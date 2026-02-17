magazin
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
The Good Life 17 Φεβρουαρίου 2026, 23:35

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Σπάνια, χειρόγραφη επιστολή της Βασίλισσας Ελισάβετ βγαίνει στο σφυρί φέρνοντας στο φως τη χαμένη αθωότητα της.

Η επιστολή που βρέθηκε πριν από δύο χρόνια μέσα σε μια δερμάτινη βαλίτσα του οίκου Harrods φυλασσόταν κάτω από ένα κρεβάτι στην οικία της οικογένειας Στίλμαν στο Κεντ.

Η Μπέατρις Στίλμαν, η αρχική παραλήπτρια, είχε ενταχθεί στο προσωπικό του Royal Lodge στο Ουίνδσορ το 1936 ως προϊσταμένη καμαριέρα.

Μετά τον θάνατό της το 1993, τα πολύτιμα ενθύμια πέρασαν στην ανιψιά της και αργότερα στον γιο της ο οποίος αποφάσισε τώρα να μοιραστεί αυτόν τον ιστορικό θησαυρό με το κοινό μέσω του οίκου δημοπρασιών Hansons.

Το περιεχόμενο της μονοσέλιδης επιστολής, η οποία γράφτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της βασιλικής οικογένειας στην Κορνουάλη, αποκαλύπτει την ευγενική και παρατηρητική φύση της νεαρής Ελισάβετ.

Η πριγκίπισσα περιγράφει στην Μπεατρίς τις άγριες πρίμουλες που μάζεψε στην παραλία Πράα Σαντς, ενώ εκφράζει την ανησυχία της για την υγεία των πουλιών και των χρυσόψαρων του παλατιού.

Ωστόσο, την παράσταση κλέβουν τα σκίτσα στο κάτω μέρος της σελίδας: σκύλοι, άλογα που πηδούν εμπόδια και μικρά παιδιά, όλα σχεδιασμένα με την αφέλεια και τη ζωντάνια ενός δεκάχρονου κοριτσιού που ήδη έτρεφε τη γνωστή σε όλους αγάπη για τα ζώα.

Η δημοπρασία, η οποία έχει οριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου 2026, περιλαμβάνει επίσης ένα σύντομο σημείωμα της αδελφής της Ελισάβετ πριγκίπισσας Μαργαρίτας, η οποία ζητούσε από την Μπέατρις να προσέχει το μαγιό της.

Ο Τζάστιν Μάθιους του οίκου Hansons δήλωσε ότι η επιστολή προκαλεί δέος, καθώς «από αυτές τις λίγες γραμμές καταλαβαίνουμε όλα όσα γνωρίσαμε αργότερα για την αείμνηστη Βασίλισσα: την παρατηρητικότητα, την καλοσύνη και το ενδιαφέρον της για την ευημερία των άλλων».

Το αρχείο των Στίλμαν δεν περιλαμβάνει μόνο επιστολές, αλλά και φωτογραφίες, χριστουγεννιάτικες κάρτες και δελτία τροφίμων από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά στη μητέρα της Ελισάβετ, την τότε Βασίλισσα, η οποία μετά τον θάνατο του γαμπρού της Μπέατρις σε αεροπορική επιδρομή το 1940, κάλεσε την οικογένειά της στο Royal Lodge για να παίξουν τα παιδιά τους με τις κόρες της, τις πριγκίπισσες της Βρετανίας.

Η επιστολή της Ελισάβετ αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 4.000 λίρες, αποτελώντας έναν πόλο έλξης για συλλέκτες και ιστορικούς παγκοσμίως.

‘Ενα κορίτσι που την έλεγαν Λίλιμπετ

Πριν γίνει το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας, η Ελισάβετ ήταν απλώς η Λίλιμπετ – ένα κορίτσι που αγαπούσε τα σκυλιά, τα άλογα και την ήσυχη ζωή στην ύπαιθρο.

Η παιδική της ηλικία, αν και φαινομενικά ανέμελη, σημαδεύτηκε από μια απροσδόκητη ανατροπή της μοίρας που την έφερε πρόσωπο με πρόσωπο με το πεπρωμένο της σε ηλικία μόλις δέκα ετών.

Η Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαίρη γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926 στο Λονδίνο, στην οδό Μπρούτον 17, την κατοικία των παππούδων της. Εκείνη την εποχή, κανείς δεν φανταζόταν ότι το βρέφος αυτό θα καθόταν κάποτε στον θρόνο.

Ως κόρη του Δούκα του Γιορκ, του δεύτερου γιου του Βασιλιά Γεωργίου Ε’, η Ελισάβετ βρισκόταν στην τρίτη θέση της διαδοχής. Η προσδοκία ήταν ότι ο θείος της, ο μετέπειτα Εδουάρδος Η’, θα παντρευόταν και θα αποκτούσε δικούς του κληρονόμους.

Τα πρώτα της χρόνια τα πέρασε σε ένα άνετο αλλά όχι υπερβολικά πολυτελές σπίτι στο Πικαντίλι 145, μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον που η ίδια η οικογένειά της περιέγραφε ως «ευτυχισμένο και προστατευμένο».

YouTube thumbnail

Σε αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα, η Ελισάβετ δεν φοίτησε ποτέ σε σχολείο. Η εκπαίδευσή της γινόταν αποκλειστικά στο σπίτι από τη μητέρα της και τη γκουβερνάντα της, τη Μάριον Κρόφορντ, γνωστή και ως Κρόφι.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ήταν εκπληκτικά περιορισμένο, διαρκώντας συχνά μόνο από τις 9:30 έως τις 11:00 το πρωί. Το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε υπαίθρια παιχνίδια, χορό, τραγούδι και ιππασία.

Ωστόσο, μετά την παραίτηση του θείου της από τον θρόνο το 1936, η εκπαίδευσή της έγινε πιο εντατική. Η Λίλιμπετ άρχισε να παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα συνταγματικής ιστορίας και δικαίου από τον αντιπρύτανη του Κολλεγίου Ήτον, ενώ διδάχθηκε άπταιστα γαλλικά και γερμανικά, προετοιμαζόμενη για τον μελλοντικό της ρόλο.

Η αγάπη της Ελισάβετ για τα ζώα εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς. Στην ηλικία των τριών ετών έκανε το πρώτο της μάθημα ιππασίας, ενώ στα έκτα της γενέθλια έλαβε ως δώρο από τον παππού της το πρώτο της πόνυ, την Πέγκυ.

Το 1933, το πρώτο της corgi, ο Dookie, μπήκε στη ζωή της, ξεκινώντας μια παράδοση που θα κρατούσε δεκαετίες. Μαζί με την αδελφή της, Μαργαρίτα, η οποία γεννήθηκε το 1930, περνούσαν ατέλειωτες ώρες παίζοντας στους κήπους του Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Εκεί, η Ελισάβετ είχε το δικό της μικροσκοπικό σπίτι, το Y Bwthyn Bach, δώρο του λαού της Ουαλίας, όπου τα δύο κορίτσια έπαιζαν τις «οικοδέσποινες», μαθαίνοντας από νωρίς τους κανόνες της εθιμοτυπίας μέσα από το παιχνίδι.

Όταν άλλαξαν όλα

Το 1936 ήταν η χρονιά-ορόσημο που τερμάτισε την παιδική αθωότητα της Ελισάβετ. Μετά τον θάνατο του παππού της και τη σκανδαλώδη παραίτηση του θείου της προκειμένου να παντρευτεί τη Ουάλις Σίμπσον, ο πατέρας της έγινε Βασιλιάς ως Γεώργιος ΣΤ’.

Η 10χρονη τότε πριγκίπισσα έγινε η άμεση διάδοχος του θρόνου με τη μετακόμιση στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ να ήταν μια δύσκολη μετάβαση.

Παρά τις δραστικές εξελίξεις στη ζωή της, η Ελισάβετ διατήρησε την πειθαρχία και την αίσθηση του καθήκοντος που την χαρακτήριζε.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αν και ήταν ακόμη έφηβη, συμμετείχε ενεργά στην ενίσχυση του ηθικού του λαού, ενώ το 1945 κατατάχθηκε στις γυναικείες βοηθητικές υπηρεσίες του στρατού, μαθαίνοντας να οδηγεί και να συντηρεί βαρέα οχήματα, αποδεικνύοντας ότι η παιδική της ηλικία είχε περάσει ανεπιστρεπτί.

Το πρώτο βασιλικό σκάνδαλο

Για δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, η Κρόφορντ ήταν η πιο έμπιστη φιγούρα στις ζωές των δύο κοριτσιών, της πριγκίπισσας Ελισάβετ και της Μαργαρίτας. Ήταν η γυναίκα που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα τους πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού.

Ωστόσο, η απόφασή της να δημοσιεύσει τις αναμνήσεις της το 1950 προκάλεσε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο, οδηγώντας στην οριστική ρήξη και την πλήρη διαγραφή της από τη βασιλική ιστορία.

Η Κρόφι, μια νεαρή Σκωτσέζα παιδαγωγός, προσλήφθηκε από τον Δούκα και τη Δούκισσα του Γιορκ το 1932. Για τις μικρές πριγκίπισσες δεν ήταν απλώς μια δασκάλα, αλλά η γυναίκα που τις συνόδευε παντού, από τις βόλτες στο πάρκο μέχρι τα ιδιαίτερα μαθήματα στο Παλάτι.

Μάλιστα η αφοσίωσή της ήταν τέτοια που καθυστέρησε τον δικό της γάμο για χρόνια, προκειμένου να μην εγκαταλείψει τα καθήκοντά της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σχέση της με τη μελλοντική Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν βαθιά στοργική, και η Κρόφι θεωρούνταν μέλος της ευρύτερης οικογένειας, έχοντας πρόσβαση σε στιγμές που κανένας ξένος δεν είχε δει ποτέ.

Όταν συνταξιοδοτήθηκε το 1948, της παραχωρήθηκε ένα σπίτι στο Παλάτι του Κένσινγκτον ως αναγνώριση των υπηρεσιών της. Όμως, η οικονομική πίεση και η παρότρυνση Αμερικανών εκδοτών την οδήγησαν στο να υπογράψει συμβόλαιο για τη συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο «The Little Princesses».

Παρά τις διαβεβαιώσεις της προς τη Βασιλομήτορα ότι το κείμενο θα ήταν κολακευτικό και διακριτικό, η δημοσίευσή του το 1950 θεωρήθηκε από το Παλάτι ως η απόλυτη παραβίαση της εμπιστοσύνης.

Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος από το στενό περιβάλλον των Ουίνδσορ «πουλούσε» λεπτομέρειες για την ιδιωτική ζωή της βασιλικής οικογένειας στον Τύπο.

«Damnatio memoriae»

Η αντίδραση της βασιλικής οικογένειας ήταν ακαριαία και αμείλικτη. Η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ, η οποία είχε ως αρχή την απόλυτη εχεμύθεια, δεν μίλησε ποτέ ξανά στην Κρόφορντ. Η Κρόφι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στο Κένσινγκτον, της αφαιρέθηκαν τα βασιλικά προνόμια και το όνομά της διαγράφηκε από κάθε επίσημο έγγραφο.

Ακόμα και όταν η ίδια προσπάθησε να απολογηθεί ή όταν αργότερα υπέστη νευρικό κλονισμό, η βασίλισσα Ελισάβετ και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα τήρησαν τη σκληρή στάση της μητέρας τους. Για το Παλάτι, η Μάριον Κρόφορντ είχε πάψει να υπάρχει.

Η Κρόφορντ πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της στο Αμπερντίν της Σκωτίας, ζώντας στη σκιά της προδοσίας της. Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο της παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο τρυφερές και διεισδυτικές πηγές για την παιδική ηλικία της Ελισάβετ, η ίδια δεν συγχωρήθηκε ποτέ.

Όταν πέθανε το 1988, κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν παρευρέθηκε στην κηδεία της, ούτε έστειλε στεφάνι. Οι δύο γυναίκες που μεγάλωσαν δίπλα της τήρησαν την εντολή του Στέμματος όπου δεκαέξι χρόνια αφοσίωσης και αγάπης διαγράφονται όταν δεν έχει τηρηθεί ο όρκος της σιωπής.

* Το damnatio memoriae (λατινικά για «καταδίκη της μνήμης») ήταν μια ρωμαϊκή πρακτική και επίσημη κύρωση, σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος διέγραφε τη μνήμη ενός προσώπου (συνήθως τυράννων ή προδοτών) από την ιστορία, καταστρέφοντας τα αγάλματά του, σβήνοντας το όνομά του από επιγραφές και ακυρώνοντας τις πράξεις του, με στόχο την ολοκληρωτική λήθη. Η πρακτική αποσκοπούσε στην ακύρωση κάθε ίχνους ενός ατόμου και αποτελούσε το έσχατο μέσο προστασίας της δημόσιας τιμής και ευπρέπειας.

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους, εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

