θα είχε τόση απήχηση στον Τύπο, καταλαβαίνετε; Αλλά… το γ@μήσι, βλέπετε, και τα νεαρά κορίτσια… Οι δικαστές θέλουν να γ@μάνε νεαρά κορίτσια. Οι ένορκοι θέλουν να γ@μάνε νεαρά κορίτσια. Όλοι θέλουν να γ@μήσουν νεαρά κορίτσια!»

Το 1977 ο διάσημος Πολωνός σκηνοθέτης, Ρόμαν Πολάνσκι, κατηγορήθηκε για τον βιασμό ενός 13χρονου τότε κοριτσιού, της Σαμάνθα Γκέιλι (νυν Γκάιμερ), κατά τη διάρκεια μίας φωτογράφισης που θα γινόταν, υποτίθεται, για την γαλλική έκδοση της Vogue, με την οποία εκείνος συνεργαζόταν ως guest, μέσα στην έπαυλη του Τζακ Νίκολσον, στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τις έδωσε ναρκωτικά και στη συνέχεια τη βίασε. Ο Πολάνσκι μετά τα γεγονότα συνελήφθη και μπήκε στη φυλακή για μόλις 42 ημέρες, στο πλαίσιο ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Ο ίδιος παραδέχτηκε την ενοχή του για την τέλεση σεξουαλικής πράξης με ανήλικη και η εισαγγελία απέσυρε άλλες πέντε βαρύτατες κατηγορίες. Η εξωδικαστική συμφωνία επιτεύχθηκε μάλιστα, με τη συγκατάθεση της ανήλικης.

Το 1978 ο Πολάνσκι διέφυγε οριστικά στην Γαλλία, φοβούμενος πως θα καταδικαστεί πιο βαριά, παρά της διευθέτησης που είχε γίνει, λόγω της πίεσης των media.

«Δραπέτευσε για να διαφύγει από ένα απίστευτα διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα, που έχει προαποφασίσει να τον καταδικάσει», υποστήριξαν οι δικηγόροι του.

Άφεση αμαρτιών

Ο Πολάνσκι είναι μια διχαστική φιγούρα. Παραδέχθηκε τον εκ του νόμου βιασμό της 13χρονης Σαμάνθα Γκέιμερ το 1977 για να αποφύγει μια δίκη για πιο σοβαρές κατηγορίες. Μετά τη διαφυγή του στη Γαλλία τον επόμενο χρόνο, θεωρείται φυγάς στις ΗΠΑ.

Ο Ρομάν Πολάνσκι κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας το 2003 για την ταινία Ο Πιανίστας (The Pianist). Αν και δεν παρέστη στην τελετή, η βράβευση αναγνώρισε την εξαιρετική σκηνοθετική του δουλειά.

Αργότερα, το 2018, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου τον διέγραψε λόγω παλαιότερων καταδικαστικών αποφάσεων, παρά το κύρος του βραβείου του.

«Το να πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνω ότι ό,τι συνέβη δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα τρομερό [συναισθηματικό] φορτίο για εμένα»

YouTube thumbnail

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν την απονομή, η Σαμάνθα Γκάιμερ και ο δικηγόρος της εμφανίστηκαν στην εκπομπή του Λάρι Κινγκ με την ίδια να λέει πως συγχώρεσε τον Πολάνσκι.

Η εξομολόγηση της σόκαρε πολλούς. Κάποιοι μίλησαν για ημέρα ντροπής για την ίδια, άλλοι αναρωτήθηκαν τι μεσολάβησε από τότε. Ήθελε η Σαμάνθα να σταματήσει να είναι γνωστή ως το κορίτσι που βιάστηκε από τον σκηνοθέτη; Υπήρξε κάποιος μυστικός χρηματισμός από το 1977;

«Ο Πολάνσκι έχει πληρώσει το χρέος του»

To 2023 η Γκέιμερ υπερασπίστηκε για μία ακόμη φορά τον αμφιλεγόμενο σκηνοθέτη, λέγοντας ότι όσα συνέβησαν μεταξύ τους «δεν ήταν ποτέ μεγάλο πρόβλημα» για εκείνη.

«Ήμουν και είμαι ακόμη μια χαρά» είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σύζυγο του Πολάνσκι, Εμανουέλ Σενιέ, για λογαριασμό του γαλλικού Le Point.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη: αυτό που συνέβη με τον Πολάνσκι δεν ήταν ποτέ μεγάλο πρόβλημα για εμένα» είπε. «Δεν ήξερα καν ότι ήταν παράνομο, ότι κάποιος θα μπορούσε θα συλληφθεί για κάτι τέτοιο. Ήμουν και είμαι ακόμη μια χαρά. Το γενονός ότι το έχουμε κάνει [τόσο μεγάλο ζήτημα] με βαραίνει τρομερά. Το να πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα τρομερό [συναισθηματικό] φορτίο για εμένα».

«Η απόπειρα έκδοσης, το γεγονός ότι ο Ρόμαν συνελήφθη με αυτόν τον τρόπο, ήταν κάτι πολύ άδικο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δικαιοσύνη… Όλοι θα έπρεπε να ξέρουν ότι ο Ρόμαν έχει εκτίσει την ποινή του, η οποία ήταν… μεγάλη, αν θες την άποψή μου» πρόσθεσε.

«Κανείς δεν ήθελε να πάει στη φυλακή, αλλά πήγε και αυτό ήταν αρκετό. Πλήρωσε το χρέος του στην κοινωνία… Έκανε όλα όσα του ζητήθηκαν μέχρι που η κατάσταση ξέφυγε τελείως και η μόνη του επιλογή ήταν να διαφύγει. Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι του αξίζει να βρίσκεται στη φυλακή κάνει λάθος. Αυτό δεν ισχύει σήμερα, ούτε ίσχυε τότε» συνέχισε η Γκάιμερ.

Στη συνέντευξή της, η Γκάιμερ επισήμανε ότι τη δεκαετία του ’70 υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις για το σεξ, που αντιμετωπιζόταν ως τρόπος διασκέδασης ή και μέσο συναλλαγής.

«Θυμάμαι πως ήταν τα πράγματα όταν ξεκινούσα τη δουλειά, έγινα μοντέλο στα 14 μου χρόνια… Όλα τα κορίτσια, τα μοντέλα, πλάγιαζαν με τους φωτογράφους και εγώ δεν αποτελούσα εξαίρεση. Όμως το σεξ ήταν κάτι φυσιολογικό, μια φυσιολογική πτυχή της ζωής. Δεν υπήρχε όλη αυτή η ένταση, όλο αυτό το σκοτάδι γύρω από το σεξ» πρόσθεσε.

«Το σύστημα με κακοποίησε περισσότερο από τον βιαστή μου»

Σε άλλη συνέντευξη με την Αμάντα Νοξ, την Αμερικανίδα ακτιβίστρια και συγγραφέα που έγινε διεθνώς γνωστή μετά την ψευδή κατηγορία και τη φυλάκισή της για τη δολοφονία της συγκάτοικού της, Μέρεντιθ Κέρτσερ, τον Νοέμβριο του 2007 στην Περούτζια της Ιταλίας, η Σαμάνθα Γκάιμερ σπάει το στερεότυπο του «αιώνιου θύματος» και περιγράφει πώς η δικαστική εξουσία και τα μέσα ενημέρωσης μετέτρεψαν το τραύμα της σε ένα παγκόσμιο θέαμα προς κατανάλωση.

Στη συνέντευξή της η Γκάιμερ δίνει ένα εξαιρετικά αναλυτικό πλαίσιο σκέψης για τη στάση της μετά το διαβόητο συμβάν με τον Ρομάν Πολάνσκι απαντώντας σε όλους όσοι αναρωτήθηκαν για τη συγχώρεση του βιαστή της.

Όσο τραυματική κι αν ήταν η σεξουαλική επίθεση που υπέστη σε ηλικία 13 ετών από τον Ρομάν Πολάνσκι, η μεταχείρισή της από το δικαστικό σύστημα και τα ΜΜΕ ήταν «ακόμα χειρότερη» είπε η Γκάιμερ περιγράφοντας μια διαδικασία στην οποία η αλήθεια της παιδικής της ηλικίας θυσιάστηκε στον βωμό των επαγγελματικών φιλοδοξιών δικαστών και εισαγγελέων.

«Θυμάμαι πως ήταν τα πράγματα όταν ξεκινούσα τη δουλειά, έγινα μοντέλο στα 14 μου χρόνια… Όλα τα κορίτσια, τα μοντέλα, πλάγιαζαν με τους φωτογράφους και εγώ δεν αποτελούσα εξαίρεση. Όμως το σεξ ήταν κάτι φυσιολογικό, μια φυσιολογική πτυχή της ζωής. Δεν υπήρχε όλη αυτή η ένταση, όλο αυτό το σκοτάδι γύρω από το σεξ»

H Σαμάνθα Γκάιμερ φωτογραφημένη από τον Ρομάν Πολάνσκι στις 10 Μαρτίου, 1977

Η Γκάιμερ εστιάζει ιδιαίτερα στον δικαστή Ρίτενμπαντ, τον οποίο χαρακτηρίζει «διεφθαρμένο», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε την υπόθεσή της για να κερδίσει δημοσιότητα, μετατρέποντας τη δικαιοσύνη σε ψυχαγωγία.

Για την Γκάιμερ, η σύλληψη του Πολάνσκι σήμανε ταυτόχρονα και τη δική της «σύλληψη». Από τη στιγμή που η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, έπαψε να είναι η Σαμάνθα και έγινε «το κορίτσι» – ένα αντικείμενο ανάλυσης, αμφισβήτησης και μίσους.

Στη συνέντευξή της η Γκάιμερ περιγράφει το κλίμα της εποχής στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’70, όπου η ερωτικοποίηση των ανήλικων κοριτσιών ήταν σχεδόν κυρίαρχη τάση, κάτι που οδήγησε τα ΜΜΕ να τη χαρακτηρίσουν ακόμα και ως «Λολίτα που παγίδευσε τον σκηνοθέτη». Η Γκάιμερ καταγγέλλει ότι οι δημοσιογράφοι την «κυνηγούσαν ακόμη και στην αποφοίτησή της, αδιαφορώντας πλήρως για το τραύμα και την οδύνη της».

«Είναι εντάξει να είσαι καλά»

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της αφήγησής της είναι η σημερινή της σχέση με τον Πολάνσκι. Η Γκάιμερ εξηγεί ότι η κοινή τους εμπειρία ως στόχοι ενός συστήματος που τους χρησιμοποίησε για ίδιον όφελος, τους έφερε παραδόξως στην ίδια πλευρά. «Είναι ευκολότερο να συγχωρήσω τον Ρομάν γιατί ζήτησε συγγνώμη και ξέρω ότι λυπάται», αναφέρει, προσθέτοντας ότι περιμένει ακόμα μια αντίστοιχη συγγνώμη από το δικαστικό σύστημα.

Για εκείνη, η συγχώρεση δεν είναι παραίτηση, αλλά ένα εργαλείο επιβίωσης. «Το να κρατάς την οργή μέσα σου πονάει μόνο εσένα, δεν πονάει τον άλλον» είπε στη Νοξ.

Η Γκάιμερ με τη στάση της στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κοινωνικής απαίτησης να παραμένουν τα θύματα σε μια διαρκή κατάσταση πόνου και μίσους.

«Η κοινωνία θέλει τέρατα και θύματα σε άσπρο και μαύρο· η αλήθεια μου όμως είναι πολύ πιο περίπλοκη»

YouTube thumbnail

Στη συζήτησή της καταγγέλλει ότι όταν ένα θύμα δηλώνει πως είναι πλέον καλά και δεν επιθυμεί την περαιτέρω τιμωρία του δράστη, η κοινωνία συχνά του «γυρίζει την πλάτη» και το κατηγορεί ως απολογητή του βιασμού.

«Είναι εντάξει να είσαι καλά», λέει διεκδικώντας το δικαίωμα να ζήσει μια κανονική ζωή μακριά από τη σκιά του σκανδάλου, ως μια «κανονική γυναίκα με κανονικά προβλήματα», και όχι ως το πρόσωπο ενός αιώνιου διεθνούς σεξουαλικού σκανδάλου.

Ο Πολάνσκι, μιλώντας για το περιστατικό σε αμφιλεγόμενη συνέντευξη το 1979, είπε:

«Αν είχα σκοτώσει κάποιον, δεν θα είχε τόση απήχηση στον Τύπο, καταλαβαίνετε; Αλλά… το γ@μήσι, βλέπετε, και τα νεαρά κορίτσια… Οι δικαστές θέλουν να γ@μάνε νεαρά κορίτσια. Οι ένορκοι θέλουν να γ@μάνε νεαρά κορίτσια. Όλοι θέλουν να γ@μήσουν νεαρά κορίτσια!»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stories
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»
Παζλ 01.02.26

Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»

Το νορβηγικό παλάτι μοιάζει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με το σκάνδαλο Επστάιν και τη δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα να διαλύουν τη μοναρχία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 21:35

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Axios 02.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Σύνταξη
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο