Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Αν και τα νέα επετειακά νομίσματα των 5 δολαρίων και των 50 σεντς που κυκλοφόρησε το βασιλικό νομισματοκοπείο της Αυστραλίας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ προκάλεσαν αντιδράσεις και χλεύη -«Δεν είναι αυτή η Βασίλισσα μας»- έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες ώρες.

Η πρόθεση του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Αυστραλίας ήταν ξεκάθαρη: ήθελε να τιμήσει τη μνήμη της μακροβιότερης βασίλισσας της Βρετανίας με μια ειδική έκδοση νομισμάτων.

Ωστόσο, το πορτρέτο της άφησε το κοινό με την απορία αν το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι πράγματι η Ελισάβετ ή κάποιος τυχαίος χαρακτήρας από βρετανική κωμωδία.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο υπήρξαν καταιγιστικές, με τους χρήστες να επισημαίνουν την παντελή έλλειψη ομοιότητας σημειώνει το BBC.

«Αν έβλεπα αυτό το πρόσωπο χωρίς το κολιέ και το χτένισμα, δεν θα μάντευα ποτέ ποια είναι», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι δεν δίστασαν να παρομοιάσουν τη μορφή της με την κυρία Ντάουτφαϊρ, την εμβληματική γκουβερνάντα που υποδύθηκε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Το Νομισματοκοπείο, αμυνόμενο της θέσης του, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υποστηρίζοντας ότι η «ομορφιά ενός σχεδίου δεν αποδίδεται πάντα πιστά όταν αυτό χαράσσεται στο μέταλλο». Η εξήγηση αυτή βέβαια δεν στάθηκε ικανή να καταλαγιάσει το χιούμορ των Αυστραλών.

«Υπάρχει λόγος που τα περισσότερα πορτρέτα είναι προφίλ. Εδώ μοιάζει σαν να έπεσε πάνω σε τοίχο», σημείωσε ένας σχολιαστής κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Παρά τις σκληρές κριτικές, υπήρξαν και οι πιο συναισθηματικοί που χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, εστιάζοντας στη σημασία της αναγνώρισης του έργου της Βασίλισσας παρά στην αισθητική αρτιότητα του μετάλλου.

Πέρα από το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα πυρά, τα νομίσματα είναι φορτωμένα με συμβολισμούς που αντικατοπτρίζουν τις πολλές πτυχές της ζωής της Ελισάβετ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μοτίβα από τις μεγάλες της αγάπες, όπως τα άλογα και τα σκυλιά κοργκί, αναφορές στις τέχνες και το θέατρο, καθώς και τα αγαπημένα της λουλούδια, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η χρυσή ακακία, το εθνικό έμβλημα της Αυστραλίας.

Ενσωματώθηκε επίσης το βασιλικό της μονόγραμμα και το έμβλημα της Υπηρεσίας Εδάφους, τιμώντας τη θητεία της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στην πίσω πλευρά, σε πλήρη αντίθεση με την απεικόνιση της μητέρας του, ο Βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται στην παραδοσιακή, ασφαλή «οδό» του προφίλ.

Η αισθητική αποτυχία δεν εμπόδισε την εμπορική επιτυχία των νομισμάτων.

Τα 30.000 νομίσματα των 50 σεντς και τα 5.000 των 5 δολαρίων, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για συλλέκτες και δεν θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως.

Η Βασίλισσα μπορεί να μην «αναγνωρίζεται» εύκολα στο μέταλλο, αλλά το όνομά της συνεχίζει να αποτελεί το ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο των αναμνηστικών εκδόσεων.