Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

Σε αδιανόητες καταγγελίες προέβησαν σήμερα (25/2) μέλη του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, με τους καθηγητές να αναφέρουν πως έπειτα από την προσαγωγή 38 φοιτητριών/ων, «υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι».

Όπως αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, Γιώργος Αγγελόπουλος, με βαθιά θλίψη, οργή και ντροπή μεταφέρω ότι στη σημερινή συνέντευξη Τύπου του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ (του συλλόγου καθηγητών του ΑΠΘ), η οποία οργανώθηκε με αφορμή τις πρόσφατες 38 συλλήψεις φοιτητριών/ών που κατηγορούνται για «παρεμπόδιση λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας» λόγω της προβολής μιας κινηματογραφικής ταινίας μετά τις 22.00μμ, έγιναν δημόσια απίστευτες καταγγελίες από συλληφθείσα φοιτήτρια και πατέρα συλληφθείσας. Συγκεκριμένα, η συλληφθείσα φοιτήτρια ευθαρσώς δήλωσε ότι μετά την προσαγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης «υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι». Ένας από τους συνηγόρους των συλληφθέντων, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μίλησε για «απόδειξη παραλογισμού». Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες.

Το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος στον οποίο οι νέοι/ες μαθαίνουν τους κανόνες της επιστήμης και διδάσκονται την κριτική σκέψη ώστε να αμφισβητούν διαρκώς τη γνώση και τη δράσης προς όφελος της επαλήθευσής ή της αναθεώρησής της. Το πώς φτάσαμε να ακυρώνουμε τις πολιτιστικές δράσεις μέσω της ποινικοποίησής τους και να υποστηρίζουμε ότι έτσι καταπολεμούμε την παραβατικότητα, είναι γνωστό. Θυμίζω ότι η εκκίνηση αυτού του πλαισίου απαγορεύσεων που θεσμοθέτησε η πρυτανεία του ΑΠΘ έγινε με αφορμή ένα πάρτι στο οποίο προσήχθησαν 318 άτομα, κανένα δεν συνελήφθη γιατί δεν προέκυψε καμία φθορά στο πανεπιστήμιο είναι πρωτόγνωρη (βλ. https://parallaximag.gr/…/h-vasilopita-kai-i-sovarotita… ).

Σε όλα όσα συμβαίνουν στο ΑΠΘ τις τελευταίες εβδομάδες εντοπίζουμε πολλαπλά προβλήματα νομιμότητας και νομιμοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Η απαγόρευση δράσεων μετά τις 22.00 στο πανεπιστήμιο πάσχει νομικά. Η προληπτική απαγόρευση συγκεντρώσεων προσκρούει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ελευθερίας των συναθροίσεων. Παραπέμπω στη γνωμάτευση του καθηγητή Κ. Χρυσόγονου που κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ.

2. Η απαγόρευση είναι ανεφάρμοστη και δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της, άρα δεν νομιμοποιείται. Το γκροτέσκο της απαγόρευσης όλων των μη εκπαιδευτικών και μη ερευνητικών δράσεων αποδείχτηκε στη κοπή της βασιλόπιτας του ΕΣΔΕΠ στην οποία συμμετείχαν δύο τέως πρυτάνεις, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κοσμήτορες και πρόεδροι Τμημάτων και περισσότερα μέλη ΔΕΠ από κάθε άλλη φορά. Το μετέπειτα ανεφάρμοστο της απαγόρευσης δράσεων μετά τις 22.00 αποδεικνύεται καθημερινά.

3. Δεν στοιχειοθετείται παράνομη είσοδος και σχετική ποινική ευθύνη των 38, ούτε στοιχειοθετείται η παραμικρή παρεμπόδιση λειτουργείας δημόσιας υπηρεσίας σε ένα πανεπιστήμιο όπου μετά τις 22.00 δεν υπάρχουν μαθήματα, εργαστήρια, εξετάσεις κλπ.

4. Ακόμη κι αν συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα, τα βαριά δικονομικά μέσα (σωματική έρευνα με πλήρη ή/και μερική γύμνωση κλπ.), αν αληθεύουν, είναι δυσανάλογα έως και προσβλητικά για την αξιοπρέπεια.

5. Η μη σύλληψη όσων προσαχθέντων δεν ήταν φοιτητές/τριες δηλώνει στοχοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας.

6. Η θεσμοθέτηση από τις πρυτανικές αρχές κανόνων ανεφάρμοστων στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα υπονομεύει τη δυνατότητα του πανεπιστημίου να επιβάλλει κανόνες και απαγορεύσεις όταν πραγματικά θα προκύψει ανάγκη (π.χ. πανδημία, σεισμός κλπ.).

7. Οι κανόνες που θέσπισε η πρυτανική αρχή κατασκευάζουν το αφήγημα της παραβατικότητας ενώ επί της ουσίας δεν υφίστανται παραβατικές πράξεις, πλήττουν και ευτελίζουν το κύρος του ΑΠΘ. Όλες οι διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες μέτρησης της εγκληματικότητας δείχνουν ότι η πανεπιστημιούπολη είναι από τα πλέον ασφαλή μέρη της Θεσ/νίκης.

Aπαιτούμε την απόσυρση των ποινικών κατηγοριών και τη συνεπαγόμενης πειθαρχικής διαδικασίας, την άρση των περιορισμών που επέβαλε τη πρυτανεία στη λειτουργία του πανεπιστημίου, τη θεσμοθέτηση κανόνων κατόπιν ουσιαστικού διαλόγου με εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων και καλλιτεχνικών κ.α. πρωτοβουλιών.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ η παράταξη της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ θα προτείνει τη λήψη απόφασης που θα απαιτεί από το πανεπιστήμιο:

• Να αναλάβει τα δικηγορικά έξοδα των 38 σε περίπτωση που δεν αποσυρθούν οι καταγγελίες.

• Να συγκροτήσει άμεσα ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης που θα βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας για τα όσα υπέστησαν κατά τη σύλληψή τους.

• Να συγκροτήσει άμεσα ομάδα καθηγητών της Νομικής Σχολής που θα εξετάσει τις ευθύνες όσων υπέβαλαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας σε αυτές τις συνθήκες σύλληψης, αν αληθεύουν, και θα συνεισφέρει ώστε να υλοποιηθούν τα δέοντα σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο (προσφυγές ατομικών ευθυνών, αποζημίωση θυμάτων κλπ.).

Το πανεπιστήμιο αφορά έναν ζωντανό χώρο όπου θέλουμε και ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες των φοιτητών και φοιτητριών μας ώστε να οργανώνουν δημιουργικά αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές δράσεις. Μέσω της συγκρότησης μιας ακαδημαϊκής κοινότητας όπου οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν ρόλο στη συνδιαμόρφωση της πανεπιστημιακής ζωής μπορούν να αναπτυχθούν ως επιστήμονες/σσες. Έτσι παράγεται νέα γνώση, μόνο έτσι καλλιεργείται η κριτική σκέψη, έτσι αναπτύσσονται ως ενεργοί πολίτες. Ένα αποστειρωμένο και περίκλειστο από την κοινωνία πανεπιστήμιο είναι καταδικασμένο. Τα προβλήματα ασφάλειας στο ΑΠΘ δεν προκύπτουν από τις θεατρικές και τις κινηματογραφικές ομάδες. Η στοχοποίηση του ΑΠΘ έχει σαφή προσανατολισμό απόκρυψης των πραγματικών προβλημάτων υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, ασφάλειας και επάρκειας των υποδομών, έλλειψης μόνιμου προσωπικού φύλαξης, απουσίας φοιτητικής μέριμνας. Χρειάζεται όλες και όλοι να διαφυλάξουμε το ρόλο του δημόσιου δωρεάν και δημοκρατικού πανεπιστημίου ενάντια σε όσους επιδιώκουν να το απογυμνώσουν – μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Δεν υπάρχει πλέον μέρος να κρυφτούμε… Μας βλέπουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας, μας βλέπει η πόλη και η χώρα, μας «βλέπουν» όσοι και όσες πέρασαν από αυτά τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια του ΑΠΘ εδώ και έναν αιώνα.