«Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
23 Ιανουαρίου 2026, 18:20

«Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Μια ακόμα, διαφορετική αυτή τη φορά, περιγραφή του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας έδωσαν οι δύο νεαροί που έχουν προφυλακιστεί.

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών βρέθηκαν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 61χρονος επιστάτης.

Και οι δύο αρχικά ισχυρίζονταν πως είχαν τον ρόλο του συνεργού, όμως μετά τις συλλήψεις του ανιψιού, του εργοδότη και ενός ακόμη εμπλεκόμενου, φαίνεται πως άρχισαν να θυμούνται ή και να ανακαλούν πράγματα που είχαν καταθέσει.

Η περιγραφή του διπλού φονικού από τους 22χρονους

Το MEGA έφερε στο φως νέες λεπτομέρειες από τα όσα κατέθεσαν οι δύο νεαροί στη συμπληρωματική τους απολογία, με τον έναν μάλιστα να αναφέρει στις Αρχές ότι φοβάται να πει λεπτομέρειες για τα όσα έγιναν στο κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου 2025.

«Όταν παραδόθηκα είχα πει μία ιστορία που δεν ισχύει. Ήταν προϊόν φόβου. Τον επιχειρηματία στον οποίο δούλευα τον ξέρω από τότε που ήμουν 14 ετών. Θυμάμαι τα μηνύματα που του έστελνα, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν τον φοβόμουν ή αν μου είχε φερθεί ποτέ εκδικητικά. Δεν θέλω να σας πω αν τον φοβάμαι μέχρι και σήμερα που μιλάμε», είπε ο Χ.Τ.

Υπό καθεστώς φόβου, ο 22χρονος Χ.Τ. που άλλαξε την αρχική του κατάθεση λέγοντας πως τελικά εκείνος μπήκε μέσα στο κάμπινγκ, περιγράφει αποσπασματικά το τι ακριβώς συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, φωτογραφίζοντας τον ανιψιό ως τον εκτελεστή.

«Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ, έγινε μία κλήση προς τον αριθμό 69***** αλλά φοβάμαι να σας πω σχετικά. Ξεκίνησα να περπατάω στο πλακόστρωτο, είδα το κτίριο της ρεσεψιόν από μακριά και τότε άκουσα πυροβολισμούς. Στην αρχή 2 – 3 και μετά άλλους 3. Έμεινα παγωμένος και άρχισα να τρέχω προς τα πίσω. Δεν είδα άτομα να τρέχουν. Άκουσα μόνο στο τέλος κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Δεν θα σας πω αν η φωνή αυτή ήταν γνώριμη».

Η διαφυγή, τα «πακιστανικά» τηλέφωνα και η θήκη – μυστήριο

Κομβικά σημεία όπως η διαφυγή του μετά το έγκλημα, οι κλήσεις στα «πακιστανικά» τηλέφωνα και η περιβόητη θήκη κιθάρας παραμένουν γρίφος. Παρά την «βροχή» ερωτήσεων από την ανακρίτρια, ο 22χρονος επιλέγει να μην απαντήσει, παρά τη δυσμενή του θέση.

«Φοβάμαι να σας πω γιατί κατέβηκα από το σκούτερ και δεν συνέχισα με τον φίλο μου. Ξεκίνησα να περπατάω και έφτασα μέχρι την Καλαμάτα χωρίς GPS. Ούτε για την κλήση στις 20:21 θα σας απαντήσω. Το βράδυ το πέρασα στα βουνά. Ρούχα άλλαξα γύρω στις 06:00 το πρωί γιατί αυτά που φορούσα είχαν βραχεί από την καταιγίδα που είχε νωρίτερα. Τη θήκη κιθάρας την πέταξα σε κάποιον γκρεμό. Φοβάμαι να σας πω αν με μετέφερε ο ανιψιός στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας».

Από την άλλη, ο δεύτερος 22χρονος, αυτός που αρχικά παρουσιαζόταν ως εκτελεστής αλλά όπως φαίνεται είχε μόνο βοηθητικό ρόλο, στη νέα κατάθεση ενώπιον της ανακρίτριας είπε:

«Πιστεύω ότι ο ανιψιός μαζί με τον εργοδότη και τον συνέταιρο το οργάνωσαν όλο αυτό και έπεισαν τον Χ.Τ. που ήθελε χρήματα. Το όπλο θεωρώ ότι το παρέλαβε σε κάποια από τις στάσεις που κάναμε, αλλά δεν έχω αποδείξεις».

Η άγνωστη επικοινωνία με τον εργοδότη

Από την άλλη, ανιψιός και εργοδότης δηλώνουν κατηγορηματικά αθώοι.

Ο 22χρονος Χ.Τ. έχει παραδεχτεί πως ο εργοδότης του είναι ένα άτομο που ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω του. Ό,τι κι αν του ζητούσε θα το έκανε, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους ένα βίντεο από πέρσι τον Φεβρουάριο όπου ο επιχειρηματίας φέρεται να λέει στον 22χρονο:

«Είσαι 100%; Θέλεις μήπως λίγο να πάρεις τον χρόνο σου να το σκεφτείς εάν είσαι 100% ή 99%; Γιατί για να στο κάνω τέτοιο πράγμα, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για να σου κάνω τέτοιο πράγμα. Ότι δεν θα ξαναδεχθώ να μου πεις μ@λ@ ή ψευτιές ή παραλείψεις ή τέτοια».

«Φοβάμαι να απαντήσω πόσα κινητά είχα μαζί μου και ποιος μου έδωσε τα κλειδιά του σκούτερ. Θέλαμε να έχει νυχτώσει όταν θα φτάσουμε στο κάμπινγκ. Κάναμε στάσεις. Φοβάμαι να απαντήσω αν μίλησα με κάποιον στο κινητό που μου είχαν δώσει, όσο ήμασταν σταματημένοι», λέει ο 22χρονος.

Ο 22χρονος φέρεται να έχει καταθέσει στις Αρχές πως θα έδινε από 500 έως 1.000 ευρώ στον φίλο του που τον μετέφερε στη Φοινικούντα με το σκούτερ αν και εφόσον κατάφερνε τον σκοπό του.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

23.01.26

Σύνταξη
23.01.26

Σύνταξη
23.01.26

Σύνταξη
23.01.26

Σύνταξη
23.01.26

Σύνταξη
23.01.26

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
23.01.26

Σύνταξη
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
23.01.26

Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης

Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Σύνταξη
Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως
23.01.26

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Τρίνιτι Ρόντμαν αποξενωμένη κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Washington Spirit.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
23.01.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν
23.01.26

Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Στη Γροιλανδία η πρωθυπουργός της Δανίας. Στη συνάντηση με τον Ρούτε συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να δεσμευθεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής». Σε επιφυλακή ο δανικός στρατός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ
23.01.26

Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ

Η αντιπολίτευση της Ουγκάντα και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης και υποβάλλονται σε βασανιστήρια. 

Σύνταξη
Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»
23.01.26

Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»

O τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO για τη σημασία και τη σπουδαιότητα που υπάρχει, ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή, ξέχωρα από την αθλητική, καριέρα.

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
23.01.26

Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
23.01.26

Σύνταξη
23.01.26

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
23.01.26

Σταντάλ: Δίχως τέλος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
23.01.26

Σύνταξη
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
23.01.26

Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιάν Ομπλακ: Από τον Πειραιά στα… 100!
23.01.26

Από τον Πειραιά στα... 100!

Ο Γιάν Ομπλακ έκανε πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα έφτασε τα εκατό στο UCL

Γεώργιος Μαζιάς
23.01.26

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

