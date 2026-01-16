newspaper
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»
Ελλάδα 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:04

Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα;

Ένα και πλέον 24ωρο μετά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων κατηγορούμενων για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, οι Αρχές καλούνται να λύσουν γρίφους που έχουν απομείνει για να ξεσκεπάσουν όλη την αλήθεια του διπλού φονικού στο κάμπινγκ.

Οι πέντε που έχουν ήδη προφυλακιστεί γνωρίζουν όπως φαίνεται περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη αναφέρει στις καταθέσεις τους.

Νέα στοιχεία

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα; Ήταν εκείνος ο δολοφόνος των δύο θυμάτων, όπως θεωρεί η ανακρίτρια, ή μήπως ο εκτελεστής ήταν άλλος όπως υποστηρίζει τώρα ο ίδιος;

Το Live News παρουσιάζει τους ισχυρισμούς του εργοδότη των 22χρονων και επιστήθιου φίλου του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις Αρχές για τα μηνύματα που του έστελνε ο 22χρονος. Πριν το διπλό έγκλημα, του έγραφε πως θα έκανε ό,τι του ζητούσε και μετά τις δολοφονίες ότι φοβάται για τη ζωή του.

«Στο σημείο της συνομιλίας μας, όπου ο Χ.Τ. γράφει επί λέξει το ακόλουθο μήνυμα ‘σε φοβάμαι, πραγματικά θέλω να ηρεμήσω, σε παρακαλώ κατάλαβέ με, δεν μπορώ να ζω με φόβο, ακόμα και τηλέφωνο δεν σε παίρνω από φόβο’, δεν μπορώ να ξέρω πώς αισθανόταν για να το πει αυτό. Αυτό το μήνυμα το έστειλε υπό την επήρεια και όταν γινόταν νηφάλιος καταλάβαινε ότι ήθελα το καλό του. Ξέρω ότι στο κεφάλι του γινόταν ένας χαμός. Νοιαζόμουν για τον Χ. και ακόμα νοιάζομαι».

Γιατί ο 22χρονος φοβόταν τον εργοδότη του μετά το διπλό φονικό; Γιατί αρχικά και οι δύο είχαν αρνηθεί ότι συνομιλούσαν και αντάλλαζαν μηνύματα; Όπως διαπιστώθηκε, μία μέρα πριν αλλά και τη μέρα του διπλού εγκλήματος, οι δυο τους είχαν συνομιλήσει.

«Κατά την διάρκεια της 04/10/2025 θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει με τον Χ. για θέματα ρουτίνας, ποιος αγόρασε τι. Στις 00:54 στις 05/10/2025 θυμάμαι ότι τον κάλεσα από το κινητό μου γιατί είχα καταλάβει ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά, ήθελα να δω αν χρειάζεται κάτι. Ο Χ.Τ δεν μου είπε ότι θα συναντούσε τον Ι.Μ. Δεν μπορούσα να γνωρίζω τι είχε σχεδιάσει. Στις 05/10/2025 το πρωί περί τις 11:23 μπορεί να μίλησα με τον τρίτο κατηγορούμενο, δεν θυμάμαι γιατί μιλάμε συνέχεια».

Οι «όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου

Στις 26 Μαρτίου του 2025, ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής έστειλε στον εργοδότη του ένα μήνυμα μέσα από το οποίο τον διαβεβαίωνε πως του ήταν πιστός και διατεθειμένος να κάνει ό,τι του ζητούσε.

«Όταν κάπου δεν πετυχαίνω, νιώθω σαν να σε απογοητεύω. Εγώ θέλω μόνο να σε βοηθάω και όχι να σε βαραίνω. Όμως είσαι ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει και εμπιστεύομαι τη ζωή μου την ίδια. Νιώθω ότι δεν σε τιμάω. Να ξέρεις ότι προσπαθώ να σε ευχαριστώ, γιατί είσαι η οικογένεια που διάλεξα και δεν θα μπορούσα να ευχηθώ κάποιον καλύτερο για μεγαλύτερο αδελφό, πατέρα ή φίλο από εσένα».

Λίγες μέρες αργότερα, του έστειλε, όπως διαπιστώθηκε, ένα ανάλογο μήνυμα:

«Δεν ήθελα να σου φερθώ με ασέβεια, ίσα ίσα σε σέβομαι πιο πολύ και από τους γονείς μου και από τον Θεό τον ίδιο. Όταν ξυπνάω δεν λέω δόξα τω Θεώ, εσένα ευχαριστώ που μου το επιτρέπεις. Σου έχω πει ό,τι κι αν μου ζητήσεις, όσο ακραίο και αν είναι θα το κάνω με χαρά».

Ο εργοδότης υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως δεν γνώριζε για την εμπλοκή των δύο 22χρονων στο διπλό φονικό. Το έμαθε, όπως λέει, από τις ειδήσεις.

«Για την εμπλοκή του X.T έμαθα από τις ειδήσεις. Ο ίδιος δεν μου είχε πει τίποτα σχετικά. Δεν γνωρίζω εάν ο Άρης τον μετέφερε στην Καλαμάτα. Δεν γνωρίζω τι ρωτούσε ο Άρης στο ChatGPT. Έχω δανείσει κάποιες φορές στον Άρη χρηματικά ποσά από 10.000 έως 40.000 ευρώ, δεν τα σημειώνω, δεν με ενδιαφέρει εάν θα μου τα επιστρέψει. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη και αυτός μου είχε δανείσει χρήματα στο παρελθόν».

Στο «μικροσκόπιο» μαρτυρία φίλου του ανιψιού

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται και μία μαρτυρία ενός φίλου του ανιψιού για την επομένη του διπλού φονικού, όταν ο 33χρονος του ζήτησε να πάνε στην Καλαμάτα.

«Η θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του ανιψιού ήταν κενή. Αυτό το γνωρίζω γιατί όταν πέρασε από μπροστά μας είχε κατεβασμένο το παράθυρο του οδηγού και μπόρεσα να δω μέσα. Δεν σταμάτησε καθόλου στο βενζινάδικο. Τα τζάμια του αυτοκινήτου του είναι φιμέ. Ξεκινήσαμε χωρίς τελικά να βάλω υαλοκαθαριστήρες. Στην αρχή της διαδρομής για Καλαμάτα ο ανιψιός προπορευόταν, όμως λίγο αργότερα έκανε στην άκρη και περάσαμε εμείς μπροστά. Αυτό το έκανε γιατί σκέφτηκε ότι το δικό του αμάξι ίσως να το γνωρίζουν οι δολοφόνοι. Ο ανιψιός με την κοπέλα του μιλούσαν συνέχεια στο τηλέφωνο. Έλεγε ο ένας στον άλλον πού βρισκόντουσαν, γιατί δεν ήταν διαρκώς πίσω μας ο ανιψιός. Η κοπέλα του θυμάμαι ότι του έλεγε αν υπάρχει κάποιο καρτέρι και του έδινε πληροφορίες για τα οχήματα που πρώτοι εμείς συναντούσαμε».

Όπως ο ίδιος έχει πει:

«Λίγο πριν από την Αστυνομική Διεύθυνση ο ανιψιός με προσπέρασε, αλλά δεν γνωρίζω πού πήγε, ούτε τον ρώτησα. Εγώ συνέχισα για το σπίτι της μητέρας του στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας και στάθμευσα από κάτω. Πρέπει να ήταν 6 και κάτι σίγουρα. Μετά από λίγα λεπτά ήρθε και ο ανιψιός και σταμάτησε δίπλα μας. Μας είπε ότι θα έκανε έναν κύκλο το τετράγωνο και θα ερχόταν μετά. Δεν κατάλαβα τον λόγο. Θυμάμαι ότι η μητέρα του ανιψιού επέμενε να έρθει στην Φοινικούντα και εκείνος προσπαθούσε να την μεταπείσει. Θυμάμαι ότι ο ανιψιός πήγε κάποια στιγμή από την Ασφάλεια Καλαμάτας μετά παραγγείλαμε κάτι, φάγαμε και μου είπε να φύγω και ότι θα επέστρεφε εκείνος με την κοπέλα του αργότερα. Δύο εβδομάδες αργότερα μου ζήτησε χρήματα για να πληρώσει τον δικηγόρο του. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του είχαν ‘παγώσει’. Του έδωσα 3.000 ευρώ».

Στο Live News ο δικηγόρος του ανιψιού

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανιψιού, Ιωάννης Βέρρας, μιλώντας στο Live News είπε πως ο ανιψιός είναι ο μόνος που δεν έχει αλλάξει την αρχική του κατάθεση.

Η αξιολόγηση στοιχείων συνεχίζεται προκειμένου να συμπληρωθούν τα κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης που παραμένουν κενά. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει ομολογήσει ποιος ήταν ο εκτελεστής των δύο θυμάτων στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 16.01.26

Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 46χρονος μοτοσικλετιστής κατάφερε να αποσπάσει την τσάντα μιας 62χρονης γυναίκας, ενώ άρπαξε και άλλες δύο τσάντες με ψώνια από μαγαζιά στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Παίδων «Αγία Σοφία»: Την τελευταία της πνοή άφησε 13χρονη μαθήτρια λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
Τραγωδία 16.01.26

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας

Η ανήλικη μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε Ειδικό Σχολείο στη Χαλκίδα, έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
Βίντεο ντοκουμέντο 16.01.26

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Αγρότες 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 18:53

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης [βίντεο]
Θύελλα αντιδράσεων 16.01.26

Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ» - Οργή πολιτών μετά από νέα επιχείρηση εξωραϊσμού εκ μέρους του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλει 16.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Volley League Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σύνταξη
