Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για ταχύτητα πάνω από 30 χλμ/ώρα

Αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα θα είναι πλέον όσοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της χώρας.

Σε μια προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα συνεργεία της Τροχαίας έχουν σχηματίσει «μπλόκα» σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου για να εντοπιστούν οι οδηγοί που παρανομούν.

Τα στελέχη της Τροχαίας πραγματοποιούν ελέγχους σε δρόμους που τα όρια ταχύτητας είναι στα 30 χλμ/ώρα ή 50 χλμ/ώρα, καταγράφοντας όσους κινούνται με περισσότερα χιλιόμετρα.

Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι αυστηρές, ενώ προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Συγκεκριμένα:

• Για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ

• Για υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα προβλέπεται το ίδιο χρηματικό πρόστιμο αλλά συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

• Για υπέρβαση από 30 έως 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ, μαζί με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 30 ημέρες.

• Για υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα, προβλέπεται πρόστιμο έως 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Οι εξαιρέσεις

Το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα δεν ισχύει σε μονόδρομους στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα. Σε αυτούς τους δρόμους το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Διαφορετικά όρια ισχύουν επίσης για τους αυτοκινητόδρομους (130 χλμ/ώρα για τα επιβατικά ΙΧ), οδούς ταχείας κυκλοφορίας (110 χλμ/ώρα) και το λοιπό οδικό δίκτυο (90 χλμ/ώρα).