«Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών βρέθηκαν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 61χρονος επιστάτης.

Και οι δύο αρχικά ισχυρίζονταν πως είχαν τον ρόλο του συνεργού, όμως μετά τις συλλήψεις του ανιψιού, του εργοδότη και ενός ακόμη εμπλεκόμενου, φαίνεται πως άρχισαν να θυμούνται ή και να ανακαλούν πράγματα που είχαν καταθέσει.

Η περιγραφή του διπλού φονικού από τους 22χρονους

Το MEGA έφερε στο φως νέες λεπτομέρειες από τα όσα κατέθεσαν οι δύο νεαροί στη συμπληρωματική τους απολογία, με τον έναν μάλιστα να αναφέρει στις Αρχές ότι φοβάται να πει λεπτομέρειες για τα όσα έγιναν στο κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου 2025.

«Όταν παραδόθηκα είχα πει μία ιστορία που δεν ισχύει. Ήταν προϊόν φόβου. Τον επιχειρηματία στον οποίο δούλευα τον ξέρω από τότε που ήμουν 14 ετών. Θυμάμαι τα μηνύματα που του έστελνα, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν τον φοβόμουν ή αν μου είχε φερθεί ποτέ εκδικητικά. Δεν θέλω να σας πω αν τον φοβάμαι μέχρι και σήμερα που μιλάμε», είπε ο Χ.Τ.

Υπό καθεστώς φόβου, ο 22χρονος Χ.Τ. που άλλαξε την αρχική του κατάθεση λέγοντας πως τελικά εκείνος μπήκε μέσα στο κάμπινγκ, περιγράφει αποσπασματικά το τι ακριβώς συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, φωτογραφίζοντας τον ανιψιό ως τον εκτελεστή.

«Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ, έγινε μία κλήση προς τον αριθμό 69***** αλλά φοβάμαι να σας πω σχετικά. Ξεκίνησα να περπατάω στο πλακόστρωτο, είδα το κτίριο της ρεσεψιόν από μακριά και τότε άκουσα πυροβολισμούς. Στην αρχή 2 – 3 και μετά άλλους 3. Έμεινα παγωμένος και άρχισα να τρέχω προς τα πίσω. Δεν είδα άτομα να τρέχουν. Άκουσα μόνο στο τέλος κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Δεν θα σας πω αν η φωνή αυτή ήταν γνώριμη».

Η διαφυγή, τα «πακιστανικά» τηλέφωνα και η θήκη – μυστήριο

Κομβικά σημεία όπως η διαφυγή του μετά το έγκλημα, οι κλήσεις στα «πακιστανικά» τηλέφωνα και η περιβόητη θήκη κιθάρας παραμένουν γρίφος. Παρά την «βροχή» ερωτήσεων από την ανακρίτρια, ο 22χρονος επιλέγει να μην απαντήσει, παρά τη δυσμενή του θέση.

«Φοβάμαι να σας πω γιατί κατέβηκα από το σκούτερ και δεν συνέχισα με τον φίλο μου. Ξεκίνησα να περπατάω και έφτασα μέχρι την Καλαμάτα χωρίς GPS. Ούτε για την κλήση στις 20:21 θα σας απαντήσω. Το βράδυ το πέρασα στα βουνά. Ρούχα άλλαξα γύρω στις 06:00 το πρωί γιατί αυτά που φορούσα είχαν βραχεί από την καταιγίδα που είχε νωρίτερα. Τη θήκη κιθάρας την πέταξα σε κάποιον γκρεμό. Φοβάμαι να σας πω αν με μετέφερε ο ανιψιός στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας».

Από την άλλη, ο δεύτερος 22χρονος, αυτός που αρχικά παρουσιαζόταν ως εκτελεστής αλλά όπως φαίνεται είχε μόνο βοηθητικό ρόλο, στη νέα κατάθεση ενώπιον της ανακρίτριας είπε:

«Πιστεύω ότι ο ανιψιός μαζί με τον εργοδότη και τον συνέταιρο το οργάνωσαν όλο αυτό και έπεισαν τον Χ.Τ. που ήθελε χρήματα. Το όπλο θεωρώ ότι το παρέλαβε σε κάποια από τις στάσεις που κάναμε, αλλά δεν έχω αποδείξεις».

Η άγνωστη επικοινωνία με τον εργοδότη

Από την άλλη, ανιψιός και εργοδότης δηλώνουν κατηγορηματικά αθώοι.

Ο 22χρονος Χ.Τ. έχει παραδεχτεί πως ο εργοδότης του είναι ένα άτομο που ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω του. Ό,τι κι αν του ζητούσε θα το έκανε, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους ένα βίντεο από πέρσι τον Φεβρουάριο όπου ο επιχειρηματίας φέρεται να λέει στον 22χρονο:

«Είσαι 100%; Θέλεις μήπως λίγο να πάρεις τον χρόνο σου να το σκεφτείς εάν είσαι 100% ή 99%; Γιατί για να στο κάνω τέτοιο πράγμα, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για να σου κάνω τέτοιο πράγμα. Ότι δεν θα ξαναδεχθώ να μου πεις μ@λ@ ή ψευτιές ή παραλείψεις ή τέτοια».

«Φοβάμαι να απαντήσω πόσα κινητά είχα μαζί μου και ποιος μου έδωσε τα κλειδιά του σκούτερ. Θέλαμε να έχει νυχτώσει όταν θα φτάσουμε στο κάμπινγκ. Κάναμε στάσεις. Φοβάμαι να απαντήσω αν μίλησα με κάποιον στο κινητό που μου είχαν δώσει, όσο ήμασταν σταματημένοι», λέει ο 22χρονος.

Ο 22χρονος φέρεται να έχει καταθέσει στις Αρχές πως θα έδινε από 500 έως 1.000 ευρώ στον φίλο του που τον μετέφερε στη Φοινικούντα με το σκούτερ αν και εφόσον κατάφερνε τον σκοπό του.