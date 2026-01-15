Σε έναν δικαστικό «μαραθώνιο» εξελίχθηκε η διαδικασία των συμπληρωματικών απολογιών των δύο 22χρονων που παραμένουν προφυλακισμένοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά τις σημαντικές αλλαγές στο κατηγορητήριο της υπόθεσης.

Ύστερα από την επανεκτίμηση των στοιχείων από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, το κατηγορητήριο τροποποιήθηκε, καθώς η δικαστική λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 22χρονος Χ.Τ., που αρχικά εμφανιζόταν ως συνεργός είναι τελικά ο φερόμενος ως εκτελεστής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις και να απαντήσουν σε νέα ερωτήματα.

Πρώτος πέρασε την πόρτα της Α’ ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, και παρέμεινε στο γραφείο της για περίπου 7,5 ώρες. Ο νεαρός, που αρχικά είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις αρχές και είχε αναλάβει τον ρόλο του συνεργού, ανασκεύασε όσα είχε πει στην απολογία του τον περασμένο Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι ήθελε –όπως ανέφερε– να είναι ηθικά σωστός απέναντι στον φίλο του, τον άλλο 22χρονο Ι.Μ., τον οποίο αρχικά είχε υποδείξει ως φυσικό αυτουργό.

«Φοβάμαι να απαντήσω»

Παράλληλα, αρνήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων της ανακρίτριας, επικαλούμενος φόβο, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στην κατοχή του όπλο και ότι δεν εισήλθε ποτέ στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Ο Χ.Τ. υποστήριξε ότι «παγιδεύτηκε» από τους άλλους τρεις κατηγορουμένους γύρω από την υπόθεση και έτσι βρέθηκε στη Φοινικούντα τη συγκεκριμένη ημέρα. Αποδέχθηκε ότι συνομιλούσε μαζί τους μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων και ότι μπήκε στο κάμπινγκ το επίμαχο βράδυ, ύστερα από τηλεφώνημα προσώπου που βρισκόταν εντός του χώρου. Ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός ότι ο ίδιος ούτε έφερε όπλο, ούτε μπήκε στη ρεσεψιόν όπου έγινε η διπλή δολοφονία.

Στις επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας για τα αναπάντητα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, ο Χ.Τ. ανέφερε επανειλημμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα, καθώς φοβάται για τη ζωή του μέσα στη φυλακή αλλά και για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

«Νόμιζα ότι πήγαμε στο κάμπινγκ για εκβιασμό», λέει ο δεύτερος 22χρονος

Στη συνέχεια, την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε ο έτερος 22χρονος Ι.Μ., ο οποίος υποστήριξε όσα είχε πει και στην πρώτη του απολογία, βρισκόμενος πλέον σε ελαφρώς καλύτερη θέση, καθώς κατηγορείται για συνέργεια και όχι ως φυσικός αυτουργός.

Ωστόσο, αρνείται και αυτή την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε γνώριζε το οτιδήποτε γύρω από τη δολοφονία και ότι ο μόνος λόγος που βρέθηκε στη Φοινικούντα ήταν για να εκβιάσουν, για λογαριασμό του φίλου του Χ.Τ., τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και της δικής του απολογίας, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προχώρησε, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν αντιφάσεις, μετά και την ανασκευή στην απολογία του πρώτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν προέκυψε κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, με τον 22χρονο Χ.Τ, τον φερόμενο πλέον ως φυσικό αυτουργό να επαναλαμβάνει πολλές φορές τη φράση: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου».

Σημειώνεται πως η νέα κατάθεση του 22χρονου, Χ.Τ., αλλάζει τα δεδομένα. Στο «κάδρο» των υποψήφιων εκτελεστών μπαίνει και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι βρισκόταν μέσα στη ρεσεψιόν το συγκεκριμένο βράδυ.