«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ως guest στη νέα σειρά της Apple TV+, The Reluctant Traveler, ο 43χρονος πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ μίλησε για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και τη νέα ζωή του μετά τη διάγνωση με καρκίνο του πατέρα του βασιλιά Καρόλου και της συζύγού του Κέιτ Μίντλετον.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους μέσα στον Πύργο του Ουίνδσορ, ο οικοδεσπότης Γιουτζίν Λέβι ρώτησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ εάν του λείπει η γιαγιά του.

Η απάντηση του ήταν ειλικρινής και συγκινητική, αναφερόμενος όχι μόνο στη βασίλισσα Ελισάβετ, που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022, αλλά και στον παππού του, πρίγκιπα Φίλιππο, που πέθανε τον Απρίλιο του 2021.

«Πραγματικά μου λείπει, ναι. Μου λείπει η γιαγιά μου και ο παππούς μου», είπε.

«Η απώλεια της ήταν μια μεγάλη αλλαγή [στη ζωή μας]. Συνέχεια σκέφτομαι ότι δεν είναι πια εδώ και, ειδικά όταν βρίσκομαι στο Ουίνδσορ… Για μένα το Ουίνδσορ είναι εκείνη» ξεκαθάρισε ο διάδοχος της Βρετανίας.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας εξήγησε γιατί ο Πύργος του Ουίνδσορ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μνήμη της βασίλισσας, η οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων ετών της ζωής της εκεί.

«Αγαπούσε αυτό το μέρος, πέρασε τον περισσότερο χρόνο της εδώ. Η ξενάγηση από μένα δώ σήμερα, είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσω ότι σας το συστήνω με τον τρόπο που εκείνη θα ήθελε να το δείτε» πρόσθεσε ο Γουίλιαμ.

«Είχε και τα άλογά της εδώ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το μέρος για εκείνη, πόσο το το αγαπούσε» πρόσθεσε.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία τάφηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του Πύργου, είχε μετατρέψει το Ουίνδσορ στο βασικό της τόπο διαμονής προς το τέλος της ζωής της.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά μετακόμισαν στο Ουίνδσορ το 2022 και πρόσφατα ανακοίνωσαν τη μεταφορά τους στη νέα τους «παντοτινή» κατοικία, τη Forest Lodge, σε κοντινή απόσταση.

Σε άλλο απόσπασμα της εκπομπής, ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου αναφέρθηκε στις πρόσφατες προκλήσεις που αντιμετώπισε η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των διαγνώσεων καρκίνου τόσο της συζύγου του Κέιτ όσο και του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

«Θα έλεγα ότι το ’23-’24 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που έζησα ποτέ», εξομολογήθηκε ο πρίγκιπας. «Η ζωή μας έχει δοκιμασίες, και το να μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε».

Το επεισόδιο του The Reluctant Traveler με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.