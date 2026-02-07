Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, NBC News αν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πρέπει να ανησυχεί είπε: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ. Ναι, πρέπει να ανησυχεί». Με την πιθανότητα νέας κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν να παραμένει υψηλή, όμως, κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτός που θα ανησυχήσει είναι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι συνομιλίες στο Μουσκάτ του Ομάν αλλά σε βαριά ατμόσφαιρα, δίχως να διαφαίνονται κοινά σημεία Με τα σημερινά δεδομένα, η πιθανότητα μερικής ή προσωρινής συνεννόησης δεν φαίνεται και τόσο μεγάλη.

Αν και το Ιράν είναι ανοιχτό σε παραχωρήσεις, όπως δημιουργία περιφερειακής κοινοπραξίας για εμπλουτισμό ουρανίου, λέει ότι οι απαιτήσεις για περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας και για τερματισμό υποστήριξης σε Χαμάς, Χεζμοπλάχ και του Χούθι είναι απαράδεκτες.

Αν και πράγματι το Ιράν είναι στριμωγμένο, o πρώην σύμβουλος στη κυβέρνηση Τζίμι Κάρτερ και ανταποκριτής στη Μόσχα, Τζον Χέλμερ, εκτιμά πως αν ο Ντόναλντ Τραμπ πάει σε πόλεμο με το Ιράν, θα οδηγηθεί στο ίδιο τέλμα με εκείνο που αντιμετώπισε ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον (LBJ).

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Μαρτίου 1968 και ενώ θα ακολουθούσαν οι εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τζόνσον ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε τον βομβαρδισμό του Βόρειου Βιετνάμ και δεν θα ξαναέβαζε υποψηφιότητα για τις εκλογές.

«Κοιτάξτε την ημερομηνία, 31 Μαρτίου 1968, σε σχέση με την ημέρα των εκλογών τον Νοέμβριο» λέει ο Χέλμερ. «Κοιτάξτε πού βρισκόμαστε τώρα: είμαστε ουσιαστικά δύο μήνες μακριά — Φεβρουάριος, Μάρτιος — από εκείνη την ημερομηνία. Αυτό, θα έλεγα, είναι η ίδια περίπου «προθεσμία» που αντιμετωπίζει ο Τραμπ» λέει ο ειδικός μιλώντας στην ινδική εκπομπή Gunnarot.

«Αν ξεκινήσει έναν πραγματικό πόλεμο με το Ιράν μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, θα επιταχύνει το «πρόβλημα LBJ»: θα έχει αίμα και πληθωρισμό, πετρελαϊκό πληθωρισμό, ταυτόχρονα» και αυτός ο συνδυασμός, όπως λέει «από πλευράς Λευκού Οίκου, είναι δολοφονικός για τις εκλογικές πιθανότητες ενός προέδρου».

Πράγματι τον επερχόμενο Νοέμβριο οι Αμερικανοί θα βρεθούν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται πως θα ζοριστούν.

Κλείσιμο Ορμούζ

«Αν ανοίξει πυρ, [η αμερικανική αρμάδα] και αν μετρήσουμε τι «σφαίρες» διαθέτει η ιρανική πλευρά, τότε το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει. Θα ναρκοθετηθεί. Κάθε προσπάθεια αποναρκοθέτησης από αμερικανικά πλοία θα δεχτεί επίθεση από την ακτή, κάτω από τη θάλασσα, πάνω από τη θάλασσα κ.ο.κ».

«Προφανώς ένα κλείσιμο του Ορμούζ θα ανέβαζε δραματικά την τιμή του πετρελαίου. Θα επηρέαζε την Ινδία. Θα επηρέαζε την Κίνα. Και για τη Ρωσία θα ήταν θετικό: η τιμή του πετρελαίου θα ανέβαινε και οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο θα παραμερίζονταν, καθώς όλοι θα έτρεχαν να βρουν προμήθειες σε υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, το πρόβλημα για τις αγορές πετρελαίου είναι η διαταραχή και η άνοδος της τιμής».

Αν και ο Τραμπ δείχνει καθησυχαστικός ότι οι τιμές του πετρελαίου το καλοκαίρι θα είναι χαμηλές, ο Χέλμερ θυμίζει ότι το καλοκαίρι αυτό, θα ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σήμερα, αν και σημαντικά χαμηλότερος από τα πρόσφατα υψηλά, παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%. Δεδομένου ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμο choke point, με ροές που αντιστοιχούν σε πάνω από το 1/4 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και περίπου το 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου/προϊόντων, ένας πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με τον Χέλμερ, θα αυξήσει τις τιμές πετρελαίου, τα ασφάλιστρα μεταφοράς και θα περάσει σε καύσιμα/μεταφορές. Έτσι θα υπάρξει και αύξηση πληθωρισμού.

«Αν υπάρχουν ουρές στα πρατήρια και αν ο κόσμος γκρινιάζει δυνατά για την επάρκεια και το κόστος της βενζίνης, τότε ο Τραμπ θα χάσει ψήφους στις ενδιάμεσες εκλογές και θα υπάρξει πολύ σκληρή καταδίκη της διαχείρισής του στην εσωτερική οικονομία» υπογραμμίζει ο Χέλμερ.

«Όσο κι αν ο Τραμπ κάνει αναρτήσεις ή μιλά για βελτίωση στον πληθωρισμό, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν το πιστεύουν. Άρα οποιοδήποτε σοβαρό σοκ στην τιμή του πετρελαίου θα επηρεάσει τις ψήφους για τον Τραμπ».

Σάκοι νεκρών

Τέλος, ο ειδικός εκτιμά πως αν και το ισοζύγιο εξοπλισμών και όπλων είναι καταθλιπτικά με το μέρος των ΗΠΑ, υπογραμμίζει την «ικανότητα των Ιρανών να αντεπιτεθούν και να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες, όπως έχουν υποσχεθεί, με σμήνη drones και σμήνη πυραύλων που θα στοχεύουν τον στόλο στη Θάλασσα του Ομάν και τις αμερικανικές βάσεις που είναι απλωμένες κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Περσικού Κόλπου και μέχρι την Ιορδανία»

Έτσι, ο κίνδυνος αμερικανικές απώλειες είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός.

«Μιλώντας ως πρώην αξιωματούχος μιας προηγούμενης κυβέρνησης, έτσι σκέφτεται ο Λευκός Οίκος: ο συνδυασμός, αίμα και πετρέλαιο σκοτώνει Αμερικανούς προέδρους σε εκλογικές περιόδους. Και «σκότωσε» την προσπάθεια του Λίντον Τζόνσον να κερδίσει επανεκλογή το 1968. Αν ο κόσμος θυμόταν λίγο: το 1968 ο Τζόνσον άρχιζε να χάνει εμφανώς τον πόλεμο στο Βιετνάμ και ο ρυθμός απωλειών ανέβαινε. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός ανέβαινε. «Ρυθμός απωλειών» σημαίνει σάκοι νεκρών που επιστρέφουν, αίμα που χύνεται. Με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, τι έκανε ο Λίντον Τζόνσον στις 31 Μαρτίου 1968; Έβγαλε μια ομιλία για ειρήνη στο Βιετνάμ και μετά αποσύρθηκε: ανακοίνωσε ότι δεν θα ξανακατέβει.