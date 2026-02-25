Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο

Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας στον πόλεμό στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τεχνάσματα απάτης για να τους ξεγελάσει ώστε να εμπλακούν στον πόλεμο.

Μιλώντας μαζί με τον ομόλογό του από την Γκάνα, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι διεξάγονται συζητήσεις με κυβερνήσεις σε όλη την Αφρική για να αποτραπεί η εμπλοκή των πολιτών τους σε τέτοια σχέδια. Η Γκάνα θα προεδρεύσει του περιφερειακού μπλοκ της Αφρικανικής Ένωσης τον επόμενο χρόνο, όπως συμπληρώνει το ΑΠΕ.

«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία προσπαθεί να σύρει Αφρικανούς πολίτες σε έναν θανατηφόρο πόλεμο», δήλωσε ο Σιμπίχα σε συνέντευξη Τύπου. «Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 1.780 πολίτες από την αφρικανική ήπειρο που πολεμούν στον ρωσικό στρατό». Οι Αφρικανοί μαχητές προέρχονταν από 36 διαφορετικές χώρες σε όλη την ήπειρο, πρόσθεσε.

Οι ρωσικές αρχές αρνούνται ότι στρατολογούν παράνομα Αφρικανούς πολίτες για να πολεμήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, οι αναφορές για Αφρικανούς άνδρες που παρασύρονται στη Ρωσία με υποσχέσεις εργασίας και καταλήγουν στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας έχουν γίνει πιο συχνές τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και ορισμένων από τις εμπλεκόμενες χώρες.

Πολεμούν στην Ουκρανία Αφρικανοί χωρίς στρατιωτικό υπόβαθρο, λέει ο γκανέζος ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, Σάμουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, δήλωσε ότι πολλοί από τους Αφρικανούς που μάχονται για τη Ρωσία υπήρξαν θύματα εξαπάτησης, παρασυρμένοι στο dark web με την υπόσχεση συνηθισμένων θέσεων εργασίας. Μάλιστα κάτι αντίστοιχο συνέβη με 17 άτομα από τη Νότια Αφρική.

«Δεν έχουν κανένα υπόβαθρο στον τομέα της ασφάλειας. Δεν έχουν στρατιωτικό υπόβαθρο. Δεν έχουν εκπαιδευτεί», είπε ο Αμπλάκουα «Απλώς παρασύρθηκαν και εξαπατήθηκαν και στη συνέχεια στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή».

Ο Αμπλάκουα εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία και ζήτησε κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια την Τρίτη. Είπε ότι θα ζητήσει από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απελευθερώσει δύο Γκανέζους αιχμαλώτους πολέμου, οι οποίοι συνελήφθησαν πολεμώντας για τη Ρωσία.

Η Γκάνα θα προωθήσει σχέδια για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων που στρατολογούν με δόλο για τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στην Αφρικανική Ένωση, δήλωσε ο Αμπλάκουα.