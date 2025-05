«Ήταν κόλαση» – Όσα έχουν πει τα κουνελάκια του Playboy για το κακό σεξ με τον Χιου Χέφνερ

Ως ιδρυτής του Playboy, ο Χιου Χέφνερ είχε τη φήμη ότι είχε πολλές γυναίκες, άγρια πάρτι και ακόμα πιο άγριο σεξ. Τις δεκαετίες μετά την ίδρυση του περιοδικού, ενίσχυσε αυτή την εντύπωση προεδρεύοντας στην έπαυλη του Playboy, όπου δεκάδες λιτά ντυμένες γυναίκες καλούνταν στην κρεβατοκάμαρά του ή στη διαβόητη σπηλιά για X-rated περιπέτειες.

Μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον υπερβολικό τρόπο ζωής του σημειώθηκε το 2005, όταν τα συνεργεία του E! παρακολούθησαν τις φίλες του Χόλι Μάντισον, Μπρίτζετ Μαρκουάρντ και Κέντρα Γουίλκινσον κατά τη διάρκεια του χρόνου τους στην έπαυλη.

Αγγαρεία το σεξ μαζί του

Μετά τον θάνατο του Χέφνερ το 2017 σε ηλικία 91 ετών, ωστόσο, πολλές από τις πρώην φίλες του από τη δεκαετία του ’70 και μετά έχουν αποκαλύψει ότι οι ικανότητές του στην κρεβατοκάμαρα ήταν πολύ υπερβολικές (εκτός από πιο σοβαρούς ισχυρισμούς, που εξετάστηκαν στο ντοκιμαντέρ του A&E, το Secrets of Playboy).

Από την τελευταία σύζυγό του Κρίσταλ Χέφνερ που λέει στα απομνημονεύματά της ότι ο Χεφ φαινόταν «λιγότερο έμπειρος στο σεξ από μερικά από τα έφηβα αγόρια με τα οποία είχα πάει πριν από χρόνια» μέχρι τις Μάντισον και Μαρκουάρντ που αναλύουν την επιπόλαιη «αγγαρεία» του να κάνεις σεξ μαζί του, ιδού μερικά από όσα έχουν ειπωθεί από τα πρώην κουνελάκια του Playboy και υπαλλήλους του Χέφνερ για το πόσο άσχημα ήταν στην πραγματικότητα.

«Κυριολεκτικά κάθεσαι εκεί γυμνή και κάνεις σεξ μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων που σε μισούν και λένε μαλακίες για σένα ενώ κάνεις σεξ, και μπορείς να το ακούσεις. Ήταν απλά σαν κόλαση»

«Παράξενο και ρομποτικό»

Η τελευταία σύζυγος του Χιου Χέφνερ, η Κρίσταλ, τον γνώρισε όταν ήταν 21 ετών και εκείνος 60 χρόνια μεγαλύτερός της- παντρεύτηκαν πέντε χρόνια αργότερα. Στο βιβλίο της Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, γράφει για την εποχή της στο Playboy Mansion – συμπεριλαμβανομένου του «περίεργου και ρομποτικού» σεξ που απαιτούσε ο Χέφνερ από εκείνη και τα άλλα κορίτσια που βρίσκονταν γύρω της εκείνη την εποχή.

«Αυτή ήταν μια καλοκουρδισμένη και καλά εξασκημένη ακολουθία γεγονότων που πήγαινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάθε φορά» γράφει η Κρίσταλ. «Μαζεύοντας κάποια κορίτσια από το πάρτι και φέρνοντάς τα επάνω. Αλλαγή στη στολή για τη δουλειά: μεταξωτές πιτζάμες. Το σβήσιμο των φώτων. Η μουσική. Το πορνό. Και μετά το σεξ».

Προσθέτει ότι ήταν «σαν ο Χεφ να ακολουθούσε τις κινήσεις από κάτι που κάποτε ήταν διασκεδαστικό και σέξι. Ή ίσως δεν ήταν ποτέ διασκεδαστικό και σέξι».

Ήταν κόλαση

Η Χόλι Μάντισον και η συμπρωταγωνίστριά της στο Girls Next Door, Μπρίτζετ Μαρκουάρντ, συνδιοργανώνουν ένα podcast με τίτλο Girls Next Level, και σε μερικά πρώτα επεισόδια, συζήτησαν τον χρόνο τους στην κρεβατοκάμαρα με τον Χέφνερ Επαναλαμβάνοντας ένα κοινό θέμα – ότι τα κορίτσια το θεωρούσαν αγγαρεία και ήθελαν να το τελειώσουν γρήγορα – η Μάντισον πρόσθεσε ότι η ηδονοβλεπτική πτυχή του να παρακολουθούν άλλες «φίλες» το έκανε ιδιαίτερα δυσάρεστο για εκείνη.

«Δεν κουνιόταν. Ήταν σαν ένα καρούμπαλο στο κούτσουρο στη μέση του κρεβατιού. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο ενοχλητικό ήταν όλο αυτό το πρόγραμμα. Ειδικά όσο προχωρούσαμε υπήρχαν πολλές συγκρούσεις με τα άλλα κορίτσια» είπε, σύμφωνα με τη New York Post.

«Κυριολεκτικά κάθεσαι εκεί γυμνή και κάνεις σεξ μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων που σε μισούν και λένε μαλακίες για σένα ενώ κάνεις σεξ, και μπορείς να το ακούσεις. Ήταν απλά σαν κόλαση».

«Έπρεπε να φορέσω λαστιχένια γάντια και να μαζέψω τους δονητές από το πάτωμα και να τους βάλω σε έναν ειδικό κουβά»

«Δε μπορούσες να τον ικανοποιήσεις»

Η Σόντρα Θίοντορ, η οποία ήταν η κοπέλα του Χιου Χέφνερ από το 1976 έως το 1981, αφηγήθηκε στην εκπομπή Secrets of Playboy του A&E ότι αν και η σχέση τους ξεκίνησε αρκετά απλά, η αυξανόμενη φήμη του Χεφ ως Playboy οδήγησε τις απαιτήσεις του να κλιμακωθούν.

«Με τρόμαξε πολύ στο τέλος γιατί δεν μπορούσες να τον ικανοποιήσεις – έπρεπε να έχει όλο και περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα» θυμάται. «Θα μπορούσα κάλλιστα να ήμουν ένας δονητής, θα μπορούσα κάλλιστα να ήμουν ένα σεξουαλικό παιχνίδι – γιατί αυτό ήμουν. Και κανείς δεν ήξερε σε τι κόλαση βρισκόμουν».

«Έπρεπε να μαζέψω τους δονητές από το πάτωμα»

Σε μια συνέντευξη για την εκπομπή Secrets of Playboy του A&E, η Stefon Tetelbaum, εξιστόρησε τη διαδικασία ανάκτησης των χρησιμοποιημένων ερωτικών παιχνιδιών μετά από μια από τις συνεδρίες στην κρεβατοκάμαρα και την προετοιμασία τους για την επόμενη. «Έπρεπε να φορέσω λαστιχένια γάντια και να μαζέψω τους δονητές από το πάτωμα και να τους βάλω σε έναν ειδικό κουβά» εξήγησε η Tetenbaum.

«Οι καμαριέρες τους πήγαιναν κάτω, τους ψέκαζαν με ατμοκαθαριστή για να τους αποστειρώσουν και στη συνέχεια τους έβαζαν σε πλαστικές σακούλες. Εγώ τους μετέφερα πίσω στον επάνω όροφο και τους έβαζα πίσω στο κεφαλάρι του κρεβατιού».

«Είχε κασέτες για όλες»

Στο ντοκιμαντέρ του A&E, η Theodore είπε ότι ο Χέφνερ είχε κάμερες στην κρεβατοκάμαρά του και αν μια κοπέλα είχε αντίρρηση, προσποιούνταν ότι τις έκλεινε – αλλά οι κασέτες εμφανίζονταν ούτως ή άλλως μέρες αργότερα. Σύμφωνα με την Tetenbaum, «ο Χέφνερ μαγνητοσκοπούσε τα πάντα στην κρεβατοκάμαρά του και πολλοί άνδρες και αστέρες και αθλητές έρχονταν στην κρεβατοκάμαρα και έκαναν σεξ με αυτά τα κορίτσια.

»Τις περισσότερες φορές ο Χέφνερ δεν συμμετείχε. Απλώς παρακολουθούσε, ήταν ηδονοβλεψίας».

Η χρήση των βίντεο και των φωτογραφιών ως εκβιασμός συνεχίστηκε για δεκαετίες- η Μάντισον είπε στο ντοκιμαντέρ ότι γνώριζε ότι κρατούσε φωτογραφίες εκατοντάδων κοριτσιών για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Το 2022, η Κρίσταλ μοιράστηκε στο Twitter ότι ανακάλυψε και κατέστρεψε αυτές τις φωτογραφίες: «Βρήκα χιλιάδες από αυτές τις φωτογραφίες από φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης… Τις έσκισα αμέσως και κατέστρεψα κάθε μία από αυτές για τη Μάντισον και τις αμέτρητες άλλες γυναίκες που απεικονίζονται σε αυτές. Τις εξαφάνισα».

«Σαν να κάνεις σεξ με τον παππού σου»

Οι δίδυμες Καρίνα και Καρίσα Σάνον προσκλήθηκαν στην κρεβατοκάμαρα του Χέφνερ στα 19α γενέθλιά τους, κάτι που ένιωσαν υποχρεωμένες να κάνουν, καθώς ένα υποσχόμενο κεντρικό εξώφυλλο περιοδικού βρισκόταν σε εκκρεμότητα.

Στο ντοκιμαντέρ του A&E, η Καρίσα θυμάται ότι της πρόσφερε ένα χάπι που τις έκανε αμέσως να νιώσουν «πιο μεθυσμένες από ποτέ» και στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Καρίνα «δεν είχαμε κάνει ποτέ πριν τρίο μαζί, δεν θα θέλαμε ποτέ να το κάνουμε». Η Καρίσα πρόσθεσε: «Και αυτό ήταν τα 19α γενέθλιά μας. Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσεις αυτό. Δεν τελείωσε καν. Απλά φαντάσου αυτό, μόνο το γέρικο του χέρι να τρέμει καθώς αγγίζει το στήθος σου. Είναι σαν να κάνεις σεξ με τον παππού σου. Και ήταν ξαπλωμένος εκεί, κοιτούσε ψηλά και έλεγε: «Τα μωρά μου, τα μωρά μου. Με αγαπάτε».

»»Όταν ο Hefner τελείωσε, η Καρίσα είπε: «Πάμε στο δωμάτιό μας”.

»Μπήκαμε στο ντους, που ήταν καυτό. Το δέρμα μας ήταν κόκκινο από την προσπάθεια να απολυμανθούμε».

«Ο Χεφ δε θέλει να χρησιμοποιεί προστασία»

Στο ντοκιμαντέρ, οι δίδυμες Σάνον θυμήθηκαν επίσης τη φορά που πολλά κορίτσια κόλλησαν χλαμύδια και τους είπε η «μαμά του σπιτιού» ότι ήταν μια φυσική συνέπεια της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Εξάλλου, ο Χεφ δεν ήταν πρόθυμος να χρησιμοποιήσει προστασία. «Απλά παραγγέλναμε ένα μεγάλο μπολ από τους μπάτλερ και βάζαμε ζεστό νερό με πανιά μέσα» είπε η Καρίσα.

«Έτσι, όποιος είχε σεξουαλική επαφή μαζί του, όταν τελείωνε, μπορούσε να τον σκουπίσει. Και μετά θα μπορούσε να το κάνει η άλλη κοπέλα».

Στο podcast Girls Level Up, η Μπρίτζετ Μαρκουάρντ μίλησε για την έλλειψη προστατευμένου σεξ, λέγοντας ότι συνήθως προσπαθούσε να πάει πρώτη κατά τη διάρκεια του ομαδικού σεξ, αφού αυτό φαινόταν «πιο καθαρό».

«Έπρεπε να είμαι πολύ μεθυσμένη για να επιβιώσω εκείνες τις νύχτες»

Στα απομνημονεύματά της Sliding into Home του 2011, η Κέντρα Γουίλκινσον επανέλαβε αυτό που πολλές άλλες είχαν πει για το πόσο δυσάρεστες ήταν οι νύχτες ομαδικού σεξ: «Έπρεπε να είμαι πολύ μεθυσμένη ή να καπνίζω πολύ χόρτο για να επιβιώσω εκείνες τις νύχτες – δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω».

*Με στοιχεία από people.com