Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του διαβόητου αυτοκράτορα του Playboy Χιου Χέφνερ, καταγγέλλει το ίδρυμα που φέρει το όνομα του για «χιλιάδες ημερολόγια του που περιλαμβάνουν προσωπικές στιγμές γυναικών», με την ίδια να προειδοποιεί για την παρουσία ανήλικων κοριτσιών στις καταγραφές του Χιου Χέφνερ.

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου που έχει φέρει τριγμούς στην υστεροφημία του αυτοκράτορα του Playboy, η τελευταία του σύζυγος αποκαλύπτει την ύπαρξη «αρχειοθετημένων» σεξουαλικών πράξεων και γυμνών φωτογραφιών χωρίς συγκατάθεση.

Με την υποστήριξη της διάσημης δικηγόρου Γκλόρια Όλρεντ, η Χέφνερ ζητά την παρέμβαση των αρχών για να αποτραπεί μια ανυπολόγιστη ψηφιακή καταστροφή.

Η Κρίσταλ Χέφνερ, η τρίτη και τελευταία σύζυγος του Χιου Χέφνερ, προχώρησε σε επίσημες καταγγελίες προς τους Γενικούς Εισαγγελείς της Καλιφόρνια και του Ιλινόις.

«Ο Χιου Χέφνερ ήταν ένα βαμπίρ που ρουφούσε τη ζωή από νεαρές γυναίκες για να τροφοδοτήσει τον δικό του κόσμο»

Η ανησυχία της εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο το ομώνυμο ίδρυμα του εκδότη «διαχειρίζεται χιλιάδες ιδιωτικά έγγραφα και προσωπικά λευκώματα και ημερολόγια του».

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει γυμνές εικόνες γυναικών, μεταξύ των οποίων και της ίδιας, ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι ορισμένες από τις απεικονιζόμενες μπορεί να ήταν ανήλικες κατά τη στιγμή της φωτογράφισης.

Η Χέφνερ υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε από τη θέση της προέδρου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού λόγω των αντιρρήσεών της σχετικά με την ασφάλεια και την πιθανή ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων.

Τα προσωπικά αρχεία που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960, αποτελούν μια λεπτομερή καταγραφή της ιδιωτικής ζωής στην έπαυλη του Playboy.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Χέφνερ, το υλικό περιλαμβάνει γυμνές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν και μετά από σεξουαλική δραστηριότητα, συχνά χωρίς την συγκατάθεση τους.

Πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι σήμερα μητέρες και γιαγιάδες, αγνοώντας πλήρως ότι οι πιο προσωπικές τους στιγμές παραμένουν αποθηκευμένες υποστήριξε η χήρα του Χιου Χέφνερ που υπογράμμισε τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης και των deepfakes.

«Μια τυχαία διαρροή ή μια παραβίαση δεδομένων θα μπορούσε να καταστρέψει χιλιάδες ζωές σε ελάχιστο χρόνο» είπε η Κρίσταλ Χέφνερ

Η δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ διευκρίνισε ότι τα λευκώματα περιέχουν ονόματα γυναικών με τις οποίες ο εκδότης είχε σεξουαλικές επαφές, καθώς και σημειώσεις που περιγράφουν συγκεκριμένες πράξεις.

Η ανησυχία είναι έντονη για το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες ενδέχεται να τελούσαν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ όταν απαθανατίστηκαν.

Η Κρίσταλ Χέφνερ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε Playmate του Μήνα και αργότερα δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της περιγράφοντας τη ζωή στην έπαυλη ως μια μορφή «πλύσης εγκεφάλου», στέκεται τώρα απέναντι στο ίδρυμα Hugh Hefner απαιτώντας από τις αρχές να προστατέψουν τα θύματα.

Η Χέφνερ υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που έχουν αμαλάβει τη φύλαξη των αρχείων «δεν ρισκάρουν τίποτα, καθώς δεν είναι εκτεθειμένοι μέσα σε αυτά τα βιβλία. Το βάρος της έκθεσης και ο κίνδυνος του διασυρμού πέφτει αποκλειστικά στις πλάτες των γυναικών που παγιδεύτηκαν στις σελίδες της ιστορίας του Playboy» υποστήριξε η χήρα του ατιμασμένου έκπτωτου επιχειρηματία και εκδότη.

«Νάρκωνε, εκβίαζε, δάμαζε»

Ο Χιου Χέφνερ υπερηφανευόταν συχνά για το τεράστιο αρχείο του, το οποίο θεωρούσε ως έναν τρόπο να εφεύρει έναν δικό του κόσμο όπου ο ίδιος ήταν το επίκεντρο.

Ωστόσο, μετά τον θάνατό του, οι αποκαλύψεις για συστηματικό μισογυνισμό και σεξουαλικές επιθέσεις έχουν κλονίσει συθέμελα την εικόνα του.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017, μόλις λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει η καταιγίδα του κινήματος #MeToo, όταν και πέθανε η φήμη και η κληρονομιά του έχουν πληγεί.

«Η κοκαΐνη στην έπαυλη ήταν τόσο διαδεδομένη που ακόμα και τα κατοικίδια είχαν εθιστεί»

Το 2022, το ντοκιμαντέρ Secrets of Playboy έφερε στο φως εκτενείς κατηγορίες από γυναίκες του περιβάλλοντός του, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπαλλήλων, λαγουδάκια και, κυρίως, την πρώην σύντροφό του, Χόλι Μάντισον, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί του στη σειρά ριάλιτι του E!, The Girls Next Door.

Η λάμψη της θρυλικής έπαυλης του Playboy κατέρρευσε οριστικά υπό το βάρος ανατριχιαστικών αποκαλύψεων που περιγράφουν ένα σκηνικό συστηματικής κακοποίησης, ναρκωτικών και απόλυτου ελέγχου καθώς πρόσωπα από το περιβάλλον του Χέφνερ έσπασαν τη σιωπή δεκαετιών, περιγράφοντας τον όχι ως απελευθερωτή και υπερασπιστή της αυτοδιάθεσης και του ερωτισμού, αλλά ως έναν χειριστικό δυνάστη.

Ναρκωτικά που δίνονταν σε ανυποψίαστες γυναίκες, σεξουαλικά όργια υπό αυστηρό πρωτόκολλο και μια καθημερινότητα που οδηγούσε ακόμα και σε σκέψεις αυτοκτονίας συνθέτουν το πορτρέτο της ζωής δίπλα στον Χιου Χέφνερ.

Οι μαρτυρίες έριξαν φως στις πιο σκοτεινές γωνιές του Playboy, αναγκάζοντας την διοίκηση της εταιρείας να πάρει σαφείς αποστάσεις από την κληρονομιά του ιδρυτή της.

Εκτροφείο εκμετάλλευσης

Η σειρά ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων αποκάλυψε μια πλευρά του Χιου Χέφνερ που απέχει παρασάγγας από τη δημόσια εικόνα του υπέρμαχου των γυναικείων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που έζησαν στην έπαυλη, ο εκδότης χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να χειραγωγεί και να ναρκώνει νεαρές κοπέλες, σέρνοντάς τις σε εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις.

Η Σόντρα Θίοντορ, πρώην σύντροφος του Χέφνερ, τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που τη «δάμασε όπως δαμάζουν ένα άλογο», ενώ αποκαλύπτει ότι η χρήση κοκαΐνης ήταν τόσο διαδεδομένη που ακόμα και τα σκυλιά του σπιτιού είχαν εθιστεί στις ουσίες που έβρισκαν στο πάτωμα.

Η Σόντρα Θίοντορ, πρώην σύντροφος του Χέφνερ, τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που τη «δάμασε όπως δαμάζουν ένα άλογο»

Οι μαρτυρίες αποκάλυψαν εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν στην έπαυλη. Αναφέρεται η συστηματική διαβόητη «βραδιά των χοίρων» (pig nights), όπου ο Χέφνερ φέρεται να έφερνε εργάτριες του σεξ που θεωρούσε μη ελκυστικές, διατάζοντάς τες να συνευρεθούν με τους φίλους του.

Ο πρώην βοηθός του, Στέφαν Τέτενμπαουμ, υποστηρίζει ότι υπήρχε γιατρός που εξέταζε τις γυναίκες πριν ο Χέφνερ επιτρέψει στους καλεσμένους του να ασέλγουν επάνω τους.

Η Μάντισον, η πλέον γνωστή από τις πρώην συντρόφους του, περιγράφει τη ζωή εκεί ως έναν «κύκλο αηδιαστικών γεγονότων» που την οδήγησε στο χείλος της αυτοκτονίας.

Το ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων είχε σοκαριστικές αποκαλύψεις για την έκλυτη αυτοκρατορία του Χέφνερ.

Σύμφωνα με όσα είπαν εργαζόμενοι τα VIP μέλη των nightclub του Playboy μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, χωρίς να διακινδυνεύουν οτιδήποτε. Ο Χέφνερ και το κύκλωμα του τους είχε προστατευμένους από τις αρχές.

Ο άνδρας που αυτοδιαφημιζόταν ως υπέρμαχος της ελευθερίας της σεξουαλικότητας και του λόγου σε μια καταπιεστική μεταπολεμική εποχή ήταν ένα τέρας

Σε ένα απόσπασμα η Μάστεν, πρώην Playmate και Bunny Mother, αφηγήθηκε μια κτηνωδία με πρωταγωνίστρια τη διάσημη πορνοστάρ της δεκαετίας του 1970 Λίντα Λαβλεις που έγινε γνωστή με την ταινία «Deep Throat» (Το Βαθύ Λαρύγγι).

«Όλοι οι άνδρες γελούσαν όταν βγήκε από τη λιμουζίνα. Ήταν μεθυσμένη και είχε πάρει ναρκωτικά. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας γερμανικός ποιμενικός. Ήταν τόσο χάλια που την έβαλαν να κάνει στοματικό σεξ στο σκύλο. Ήταν αξιοθρήνητο!» λέει.

Η Μάστεν αποκάλυψε και το περισταστικό του θαμώνα Ντον Κορνέλιους, του διάσημου παρουσιαστή του Soul Train.

«Ο Ντον είχε πάει πολλές φορές στο κλαμπ, τον είχαν δει πολλοί εκεί και δεν είχε προκαλέσει ποτέ. Αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν μπήκαν στην Rolls Royce του και πήγαν σπίτι του. Δεν είχαμε νέα τους για τρεις ημέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πού βρίσκονταν. Τις είχε χωρίσει, την μία κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο και την άλλη σε άλλο. Ήταν δεμένες επίσης. Η μία αδερφή άκουγε την άλλη να ουρλιάζει. Χρησιμοποιούσαν ξύλινα αντικείμενα με τα οποία την σοδόμιζαν και η άλλη άκουγε. Ήταν φρικτό».

Όμηροι και σκλάβες

Με την Mέριλιν Μονρόε στο εξώφυλλο, το πρώτο τεύχος πούλησε περισσότερα από 50.000 αντίτυπα και γέννησε μια αυτοκρατορία που διήρκησε δεκαετίες.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, το Playboy πουλούσε 7 εκατομμύρια αντίτυπα το μήνα και ο Χέφνερ άνοιξε δεκάδες κλαμπ όπου τα μέλη είχαν πρόσβαση χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

Ο άνδρας που αυτοδιαφημιζόταν ως υπέρμαχος της ελευθερίας της σεξουαλικότητας και του λόγου σε μια καταπιεστική μεταπολεμική εποχή ήταν ένα τέρας.

«Φοβόμουν να φύγω» λέει η Μάντισον. «Αν το έκανα θα ερχόμουν αντιμέτωπη με ένα βουνό από revenge porn»

Η Λίσα Λόβινγκ Μπάρετ, εκτελεστική βοηθός του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του ’80, είπε ότι ο Χέφνερ είχε ένα απόθεμα Quaaludes, το ισχυρό ηρεμιστικό με το οποίο ο Μπιλ Κόσμπι νάρκωνε τα θύματά του, σύμφωνα με τα ίδια. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό ήταν γνωστό ως «leg spreaders» και ήταν κανονικότητα να χορηγείται σε γυναίκες καθώς «τις έκανε πειθήνιες σε όλα».

Σύμφωνα με την ίδια ο Χέφνερ έπαιρνε μικρές ποσότητες αμφεταμίνης Dexedrine κάθε μέρα για να είναι σε εγρήγορση.

Ο Χέφνερ απαγόρευε στις συντρόφους του να βγαίνουν έξω μετά τις 9 το βράδυ, δεν τους επέτρεπε να φορούν κόκκινο κραγιόν και απαιτούσε να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις.

«Φοβόμουν να φύγω» λέει η Μάντισον. «Αν το έκανα θα ερχόμουν αντιμέτωπη με ένα βουνό από revenge porn. Όταν έβγαινες με τον Χέφνερ, έβγαζε κάθε λογής γυμνές φωτογραφίες όταν ήμασταν χάλια και τύπωνε 8 αντίτυπα, γι’ αυτόν και όλες τις γυναίκες που ήμασταν μαζί του. Ήταν αηδιαστικό».

Eπίσημη ρήξη

Η αντίδραση της μπράντας του Playboy μετά τις αποκαλύψεις αυτές ήταν άμεση και κατηγορηματική.

Σε επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι «το σημερινό Playboy δεν είναι το Playboy του Χιου Χέφνερ», τονίζοντας ότι πιστεύουν και στηρίζουν τις γυναίκες που βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν.

«Πίσω από τις μεταξωτές ρόμπες κρυβόταν ένας μηχανισμός συστηματικής νάρκωσης και ελέγχου»

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η λογοδοσία είναι πλέον οι βασικές αρχές του brand, δηλώνοντας ότι δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν τα σκοτεινά σημεία της κληρονομιάς τους.

«Το Playboy αποκηρύσσει πλέον τον ιδρυτή του, αναγνωρίζοντας τις τραυματικές εμπειρίες των θυμάτων του».