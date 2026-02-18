Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Stories 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:50

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Spotlight

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του διαβόητου αυτοκράτορα του Playboy Χιου Χέφνερ, καταγγέλλει το ίδρυμα που φέρει το όνομα του για «χιλιάδες ημερολόγια του που περιλαμβάνουν προσωπικές στιγμές γυναικών», με την ίδια να προειδοποιεί για την παρουσία ανήλικων κοριτσιών στις καταγραφές του Χιου Χέφνερ.

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου που έχει φέρει τριγμούς στην υστεροφημία του αυτοκράτορα του Playboy, η τελευταία του σύζυγος αποκαλύπτει την ύπαρξη «αρχειοθετημένων» σεξουαλικών πράξεων και γυμνών φωτογραφιών χωρίς συγκατάθεση.

Με την υποστήριξη της διάσημης δικηγόρου Γκλόρια Όλρεντ, η Χέφνερ ζητά την παρέμβαση των αρχών για να αποτραπεί μια ανυπολόγιστη ψηφιακή καταστροφή.

Η Κρίσταλ Χέφνερ, η τρίτη και τελευταία σύζυγος του Χιου Χέφνερ, προχώρησε σε επίσημες καταγγελίες προς τους Γενικούς Εισαγγελείς της Καλιφόρνια και του Ιλινόις.

«Ο Χιου Χέφνερ ήταν ένα βαμπίρ που ρουφούσε τη ζωή από νεαρές γυναίκες για να τροφοδοτήσει τον δικό του κόσμο»

Η ανησυχία της εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο το ομώνυμο ίδρυμα του εκδότη «διαχειρίζεται χιλιάδες ιδιωτικά έγγραφα και προσωπικά λευκώματα και ημερολόγια του».

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει γυμνές εικόνες γυναικών, μεταξύ των οποίων και της ίδιας, ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι ορισμένες από τις απεικονιζόμενες μπορεί να ήταν ανήλικες κατά τη στιγμή της φωτογράφισης.

Η Χέφνερ υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε από τη θέση της προέδρου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού λόγω των αντιρρήσεών της σχετικά με την ασφάλεια και την πιθανή ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων.

Τα προσωπικά αρχεία που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960, αποτελούν μια λεπτομερή καταγραφή της ιδιωτικής ζωής στην έπαυλη του Playboy.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Χέφνερ, το υλικό περιλαμβάνει γυμνές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν και μετά από σεξουαλική δραστηριότητα, συχνά χωρίς την συγκατάθεση τους.

Πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι σήμερα μητέρες και γιαγιάδες, αγνοώντας πλήρως ότι οι πιο προσωπικές τους στιγμές παραμένουν αποθηκευμένες υποστήριξε η χήρα του Χιου Χέφνερ που υπογράμμισε τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης και των deepfakes.

«Μια τυχαία διαρροή ή μια παραβίαση δεδομένων θα μπορούσε να καταστρέψει χιλιάδες ζωές σε ελάχιστο χρόνο» είπε η Κρίσταλ Χέφνερ

Ο επικεφαλής του Playboy, Χιου Χέφνερ, γελάει καθώς φωτογραφίζεται με τις επτά φίλες του (από αριστερά προς τα δεξιά) Τίφανι, Τίνα, Μισέλ, Νταλίν, Στέφανι, Κίμπερλι και Ρετζίνα, στις 16 Μαΐου 2001, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Στάνστεντ στη Βρετανία, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 75α γενέθλιά του. Ο Χέφνερ επρόκειτο να να μεταβεί στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για να απευθυνθεί στην Ένωση Φοιτητών μιλώντας για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση

Η δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ διευκρίνισε ότι τα λευκώματα περιέχουν ονόματα γυναικών με τις οποίες ο εκδότης είχε σεξουαλικές επαφές, καθώς και σημειώσεις που περιγράφουν συγκεκριμένες πράξεις.

Η ανησυχία είναι έντονη για το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες ενδέχεται να τελούσαν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ όταν απαθανατίστηκαν.

Η Κρίσταλ Χέφνερ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε Playmate του Μήνα και αργότερα δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της περιγράφοντας τη ζωή στην έπαυλη ως μια μορφή «πλύσης εγκεφάλου», στέκεται τώρα απέναντι στο ίδρυμα Hugh Hefner απαιτώντας από τις αρχές να προστατέψουν τα θύματα.

Η Χέφνερ υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που έχουν αμαλάβει τη φύλαξη των αρχείων «δεν ρισκάρουν τίποτα, καθώς δεν είναι εκτεθειμένοι μέσα σε αυτά τα βιβλία. Το βάρος της έκθεσης και ο κίνδυνος του διασυρμού πέφτει αποκλειστικά στις πλάτες των γυναικών που παγιδεύτηκαν στις σελίδες της ιστορίας του Playboy» υποστήριξε η χήρα του ατιμασμένου έκπτωτου επιχειρηματία και εκδότη.

«Νάρκωνε, εκβίαζε, δάμαζε»

Ο Χιου Χέφνερ υπερηφανευόταν συχνά για το τεράστιο αρχείο του, το οποίο θεωρούσε ως έναν τρόπο να εφεύρει έναν δικό του κόσμο όπου ο ίδιος ήταν το επίκεντρο.

Ωστόσο, μετά τον θάνατό του, οι αποκαλύψεις για συστηματικό μισογυνισμό και σεξουαλικές επιθέσεις έχουν κλονίσει συθέμελα την εικόνα του.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017, μόλις λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει η καταιγίδα του κινήματος #MeToo, όταν και πέθανε η φήμη και η κληρονομιά του έχουν πληγεί.

«Η κοκαΐνη στην έπαυλη ήταν τόσο διαδεδομένη που ακόμα και τα κατοικίδια είχαν εθιστεί»

YouTube thumbnail

Το 2022, το ντοκιμαντέρ Secrets of Playboy έφερε στο φως εκτενείς κατηγορίες από γυναίκες του περιβάλλοντός του, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπαλλήλων, λαγουδάκια και, κυρίως, την πρώην σύντροφό του, Χόλι Μάντισον, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί του στη σειρά ριάλιτι του E!, The Girls Next Door.

Η λάμψη της θρυλικής έπαυλης του Playboy κατέρρευσε οριστικά υπό το βάρος ανατριχιαστικών αποκαλύψεων που περιγράφουν ένα σκηνικό συστηματικής κακοποίησης, ναρκωτικών και απόλυτου ελέγχου καθώς πρόσωπα από το περιβάλλον του Χέφνερ έσπασαν τη σιωπή δεκαετιών, περιγράφοντας τον όχι ως απελευθερωτή και υπερασπιστή της αυτοδιάθεσης και του ερωτισμού, αλλά ως έναν χειριστικό δυνάστη.

Ναρκωτικά που δίνονταν σε ανυποψίαστες γυναίκες, σεξουαλικά όργια υπό αυστηρό πρωτόκολλο και μια καθημερινότητα που οδηγούσε ακόμα και σε σκέψεις αυτοκτονίας συνθέτουν το πορτρέτο της ζωής δίπλα στον Χιου Χέφνερ.

Οι μαρτυρίες έριξαν φως στις πιο σκοτεινές γωνιές του Playboy, αναγκάζοντας την διοίκηση της εταιρείας να πάρει σαφείς αποστάσεις από την κληρονομιά του ιδρυτή της.

Εκτροφείο εκμετάλλευσης

Η σειρά ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων αποκάλυψε μια πλευρά του Χιου Χέφνερ που απέχει παρασάγγας από τη δημόσια εικόνα του υπέρμαχου των γυναικείων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που έζησαν στην έπαυλη, ο εκδότης χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να χειραγωγεί και να ναρκώνει νεαρές κοπέλες, σέρνοντάς τις σε εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις.

Η Σόντρα Θίοντορ, πρώην σύντροφος του Χέφνερ, τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που τη «δάμασε όπως δαμάζουν ένα άλογο», ενώ αποκαλύπτει ότι η χρήση κοκαΐνης ήταν τόσο διαδεδομένη που ακόμα και τα σκυλιά του σπιτιού είχαν εθιστεί στις ουσίες που έβρισκαν στο πάτωμα.

Η Σόντρα Θίοντορ, πρώην σύντροφος του Χέφνερ, τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που τη «δάμασε όπως δαμάζουν ένα άλογο»

Οι μαρτυρίες αποκάλυψαν εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν στην έπαυλη. Αναφέρεται η συστηματική διαβόητη «βραδιά των χοίρων» (pig nights), όπου ο Χέφνερ φέρεται να έφερνε εργάτριες του σεξ που θεωρούσε μη ελκυστικές, διατάζοντάς τες να συνευρεθούν με τους φίλους του.

Ο πρώην βοηθός του, Στέφαν Τέτενμπαουμ, υποστηρίζει ότι υπήρχε γιατρός που εξέταζε τις γυναίκες πριν ο Χέφνερ επιτρέψει στους καλεσμένους του να ασέλγουν επάνω τους.

Η Μάντισον, η πλέον γνωστή από τις πρώην συντρόφους του, περιγράφει τη ζωή εκεί ως έναν «κύκλο αηδιαστικών γεγονότων» που την οδήγησε στο χείλος της αυτοκτονίας.

Το ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων είχε σοκαριστικές αποκαλύψεις για την έκλυτη αυτοκρατορία του Χέφνερ.

Σύμφωνα με όσα είπαν εργαζόμενοι τα VIP μέλη των nightclub του Playboy μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, χωρίς να διακινδυνεύουν οτιδήποτε. Ο Χέφνερ και το κύκλωμα του τους είχε προστατευμένους από τις αρχές.

Ο άνδρας που αυτοδιαφημιζόταν ως υπέρμαχος της ελευθερίας της σεξουαλικότητας και του λόγου σε μια καταπιεστική μεταπολεμική εποχή ήταν ένα τέρας

Σε ένα απόσπασμα η Μάστεν, πρώην Playmate και Bunny Mother, αφηγήθηκε μια κτηνωδία με πρωταγωνίστρια τη διάσημη πορνοστάρ της δεκαετίας του 1970 Λίντα Λαβλεις που έγινε γνωστή με την ταινία «Deep Throat» (Το Βαθύ Λαρύγγι).

«Όλοι οι άνδρες γελούσαν όταν βγήκε από τη λιμουζίνα. Ήταν μεθυσμένη και είχε πάρει ναρκωτικά. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας γερμανικός ποιμενικός. Ήταν τόσο χάλια που την έβαλαν να κάνει στοματικό σεξ στο σκύλο. Ήταν αξιοθρήνητο!» λέει.
Η Μάστεν αποκάλυψε και το περισταστικό του θαμώνα Ντον Κορνέλιους, του διάσημου παρουσιαστή του Soul Train.

«Ο Ντον είχε πάει πολλές φορές στο κλαμπ, τον είχαν δει πολλοί εκεί και δεν είχε προκαλέσει ποτέ. Αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν μπήκαν στην Rolls Royce του και πήγαν σπίτι του. Δεν είχαμε νέα τους για τρεις ημέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πού βρίσκονταν. Τις είχε χωρίσει, την μία κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο και την άλλη σε άλλο. Ήταν δεμένες επίσης. Η μία αδερφή άκουγε την άλλη να ουρλιάζει. Χρησιμοποιούσαν ξύλινα αντικείμενα με τα οποία την σοδόμιζαν και η άλλη άκουγε. Ήταν φρικτό».

Όμηροι και σκλάβες

Με την Mέριλιν Μονρόε στο εξώφυλλο, το πρώτο τεύχος πούλησε περισσότερα από 50.000 αντίτυπα και γέννησε μια αυτοκρατορία που διήρκησε δεκαετίες.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, το Playboy πουλούσε 7 εκατομμύρια αντίτυπα το μήνα και ο Χέφνερ άνοιξε δεκάδες κλαμπ όπου τα μέλη είχαν πρόσβαση χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

Ο άνδρας που αυτοδιαφημιζόταν ως υπέρμαχος της ελευθερίας της σεξουαλικότητας και του λόγου σε μια καταπιεστική μεταπολεμική εποχή ήταν ένα τέρας.

«Φοβόμουν να φύγω» λέει η Μάντισον. «Αν το έκανα θα ερχόμουν αντιμέτωπη με ένα βουνό από revenge porn»

YouTube thumbnail

Η Λίσα Λόβινγκ Μπάρετ, εκτελεστική βοηθός του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του ’80, είπε ότι ο Χέφνερ είχε ένα απόθεμα Quaaludes, το ισχυρό ηρεμιστικό με το οποίο ο Μπιλ Κόσμπι νάρκωνε τα θύματά του, σύμφωνα με τα ίδια. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό ήταν γνωστό ως «leg spreaders» και ήταν κανονικότητα να χορηγείται σε γυναίκες καθώς «τις έκανε πειθήνιες σε όλα».

Σύμφωνα με την ίδια ο Χέφνερ έπαιρνε μικρές ποσότητες αμφεταμίνης Dexedrine κάθε μέρα για να είναι σε εγρήγορση.

Ο Χέφνερ απαγόρευε στις συντρόφους του να βγαίνουν έξω μετά τις 9 το βράδυ, δεν τους επέτρεπε να φορούν κόκκινο κραγιόν και απαιτούσε να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις.

«Φοβόμουν να φύγω» λέει η Μάντισον. «Αν το έκανα θα ερχόμουν αντιμέτωπη με ένα βουνό από revenge porn. Όταν έβγαινες με τον Χέφνερ, έβγαζε κάθε λογής γυμνές φωτογραφίες όταν ήμασταν χάλια και τύπωνε 8 αντίτυπα, γι’ αυτόν και όλες τις γυναίκες που ήμασταν μαζί του. Ήταν αηδιαστικό».

Eπίσημη ρήξη

Η αντίδραση της μπράντας του Playboy μετά τις αποκαλύψεις αυτές ήταν άμεση και κατηγορηματική.

Σε επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι «το σημερινό Playboy δεν είναι το Playboy του Χιου Χέφνερ», τονίζοντας ότι πιστεύουν και στηρίζουν τις γυναίκες που βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν.

«Πίσω από τις μεταξωτές ρόμπες κρυβόταν ένας μηχανισμός συστηματικής νάρκωσης και ελέγχου»

Ο Χιου Χέφνερ χαλαρώνει με τις κλασικές κόκκινες σατέν πιτζάμες κρατώντας στο χέρι του το πρώτο τεύχος του περιοδικού Playboy στο κτήμα του στο Χόλμπι Χιλς στο Λος Άντζελες. Το πρώτο περιοδικό του 1953 παρουσίαζε μια γυμνή Μέριλιν Μονρόε. Η Μονρόε είχε καταγγείλλει την έκδοση καθώς η ίδια δεν είχε φωτογραφηθεί ποτέ για το περιοδικό, ο Χέφνερ είχε αγοράσει τις λήψεις από φωτογράφο και τις είχε εκδώσει χωρίς την άδεια της

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η λογοδοσία είναι πλέον οι βασικές αρχές του brand, δηλώνοντας ότι δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν τα σκοτεινά σημεία της κληρονομιάς τους.

«Το Playboy αποκηρύσσει πλέον τον ιδρυτή του, αναγνωρίζοντας τις τραυματικές εμπειρίες των θυμάτων του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Το μυστικό για καλύτερο σεξ δεν είναι αυτό που νομίζετε

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Fizz
«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη του στόχου των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Προβλήματα 18.02.26

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Ολυμπιακός: Η φανταστική η ατμόσφαιρα με τη Λεβερκούζεν και το εντυπωσιακό κορεό! (pics+vid)

Μια φανταστική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Το εντυπωσιακό κορεό των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)
Μπάσκετ 18.02.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 101-71 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Ντεμπούτο με τα «πράσινα» έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ

LIVE: Γουλβς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άρσεναλ για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.02.26

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Champions League 18.02.26

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Κόμο
Ποδόσφαιρο 18.02.26

LIVE: Μίλαν – Κόμο

LIVE: Μίλαν – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Κόμο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Champions League 18.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
Φωτογραφίες 18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο