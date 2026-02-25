Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία
Μετά από κοινή επιχείρηση ανάμεσα στις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και Ισπανών πρακτόρων, συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του φιλορώσου ουκρανού βουλευτή Αντρέι Πορτνόφ
Ο ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου Ουκρανού αξιωματούχου Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη γερμανική πόλη Χάινσμπεργκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας στις 25 Φεβρουαρίου.
Ο Πορτνόφ δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς από άγνωστους δράστες έξω από το Αμερικανικό Σχολείο της Μαδρίτης στις 21 Μαΐου του περασμένου έτους. Η ισπανική εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι δύο ή τρία άτομα πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην επίθεση, ενώ το κίνητρο παραμένει ασαφές.
Αστυνομικοί από τη Μαδρίτη έφτασαν στο Χάινσμπεργκ, όπου συνεργάστηκαν με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας για τη σύλληψη του υπόπτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η ισπανική αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει το όνομα του υπόπτου, αναφέροντας ότι πρόκειται για «το άτομο που πυροβόλησε έξω από την είσοδο του σχολείου» στη Μαδρίτη, όπου σκοτώθηκε ο Πορτνόφ. Εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ευρωπαϊκή εντολή έρευνας για την έρευνα της κατοικίας του υπόπτου.
Ο Πορτνόφ ήταν εξέχων μέλος της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς
Ο Πορτνόφ υπηρέτησε στην κυβέρνηση του προσκείμενου στο Κρεμλίνο προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς μεταξύ 2010 και 2014. Μετά την επανάσταση του Μαϊντάν, ζούσε εναλλάξ στο εξωτερικό και στην Ουκρανία και το 2021 του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ λόγω ισχυρισμών ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς.
Ο Πορτνόφ ηγήθηκε της νομικής ομάδας της τότε πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο από το 2005 έως το 2010 και ήταν μέλος του κοινοβουλίου από το 2006 έως το 2010. Μετά το 2010, έγινε επικεφαλής του κύριου δικαστικού τμήματος του Γιανουκόβιτς και αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησής του.
Ο πρώην αξιωματούχος έφυγε από την Ουκρανία για τη Ρωσία και αργότερα για την Αυστρία μετά την ανατροπή του Γιανουκόβιτς στην Επανάσταση του Ευρωμαϊντάν το 2014, αλλά επέστρεψε στην Ουκρανία το 2019. Ο Πορτνόφ έφυγε ξανά από την Ουκρανία το 2022 μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, παρόλο που η απαγόρευση ταξιδιού για άνδρες σε στρατιωτική ηλικία ήταν ήδη σε ισχύ.
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) διερεύνησε τον Πορτνόφ για την υποτιθέμενη συμμετοχή του στην ρωσική κατοχή της Κριμαίας. Τον Μάρτιο του 2018 άνοιξε υπόθεση με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας εναντίον του, η οποία όμως έκλεισε χωρίς να προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του.
