Οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται στις πόλεις Σελιντόβε και Ουκράινσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανέφεραν σήμερα φιλορώσοι μπλόγκερ, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να διασπάσουν ένα τμήμα της αμυντικής γραμμής της Ουκρανίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία για τη φερόμενη ρωσική προώθηση.

Οι ρωσικές δυνάμεις, που ελέγχουν το 18% της Ουκρανίας, προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία αφότου η αντεπίθεση του Κιέβου το 2023 δεν κατάφερε να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα.

Παρά τη σημαντική εισβολή της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, ο αριθμητικά υπέρτερος ρωσικός στρατός προωθείται τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά γρήγορα μέσω οικισμών κοντά στη στρατηγικά σημαντική πόλη Ποκρόφσκ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Russian troops captured Dolinovka in Donetsk region according to Deep State.

The Russians also advanced in Toretsk and near Makeyevka in the Luhansk region. pic.twitter.com/WlVQzAkka6

— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) September 2, 2024