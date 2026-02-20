Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Αλλαγές σε πολλά ζητήματα που αφορούν στην οδήγηση έφερε ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών και το γενικό ανώτατο όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, που φτάνει πλέον στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα –εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σήμανση.

Παλαιότερα, το όριο ήταν στα 50 χλμ/ώρα, και τα 30 χλμ/ώρα εφαρμόζονταν με σήμανση γύρω από σχολεία ή άλλους χώρους συνάθροισης.

Όπως υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτές οδήγησης το όριο των 30 χλμ/ώρα είναι θετικό, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος θανάσιμου ατυχήματος. «Σε μια παράσυρση με 30 km/h, η πιθανότητα επιβίωσης ενός πεζού είναι 90%» υπογραμμίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.), σημειώνοντας πως το αντίστοιχο ποσοστό σε παράσυρση με 50 km/h μειώνεται στο 50%.

Οι εξαιρέσεις

Το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα δεν ισχύει σε μονόδρομους στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα. Σε αυτούς τους δρόμους το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Διαφορετικά όρια ισχύουν επίσης για τους αυτοκινητόδρομους (130 χλμ/ώρα για τα επιβατικά ΙΧ), οδούς ταχείας κυκλοφορίας (110 χλμ/ώρα) και το λοιπό οδικό δίκτυο (90 χλμ/ώρα).

Τα πρόστιμα

Οι κυρώσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι αυστηρές, ενώ προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης.

Συγκεκριμένα:

• Για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ

• Για υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα προβλέπεται το ίδιο χρηματικό πρόστιμο αλλά συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

• Για υπέρβαση από 30 έως 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ, μαζί με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 30 ημέρες.

• Για υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα, προβλέπεται πρόστιμο έως 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Ο δρόμος «παγίδα»

Όπως φαίνεται οι έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας έχουν ξεκινήσει από τους άνδρες της Τροχαίας.

Μάλιστα, ένας από τους δρόμους που συχνά συναντά κανείς «μπλόκο» της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η οδός Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, όπου υπάρχει και σχετική σήμανση για το όριο των 30 χλμ/ώρα.