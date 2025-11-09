Επί χρόνια, ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίσνδορ, ο πρώην Δούκας της Υόρκης, έφερνε πόρνες στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μια συνήθεια που, σύμφωνα με τον ιστορικό Άντριου Λόουνι, ήταν γνωστή στη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία επέλεξε να μην παρέμβει.

Ο Λόουνι, συγγραφέας του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», το αποκάλυψε αυτό σε δηλώσεις που ανέφεραν το NewsNation και η Daily Mail.

Αυτοί οι ισχυρισμοί προστίθενται στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και στους δεσμούς του πρώην μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν, τοποθετώντας τον στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης μοναρχίας.

Ο Άντριου έφερνε πόρνες στο Παλάτι για χρόνια

Σύμφωνα με τον Λόουνι, η παρουσία ιερόδουλων στο παλάτι ήταν συνηθισμένη.

Και όταν το προσωπικό διαμαρτυρόταν τους έλεγε ότι αν δεν τους αρέσει μπορούν να φύγουν.

«Έφερνε πόρνες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για χρόνια. Γινόταν τακτικά. Το προσωπικό παραπονιόταν στους ανωτέρους του, αλλά δεν ελήφθη καμία δράση. Το προσωπικό ασφαλείας που διαμαρτυρήθηκε προειδοποιήθηκε ότι αν δεν ήταν ευχαριστημένοι, μπορούσαν να επιστρέψουν στην περιπολία του Μπρίξτον, αλλά διαφορετικά, έπρεπε να σιωπήσουν», δήλωσε ο ιστορικός στο NewsNation.

Ο Λόουνι πρόσθεσε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ και μητέρα του Άντριου, γνώριζε την κατάσταση, αλλά, επειδή αφορούσε τον αγαπημένο της γιο, ο Άντριου «τη γλίτωσε» και το θέμα παρέμεινε κρυφό μέχρι και σήμερα.

Επιπλέον, ο συγγραφέας δήλωσε στην Daily Mail ότι, σε μια περίπτωση, ο πρώην Δούκας ζήτησε την παρουσία 40 ιερόδουλων σε ένα ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη.

Οι μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων του παλατιού, τις οποίες επικαλείται το NewsNation, υποστηρίζουν την αφήγηση του Lownie. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η ατμόσφαιρα σιωπής και προστασίας γύρω από τον Άντριου διατηρήθηκε όσο η Βασίλισσα ήταν ζωντανή.

Τα 72 λούτρινα ζωάκια στο κρεββάτι του

Ωστόσο, μετά τον θάνατο της Βασίλισσας και την απώλεια της κοινωνικής του θέσης, περισσότεροι εργαζόμενοι άρχισαν να μοιράζονται λεπτομέρειες για το τι συνέβη μέσα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Λαμβάνω όλο και περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα από ανθρώπους που εργάζονταν στο παλάτι και στην κυβέρνηση. Δεν φοβούνται πλέον να μιλήσουν τώρα που ο Άντριου απομακρύνθηκε από την εξουσία και δεν έχει πλέον την προστασία της Βασίλισσας», δήλωσε ο Λόουνι.

Η εφημερίδα Sun αναφέρει μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων που περιγράφουν τον Άντριου ως ένα δύσκολο άτομο με αλαζονική στάση.

Η Σάρλοτ Μπριγκς , η οποία εργαζόταν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αφηγήθηκε ότι ένα από τα καθήκοντά της ήταν να οργανώνει τα 72 λούτρινα ζωάκια που κρατούσε ο Άντριου στο κρεβάτι του, ακολουθώντας ένα αυστηρό πρωτόκολλο που απαιτούσε ακόμη και μια ολόκληρη ημέρα εκπαίδευσης.