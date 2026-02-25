Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 76 ετών δύο πολιτικούς οι οποίοι διέταξαν το 2018 τη δολοφονία της δημοτικής συμβούλου του Ρίο Μαριέλε Φράνκο, η οποία προασπιζόταν τα δικαιώματα των μαύρων και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο πρώην βουλευτής Τσικίνιο Μπραζάο, 62 ετών και ο αδελφός του Ντομίνγκος, 60 ετών, πρώην βουλευτής της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, διέταξαν τη δολοφονία της 38χρονης Φράνκο, σε αντίποινα για τις προσπάθειές της να βάλει φρένο σε παραστρατιωτικές ομάδες που έχουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρες φτωχογειτονιές της πόλης. Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ στη Βραζιλία, αλλά και στο εξωτερικό.

Στο δημοτικό συμβούλιο της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, η Φράνκο προσπαθούσε να εμποδίσει την παράνομη οικοπεδοποίηση ολόκληρων συνοικιών, μια από τις βασικές πηγές εισοδήματος των παραστρατιωτικών ομάδων. Οι αδελφοί Μπραζάο «δεν είχαν απλώς επαφές με τους παραστρατιωτικούς. Ήταν οι παραστρατιωτικοί», είπε ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις ιδρύθηκαν πριν από σχεδόν 40 χρόνια από πρώην αστυνομικούς και αρχικά εμφανίζονταν ως «δυνάμεις αυτοάμυνας» απέναντι στους διακινητές ναρκωτικών. Σύντομα εξελίχθηκαν σε διαβόητες συμμορίες που επιδίδονταν σε εκβιασμούς και καταπατούσαν δημόσια γη όπου κατασκεύαζαν παράνομα κατοικίες ή εμπορικά κέντρα, επωφελούμενες από την υποστήριξη υψηλόβαθμων πολιτικών.

Μαριέλε Φράνκο: Μια μαύρη γυναίκα, που τόλμησε να αντισταθεί στα συμφέροντα των λευκών ανδρών

Σύμφωνα με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που κατήγγειλαν τον «ρατσισμό» και τον «μισογυνισμό» των κατηγορουμένων, η Μαριέλε Φράνκο δολοφονήθηκε «για να σταλεί ένα μήνυμα» στους πολιτικούς του Ρίο. Η Μαριέλε Φράνκο ήταν «μια φτωχή γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα, που τόλμησε να αντισταθεί στα συμφέροντα των παραστρατιωτικών, των ανδρών, των λευκών», είπε ο Μοράες.

Καταγόμενη και η ίδια από μια φαβέλα, η αριστερή πολιτικός υπερασπιζόταν με σθένος τα συμφέροντα των φτωχών συνοικιών, των νεαρών μαύρων, των γυναικών και των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Στις 14 Μαρτίου 2018 οι δράστες γάζωσαν με σφαίρες το αυτοκίνητό της, σκοτώνοντας την ίδια και τον οδηγό της (σ.σ. Άντερσον Γκόμεζ).

«Η δίκη αυτή ήταν οδυνηρή για εμένα πνευματικά, ψυχολογικά», είπε η δικαστής Κάρμεν Λουσία, η μοναδική γυναίκα στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Πόσες Μαριέλες θα επιτρέψουμε να δολοφονηθούν στη Βραζιλία;» διερωτήθηκε.

Ο δράστης της δολοφονίας, ο Ρόνι Λέσα, που ομολόγησε την πράξη του ισχυριζόμενος ότι «τρελάθηκε» με το τεράστιο ποσό που του υποσχέθηκαν οι αδελφοί Μπραζάο, καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 78 ετών ενώ ένας συνεργός του καταδικάστηκε σε κάθειρξη 59 ετών.

Καταδίκη 56 ετών για τον αρχηγό πολιτοφυλακής που την παρακολουθούσε

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδικάζει τον «Ταγματάρχη Ρόναλντ» σε 56 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της Μαριέλε Φράνκο. Ένας συνταξιούχος αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας αναγνωρίστηκε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία ως ο πρώην αρχηγός πολιτοφυλακής στο Ρίο. Στην υπόθεση Μαριέλε, ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καθημερινότητας της συμβούλου και τη διαβίβαση πληροφοριών στους δολοφόνους της.

Όπως σημειώνει το CNN Brazil, την εποχή της δολοφονίας, ο Ρόναλντ ήταν συνταξιούχος αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας. Αναγνωρίστηκε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία ως ο πρώην αρχηγός της πολιτοφυλακής Muzema στη Δυτική Ζώνη του Ρίο.

Η καταγγελία που υπέβαλε η Εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο ταγματάρχης παρακολουθούσε την καθημερινότητα της Μαριέλ, προκειμένου να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις και τις υποχρεώσεις της συμβούλου στους δολοφόνους της Ρόνι Λέσα και Έλσιο ντε Κεϊρόζ.