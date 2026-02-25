Εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Διώξεις στη σύντροφο και σε φίλο του ανιψιού

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, τον Οκτώβριο του 2025 που σόκαρε τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη έχουν προφυλακιστεί τέσσερα άτομα: δύο 22χρονοι που θεωρούνται ο φυσικός αυτουργός και ο συνεργός του, καθώς και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη και ένας φίλος του, που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από την επανεκτίμηση των στοιχείων από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, το κατηγορητήριο τροποποιήθηκε, καθώς η δικαστική λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 22χρονος Χ.Τ., που αρχικά εμφανιζόταν ως συνεργός είναι τελικά ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Στοιχεία για τη σύντροφο του ανιψιού

Πλέον, πέραν των τεσσάρων προσώπων που έχουν ήδη προφυλακιστεί, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς της ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ίδια κατηγορία διώκεται και παιδικός φίλος του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους ήταν στο αυτοκίνητο πίσω από το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγε στην Καλαμάτα τον έναν 22χρονο μετά τη δολοφονία, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφτεί τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η σύντροφος του ανιψιού βρισκόταν στο αυτοκίνητο με οδηγό τον φίλο του 33χρονου και συνομιλούσε με τον ανιψιό για να τον προειδοποιήσει αν στο δρόμο θα συναντούσαν κάποιο περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας.