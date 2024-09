Στις φλόγες ενεργειακά εργοστάσια της Ρωσίας μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones

Η Ουκρανία εξαπέλυσε κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στοχοποιώντας ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας και της γειτονικής Τβερ και προκαλώντας πυρκαγιές, ενώ δεκάδες drones καταστράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως δήλωσαν σήμερα (1/9) Ρώσοι αξιωματούχοι.

Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιές στο διυλιστήριο της Μόσχας και στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κονάκοβο στην περιφέρεια του Τβερ, έναν από τους μεγαλύτερους στην κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

Flames rose from two power plants in Russia’s Moscow and Tver regions after Ukrainian drone attacks, Russian officials reported.

The attack comes as Ukraine presses the US to allow Western weapons to be used to strike deep inside Russia.

