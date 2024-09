Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τη νότια περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας εκ νέου χθες Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα και πλέον, ανάμεσά τους δυο παιδιά που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram (στη φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, ζημιές σε όχημα από ουκρανικό βομβαρδισμό στο Μπέλγκοροντ).

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο χωριό Σαγκαρόφκα, κοντά στα σύνορα.

⚡️🇷🇺Russian media write about the largest 🇺🇦Ukrainian UAV attack (more than 100) on Russian cities such as Belgorod, Kursk, Kaluga, Tula and even in the Moscow region. The attack continues pic.twitter.com/EbsrKci8Iz

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 1, 2024