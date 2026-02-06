magazin
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Αν και τα νέα επετειακά νομίσματα των 5 δολαρίων και των 50 σεντς που κυκλοφόρησε το βασιλικό νομισματοκοπείο της Αυστραλίας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ προκάλεσαν αντιδράσεις και χλεύη -«Δεν είναι αυτή η Βασίλισσα μας»- έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες ώρες.

Η πρόθεση του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Αυστραλίας ήταν ξεκάθαρη: ήθελε να τιμήσει τη μνήμη της μακροβιότερης βασίλισσας της Βρετανίας με μια ειδική έκδοση νομισμάτων.

Ωστόσο, το πορτρέτο της άφησε το κοινό με την απορία αν το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι πράγματι η Ελισάβετ ή κάποιος τυχαίος χαρακτήρας από βρετανική κωμωδία.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο υπήρξαν καταιγιστικές, με τους χρήστες να επισημαίνουν την παντελή έλλειψη ομοιότητας σημειώνει το BBC.

«Αν έβλεπα αυτό το πρόσωπο χωρίς το κολιέ και το χτένισμα, δεν θα μάντευα ποτέ ποια είναι», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι δεν δίστασαν να παρομοιάσουν τη μορφή της με την κυρία Ντάουτφαϊρ, την εμβληματική γκουβερνάντα που υποδύθηκε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Το Νομισματοκοπείο, αμυνόμενο της θέσης του, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υποστηρίζοντας ότι η «ομορφιά ενός σχεδίου δεν αποδίδεται πάντα πιστά όταν αυτό χαράσσεται στο μέταλλο». Η εξήγηση αυτή βέβαια δεν στάθηκε ικανή να καταλαγιάσει το χιούμορ των Αυστραλών.

«Υπάρχει λόγος που τα περισσότερα πορτρέτα είναι προφίλ. Εδώ μοιάζει σαν να έπεσε πάνω σε τοίχο», σημείωσε ένας σχολιαστής κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Παρά τις σκληρές κριτικές, υπήρξαν και οι πιο συναισθηματικοί που χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, εστιάζοντας στη σημασία της αναγνώρισης του έργου της Βασίλισσας παρά στην αισθητική αρτιότητα του μετάλλου.

Πέρα από το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα πυρά, τα νομίσματα είναι φορτωμένα με συμβολισμούς που αντικατοπτρίζουν τις πολλές πτυχές της ζωής της Ελισάβετ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μοτίβα από τις μεγάλες της αγάπες, όπως τα άλογα και τα σκυλιά κοργκί, αναφορές στις τέχνες και το θέατρο, καθώς και τα αγαπημένα της λουλούδια, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η χρυσή ακακία, το εθνικό έμβλημα της Αυστραλίας.

Ενσωματώθηκε επίσης το βασιλικό της μονόγραμμα και το έμβλημα της Υπηρεσίας Εδάφους, τιμώντας τη θητεία της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στην πίσω πλευρά, σε πλήρη αντίθεση με την απεικόνιση της μητέρας του, ο Βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται στην παραδοσιακή, ασφαλή «οδό» του προφίλ.

Η αισθητική αποτυχία δεν εμπόδισε την εμπορική επιτυχία των νομισμάτων.

Τα 30.000 νομίσματα των 50 σεντς και τα 5.000 των 5 δολαρίων, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για συλλέκτες και δεν θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως.

Η Βασίλισσα μπορεί να μην «αναγνωρίζεται» εύκολα στο μέταλλο, αλλά το όνομά της συνεχίζει να αποτελεί το ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο των αναμνηστικών εκδόσεων.

Big Tech: Δαπάνες 650 δισ. φέτος, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην ΑΙ

Big Tech: Δαπάνες 650 δισ. φέτος, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην ΑΙ

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στα 41 του, ο Ερικ Λάμπρεχτς, ο διαιτητής του ντέρμπι της Κυριακής (8/2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία της UEFA

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Σημαντικό ότι ο εισαγγελέας διέκρινε αυτό που εξαρχής ισχυρίσθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Predator, λέει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει»

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του
Ελλάδα 06.02.26

Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του

Ο πατέρας του 27χρονου κατά την τετράωρη κατάθεση του στα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών υποστήριξε ότι η μητέρα του θύματος ήταν εκείνη που γνώριζε ποιοι απειλούσαν το παιδί τους.

Σύνταξη
Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης

Πότε έμμεσα (για Καραμανλή) και πότε άμεσα (για Σαμαρά) η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρούσει την κριτική των πρώην πρωθυπουργών, θέλοντας να αποφύγει σε αυτή τη φάση την ανοιχτή σύγκρουση και επιστρατεύοντας μέχρι και τα αντανακλαστικά του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
