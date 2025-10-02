magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
02 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Spotlight

Ως guest στη νέα σειρά της Apple TV+, The Reluctant Traveler, ο 43χρονος πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ μίλησε για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και τη νέα ζωή του μετά τη διάγνωση με καρκίνο του πατέρα του βασιλιά Καρόλου και της συζύγού του Κέιτ Μίντλετον.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους μέσα στον Πύργο του Ουίνδσορ, ο οικοδεσπότης Γιουτζίν Λέβι ρώτησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ εάν του λείπει η γιαγιά του.

Η απάντηση του ήταν ειλικρινής και συγκινητική, αναφερόμενος όχι μόνο στη βασίλισσα Ελισάβετ, που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά και στον παππού του, πρίγκιπα Φίλιππο, που πέθανε τον Απρίλιο του 2021.

«Πραγματικά μου λείπει, ναι. Μου λείπει η γιαγιά μου και ο παππούς μου», είπε.

«Η απώλεια της ήταν μια μεγάλη αλλαγή [στη ζωή μας]. Συνέχεια σκέφτομαι ότι δεν είναι πια εδώ και, ειδικά όταν βρίσκομαι στο Ουίνδσορ… Για μένα το Ουίνδσορ είναι εκείνη» ξεκαθάρισε ο διάδοχος της Βρετανίας.

YouTube thumbnail

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εξήγησε γιατί ο Πύργος του Ουίνδσορ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μνήμη της βασίλισσας, η οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων ετών της ζωής της εκεί.

«Αγαπούσε αυτό το μέρος, πέρασε τον περισσότερο χρόνο της εδώ. Η ξενάγηση από μένα δώ σήμερα, είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσω ότι σας το συστήνω με τον τρόπο που εκείνη θα ήθελε να το δείτε» πρόσθεσε ο Γουίλιαμ.

«Είχε και τα άλογά της εδώ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το μέρος για εκείνη, πόσο το το αγαπούσε» πρόσθεσε.

Κάρολος, Ελισάβετ, Τζορτζ και Γουίλιαμ. Οικογενειακό πορτρέτο στα 90α γενέθλια της βασίλισσας, το 2016

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία τάφηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του Πύργου, είχε μετατρέψει το Ουίνδσορ στο βασικό της τόπο διαμονής προς το τέλος της ζωής της.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά μετακόμισαν στο Ουίνδσορ το 2022 και πρόσφατα ανακοίνωσαν τη μεταφορά τους στη νέα τους «παντοτινή» κατοικία, τη Forest Lodge, σε κοντινή απόσταση.

Σε άλλο απόσπασμα της εκπομπής, ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου αναφέρθηκε στις πρόσφατες προκλήσεις που αντιμετώπισε η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των διαγνώσεων καρκίνου τόσο της συζύγου του Κέιτ όσο και του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

«Θα έλεγα ότι το ’23-’24 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έζησα ποτέ», εξομολογήθηκε ο πρίγκιπας. «Η ζωή μας έχει δοκιμασίες, και το να μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε».

Το επεισόδιο του The Reluctant Traveler με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Economy
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
