Bασίλισσα Ελισάβετ Β’: Το νυφικό της με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο

Το νυφικό της βασίλισσας Ελισάβετ Β‘ παραμένει μία από τις πιο περίτεχνες και πολυτελείς βασιλικές δημιουργίες όλων των εποχών.

Το κομψό σατέν φόρεμα χρειάστηκε 350 μοδίστρες

Σχεδιασμένο από τον βασιλικό μόδιστρο Νόρμαν Χάρτνελ (Norman Hartnell), το κομψό σατέν φόρεμα χρειάστηκε 350 μοδίστρες, 10.000 εισαγόμενα μαργαριτάρια και μια σειρά από δελτία σίτισης για να υλοποιηθεί. Τα περίτεχνα κεντήματά του περιελάμβαναν σύμβολα ελπίδας για τη νέα εποχή και τη μελλοντική βασιλεία της νεαρής πριγκίπισσας.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος Μαουντμπάτεν (μετέπειτα πρίγκιπας Φίλιππος) παντρεύτηκαν στις 20 Νοεμβρίου 1947, λίγους μήνες αφότου ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Ο γάμος έγινε αφού η νεαρή πριγκίπισσα έκλεισε τα 21, εκπληρώνοντας την επιθυμία του πατέρα της, Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’.

Εμπνευσμένο από την «Άνοιξη» του Μποτιτσέλι

Το σχέδιο το οποίο ήταν ένα από τα 12 που είχε δημιουργήσει ο Χάρτνελ ήταν εμπνευσμένο από την «Άνοιξη» του Μποτιτσέλι. Σύμφωνα με την Telegraph, ο σχεδιαστής είχε δηλώσει ότι ήθελε να είναι «το πιο όμορφο φόρεμα που είχε φτιάξει ποτέ».

Ήταν διακοσμημένο με εξαιρετικής δεξιοτεχνίας κεντήματα λουλουδιών και στάχυα σιταριού με ασημένια κλωστή και διέθετε 10.000 μικροσκοπικά μαργαριτάρια που είχαν εισαχθεί ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Επιπλέον στο τελείωμα της φούστας υπήρχε ένα περίγραμμα με απλικέ άνθη πορτοκαλιάς φτιαγμένο από τούλι, μαργαριτάρια και κρύσταλλα.

Το εκθαμβωτικό πέπλο από μεταξωτό τούλι με μια ουρά 4,5 μέτρων

Την εμφάνιση ολοκλήρωνε ένα εκθαμβωτικό πέπλο από μεταξωτό τούλι με μια ουρά 4,5 μέτρων που έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής. Η ουρά, σύμφωνα με τη Vogue, ήταν διακοσμημένη από λουλούδια — ένα σκορπισμένο μπουκέτο από γιασεμί, πασχαλιές, κρίνα και λευκά τριαντάφυλλα — ενώ περιμετρικά υπήρχε ένα εντυπωσιακό μοτίβο αστεριών.

Όσο για το ύφασμα του φορέματος το οποίο πληρώθηκε με κουπόνια ήταν από ιβουάρ σατέν ντουσέζ και μετάξι ενώ τα νυφικά παπούτσια, δημιουργία του Έντουαρντ Ρέινε (Edward Rayne), ήταν επίσης σατέν διακοσμημένα με ασημένιες πόρπες και μαργαριτάρια.

Ποιο ήταν το κόστος του

Το περιοδικό Brides ανέφερε ότι το συνολικό κόστος του νυφικού ανήλθε σε 42.000 δολάρια την εποχή εκείνη — ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια.

Την Άνοιξη του 2026, το θρυλικό φόρεμα της βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο είναι μέρος της Βασιλικής Συλλογής θα παρουσιαστεί στη μεγαλύτερη έκθεση μόδας που έχει γίνει ποτέ προς τιμήν της.

Πού θα εκτεθεί για να το δει το κοινό

Με τίτλο «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», η έκθεση συμπίπτει με τα 100ά γενέθλια της βασίλισσας.

Θα πραγματοποιηθεί στην Πινακοθήκη του Βασιλιά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυμάσουν το μοναδικό νυφικό που εξακολουθεί να εμπνέει, σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά τη δημιουργία του, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle.