Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Για να μπουν στο Μουσείο Πολεμικών Καταλοίπων στην πόλη Χο Τσι Μινχ, οι επισκέπτες προσπερνούν ένα παλιό ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η αυλή έχει παραδοθεί σε ένα απειλητικό, αλλά τελικά μάταιο υλικό από το αμερικανικό οπλοστάσιο του 20ού αιώνα όταν ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Βιετνάμ είχε φτάσει ήδη σε αδιέξοδο. Το υπονοούμενο μήνυμα – «αυτό δεν ήταν αρκετό για να μας νικήσει» – είναι προφανές.

Μια μέρα, και το Κίεβο μπορεί να έχει ένα μουσείο γεμάτο με ρωσικό υλικό που δεν κατάφερε να υποτάξει την Ουκρανία. Οι Ταλιμπάν θα μπορούσαν σίγουρα να επιδείξουν τον εξοπλισμό που έμεινε πίσω μετά από δύο δεκαετίες ξένης κατοχής στο Αφγανιστάν. Όσο για το Ιράκ, φανταστείτε όλα τα «απομεινάρια» από την περιπέτεια των ΗΠΑ εκεί, σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Financial Times.

Η αυξανόμενη αναποτελεσματικότητα του πολέμου

Πότε ένα μεγάλο κράτος κέρδισε αναμφισβήτητα έναν πόλεμο επί του εδάφους σε σημαντική κλίμακα; Η Καταιγίδα της Ερήμου το 1991, ίσως, αλλά διευθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από αέρος. Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ δεν είχε καταλήξει. Οι Σοβιετικοί έχασαν στο Αφγανιστάν πριν το κάνει η Δύση. Η Γαλλία εγκατέλειψε την Επιχείρηση «Barkhane», την αποστολή της κατά της εξέγερσης στο Σαχέλ, το 2022. Θα πρέπει να αναφερθεί, επίσης, η εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία, ο συνεχής πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα και ο πόλεμος των Φώκλαντ που συνέβη πιο κοντά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρά στο σήμερα.

Ο κόσμος φαίνεται να ζει μέσα από μια τάση που, αν συνεχιστεί, δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο βαθιά: την αυξανόμενη αναποτελεσματικότητα του πολέμου. Υπάρχει ένα μοτίβο στρατιωτικής αποτυχίας, ή τουλάχιστον απογοήτευσης, που καλύπτει δημοκρατικούς επιτιθέμενους και αυταρχικούς, πολέμους κοντά στην πατρίδα και πολέμους σε μακρινές ηπείρους, πολέμους ενάντια σε άλλα κυρίαρχα κράτη και πολέμους ενάντια σε παράτυπες δυνάμεις.

Το Βιετνάμ ήταν παλαιότερα το σημείο αναφοράς για τη στρατιωτική ταπείνωση μιας μεγάλης δύναμης. Τώρα φαίνεται ασυνήθιστο.

Τι εξηγεί την ανικανότητα των κορυφαίων παγκόσμιων στρατών;

Αν γινόμαστε μάρτυρες της ανικανότητας των κορυφαίων ενόπλων δυνάμεων στον κόσμο, τι την εξηγεί;

Πρώτον, τα μέσα βίας έχουν εξαπλωθεί ευρύτερα. Δεν χρειάζεται ένα μεγάλο κράτος ή ένα κράτος γενικά για να χρησιμοποιήσει drones ή δυνάμεις ανταρτών. Τα αυτόνομα οπλικά συστήματα μπορούν να αντισταθμίσουν την έλλειψη προσωπικού. Έχει περάσει μια γενιά από τότε που ο Βρετανός στρατηγός Ρούπερτ Σμιθ, στο βιβλίο «Η χρησιμότητα της δύναμης», έγραψε ότι οι ατελείωτοι «πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων» είχαν διαδεχτεί τον ιπποτικό, παλιό κόσμο των διακριτών μαχών με ξεκάθαρα αποτελέσματα. Αυτό όμως συνέβη πριν ο πόλεμος στο Αφγανιστάν πραγματικά κλιμακωθεί και πριν η Ρωσία «κολλήσει» στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, ο φόβος της πυρηνικής κλιμάκωσης είναι αρκετά ανασταλτικός. Οι χώρες δεν θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουν έναν πόλεμο. Ακόμα κι αν το κράτος που δέχεται επίθεση δεν διαθέτει πυρηνικά, ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει υπόψη του τρίτους που έχουν τη βόμβα.

Στον παλιό κόσμο, η Ρωσία μπορεί να είχε χτυπήσει τις ΗΠΑ ή την Βρετανία για να αποτρέψει την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Αυτό είναι πλέον – ελπίζουμε – αδιανόητο. Το αδιέξοδο στην Κορέα, για παράδειγμα, προέκυψε εν μέρει επειδή οι ΗΠΑ και η Κίνα ήθελαν να αποφύγουν μια πυρηνική σύγκρουση περισσότερο από όσο ήθελαν να κερδίσουν οι πληρεξούσιοί τους.

Η συνεχής στρατιωτική απογοήτευση, χειρότερη για τις ελεύθερες κοινωνίες;

Σε κάθε περίπτωση, είναι ευκολότερο να μαντέψει κανείς τις αιτίες του πολέμου παρά να προβλέψει τις συνέπειες. Εκ πρώτης όψεως, ο πόλεμος θα πρέπει να γίνει λιγότερο επιθυμητός, καθώς τα κράτη αποφασίζουν ότι συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για πολύ μικρό κέρδος.

Υπάρχει μεγάλη δημοσιογραφική βεβαιότητα τώρα ότι έρχεται ένας πόλεμος. Αυτό πρέπει να αντισταθμιστεί λίγο. Τα ισχυρά κράτη μπορεί να αισθάνονται νομικά και ηθικά μη δεσμευμένα να χρησιμοποιήσουν βία στις «ιστορικές τους» σφαίρες επιρροής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα λειτουργήσει. Αν γίνουν επιφυλακτικοί, έχοντας δει τη ρωσική εμπειρία στην Ουκρανία, τότε είναι το επόμενο καλύτερο πράγμα σε έναν κόσμο στον οποίο τέτοιοι πόλεμοι θεωρούνται κατ’ αρχήν λάθος.

Αλλά η ζωή δεν θα ήταν ζωή αν τα πράγματα ήταν τόσο τακτοποιημένα. Υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο η συνεχής στρατιωτική απογοήτευση είναι χειρότερη για τις ελεύθερες κοινωνίες. Οι δικτατορίες μπορούν να «χτίσουν» ένοπλες δυνάμεις με ένα διάταγμα. Οι δημοκρατίες χρειάζονται λαϊκή συναίνεση.

Στον Ψυχρό Πόλεμο, διατήρησαν τεράστιους αμυντικούς προϋπολογισμούς και στράτευση, επειδή το κοινό συνέδεε ακόμα αυτά τα πράγματα με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: τον καλό πόλεμο, με την ξεκάθαρη ηθική του και ακόμη πιο ξεκάθαρο νικητή. Εάν αυτό δώσει τη θέση του στον κυνισμό σχετικά με τη χρησιμότητα της βίας, οι ελεύθερες κοινωνίες θα μπορούσαν να μείνουν ανυπεράσπιστες. Οι εκκλήσεις στον πατριωτισμό είναι ωραίες, αλλά η νίκη πάει παραπέρα.

«Δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο»

Σε αυτό το σπάνιο πράγμα, μια αξιοσημείωτη αποχαιρετιστήρια ομιλία ενός προέδρου των ΗΠΑ, του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ προειδοποίησε ενάντια στη στρατιωτική διείσδυση στη ζωή των πολιτών. Το σύγχρονο πρόβλημα είναι κάτι πιο κοντά στο αντίθετο: η αποξένωση των πολιτών από τον στρατό, που γεννήθηκε μετά από δεκαετίες κακών αποτελεσμάτων.

«Δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο» ήταν ένα ηθικολογικό σύνθημα τον περασμένο αιώνα. Σε αυτό ακριβώς το σύνθημα, βρίσκεται το αληθινό νόημα για τη βία και σήμερα.