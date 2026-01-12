newspaper
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
12 Ιανουαρίου 2026 | 18:47

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Spotlight

Οι συνομιλίες από «πακιστανικά» κινητά, οι αναλύσεις εικόνων από κάμερες ασφαλείας, οι αντιφάσεις των πρωταγωνιστών και τα στοιχεία από τον έλεγχο σε ηλεκτρονικές συσκευές τους, ξεσκεπάζουν μία σειρά από άγνωστες αλήθειες για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

Πέντε άτομα είναι ήδη στη φυλακή, με τις αποκαλύψεις να είναι συνεχείς.

Η απολογία του ανιψιού

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

«Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν πολύ καλή, με είχε μεγαλώσει. Ήταν λίγο περίεργος έχοντας απόψεις όπως ότι οι γυναίκες είναι κατώτερα όντα, αλλά εμένα δεν με πείραζε. Ο θείος μου θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο, εμένα δεν με υποτιμούσε αλλά με αντιμετώπιζε ως διάδοχό του. Το κάμπινγκ ανήκε σε εμένα και στον θείο μου σε ποσοστό 50-50».

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ένα επιπλέον στοιχείο που «έκαψε» τον κατηγορούμενο ανιψιό, ήταν οι ερωτήσεις που έκανε στο ChatGPT πριν το διπλό έγκλημα. Πώς εξαφανίζω ίχνη από χρήση περιστρόφου; Πώς μπορούν να σβήσουν ίχνη από υφάσματα; Η χρήση χλωρίνης μπορεί να εξαφανίσει δακτυλικά αποτυπώματα; Πώς μπορείς να επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ σε bitcoin, ήταν ορισμένα από τα ερωτήματα που διαπιστώθηκε πως έκανε.

«Την προηγούμενη μυστική διαθήκη από Οκτώβριο του 2024 την γνώριζα, μου την είχε δείξει προτού την πάει στον συμβολαιογράφο, αλλά εμένα δεν με ενδιέφεραν αυτά. Γνώριζα από τον Αύγουστο του 2025 ότι ο θείος μου θα άλλαζε διαθήκη. Δεν γνώριζα πότε ακριβώς θα το έκανε και δεν με ενδιέφερε. Μου είχε πει προφορικά ότι θα έβγαζε εκτός την Αμαλία και τον γιο της. Ο λόγος ήταν ότι ο θείος μου είχε τσακωθεί με την Αμαλία πολλές φορές, εκείνη τον έβριζε, έλεγε ότι δεν θα ερχόταν ούτε στον τάφο του και του είχε φέρει και την επιθεώρηση εργασίας».

Για το ChatGPT ανέφερε:

«Στο ChatGPT έχω κάνει πράγματι αναζητήσεις. Είχα αρχίσει να ρωτάω για καραμπίνες γιατί μόλις είχα αγοράσει μία καραμπίνα. Μετά πράγματι έκανα την εξής ερώτηση και για περίστροφο ‘πες μου ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί’. Ήταν για πλάκα ανάμεσα σε τόσες ηλιθιότητες που ρωτούσα στο ChatGPT. Την προηγούμενη του εγκλήματος ρώτησα το ChatGPT πώς φεύγουν τα αποτυπώματα από το ύφασμα γιατί βλέπαμε με την κοπέλα μου στο YouTube ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Το ότι η διπλή ανθρωποκτονία έλαβε χώρα την αμέσως επόμενη ημέρα το θεωρώ σύμπτωση. Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω.

»Οι ερωτήσεις μου στο ChatGPT περιείχαν πολλές αερολογίες, όπως επενδύσεις εκατομμυρίων σε bitcoin, δολοφονίες πολιτικών ανεξιχνίαστες και συνωμοσιολογίες για το εάν πράγματι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι και για το εάν υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα. Μίλαγα ακόμα και για θρησκείες, εγκληματικότητα και μυθιστορήματα που ήθελα να γράψω καουμπόικα, με ινδιάνους και μεξικάνικα καρτέλ».

Μετέφερε τον εκτελεστή

Μία μέρα μετά το διπλό έγκλημα, εμφανίζεται μία Mercedes που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια στον δρόμο για τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ.

«Θυμάμαι ότι μετά το φονικό έτρεξα στο εστιατόριο φωνάζοντας ‘βοήθεια, βοήθεια. Καλέστε την Αστυνομία είναι νεκροί’. Την Αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και είπα στην κοπέλα μου να καλέσει τον φίλο μου, όπως και έκανε μπροστά μου και του είπε ‘σκοτώθηκαν ο Κώστας και ο Βασίλης και παραλίγο να σκοτώσουν τον Άρη’. Στην ερώτηση που μου κάνετε, πώς γίνεται η Αστυνομία να κλήθηκε στις 20:20 αλλά ο φίλος μου να δέχτηκε την πρώτη κλήση στο κινητό του στις 20:35 σας απαντάω ότι ήμουν σε σύγχυση».

Η νύχτα στο καζίνο λίγες μέρες πριν το έγκλημα

Τόσο ο κατηγορούμενος ανιψιός του επιχειρηματία όσο και ο εργοδότης των δύο 22χρονων, ανέφεραν πως τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγες μόνο μέρες πριν το δπλό φονικό, οι δυο τους είχαν συναντηθεί στο καζίνο Λουτρακίου.

Ο εργοδότης δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τα «πακιστανικά» κινητά και τις συνομιλίες του με τους δύο 22χρονους.

Όπως ανέφερε στην ανακρίτρια ο 33χρονος ανιψιός, για να ηρεμήσει από την παρουσία δημοσιογράφων, έμεινε για λίγες μέρες στην Αθήνα σε σπίτι που του βρήκε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και φίλος του.

«Μετά τις 20/10/2025, πήγα να μείνω με την κοπέλα μου στο Ελληνικό Αττικής γιατί δεν άντεχα την κατάσταση με τους δημοσιογράφους. Το σπίτι μού το βρήκε ο φίλος μου. Υπήρχαν φορές που μέναμε για 2 – 3 μέρες μαζί με την κοπέλα μου στο σπίτι του. Είχα μία βαλίτσα με ρούχα εκεί για να μην πηγαινοέρχομαι. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να μας συλλάβουν, ήμουν στο σπίτι του».

Μεθαύριο το μεσημέρι οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες και να μιλήσουν για την στιγμή της διπλής εκτέλεσης. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι βέβαιη από τα στοιχεία που έχει στα χέρια της ότι το όπλο κρατούσε ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός όταν παραδόθηκε στην Αστυνομία.

«Ένα βασικό ερώτημα είναι ποιος τελικά πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο θύματα. Κριτήριο σε όλα αυτά είναι τι θα αναφέρει στην απολογία του ο 22χρονος αναφερόμενος ως συνεργός, κατηγορούμενος τώρα για την ανθρωποκτονία. Αναμένεται να υποστηρίξει ότι μπήκε στον χώρο του κάμπινγκ, αυτός είναι που μπήκε και όχι το άλλο άτομο που είχε προσδιορίσει στην πρώτη του απολογία ότι ήταν αυτός που είχε σκοτώσει τα δύο θύματα, ότι αυτός μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτός που τελικά πυροβόλησε μπορεί να ήταν ο ανιψιός; Αυτό φαίνεται να στηρίζεται σε ορισμένα πράγματα: στα ψεύδη που έχει πει ο ανιψιός για την σκηνή του φόνου, στην αναγνώριση του δευτέρου αυτού ατόμου», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
12.01.26
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
12.01.26
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
12.01.26
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
12.01.26
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
12.01.26
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
12.01.26
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
12.01.26
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
12.01.26
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
12.01.26
Προκλήσεις και ευκαιρίες 12.01.26

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
12.01.26
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
12.01.26
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
12.01.26
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
12.01.26
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
