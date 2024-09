Η Γερμανία ενδιαφέρεται να διευρύνει τις εμπορικές σχέσεις της με το Καζακστάν, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το εμπόριο για την παράκαμψη των κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της χώρας, Αστάνα.

Τόσο ο Σολτς όσο και ο Καζάκος ηγέτης Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, είπαν ότι οι χώρες τους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις εμπορικές σχέσεις τους όσον αφορά στο πετρέλαιο, τις σπάνιες γαίες, το λίθιο και άλλες πρώτες ύλες.



Ο Γερμανός καγκελάριος και ο Καζάκος πρόεδρος είχαν συνομιλίες -πριν από τη συνάντηση του Σολτς- με πέντε ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας, σε άλλο ένα παράδειγμα ενεργούς διπλωματίας της Δύσης σε μια περιοχή ρωσικής, κατά παράδοση, επιρροής.

Το Καζακστάν ήδη αντικατέστησε τη Ρωσία ως προμηθευτής αργού πετρελαίου για το διυλιστήριο Schwedt της Γερμανίας.

Η επίσκεψη του Σολτς στην περιοχή πραγματοποιείται αφού ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να σταματήσει τις πωλήσεις κάποιων μετάλλων, όπως του τιτανίου, στις «μη φιλικές» χώρες.

Olaf Scholz arrived in Astana

The Chancellor was met in Aqorda by the President of Kazakhstan Qasym-Jomart Toqayev.

At Astana airport, Chancellor Scholz was met by Prime Minister Bektenov. pic.twitter.com/4OvuzQjb8e

— Orda News – News of Kazakhstan (@Ordakazakhstan_) September 16, 2024