Φοινικούντα: Οι ερωτήσεις στο ChatGPT και η άρνηση των 22χρονων ότι πυροβόλησαν «δείχνουν» τον ανιψιό ως εκτελεστή

Στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκλονιστικές ανατροπές στη διπλή δολοφονία του κάμπινγκ στη Φοινικούντα εξετάζουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βαασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA από την έρευνα μέχρι τώρα έχει προκύψει ότι ο 33χρονο ανιψιός ρωτούσε το ChatGPT ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για ένα έγκλημα, εάν χρησιμοποιούσε μαύρο περίστροφο, στο οποίο δεν εμφανίζονται οι κάλυκες, δεν χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια έκανε μπάνιο και κοιμόταν.

Ερωτήσεις για το τέλειο έγκλημα

Η απάντηση του ChatGPT ήταν πως δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Στη συνέχεια ρώτησε, εάν μένουν αποτυπώματα πάνω στα ρούχα, εάν αυτά πλυθούν με χλωρίνη, όπως του είπε μία γυναίκα φίλη του.

Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί αρνούνται ότι πυροβόλησαν. Μάλιστα ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, ενδέχεται να υποστηρίξει στις Αρχές πως ούτε εκείνος αλλά ούτε ο 22χρονος συνεργός του πάτησαν τη σκανδάλη. Έτσι, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πυροβόλησε ο ανιψιός.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο 33χρονος αναγνώρισε ανεπιφύλακτα στη ΓΑΔΑ τον Ελληνοβρετανό ως φυσικό εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε δώσει διαφορετική περιγραφή στις Αρχές. Πλέον η έρευνα έχει δείξει ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος δεν μπήκε στο κάμπινγκ αλλά περίμενε έξω με το μηχανάκι.

Οι αντιφάσεις αυτές του ανιψιού, οι ερωτήσεις για το τέλειο έγκλημα στο ChatGTP και οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων ότι δεν πυροβόλησαν φέρνουν τον 33χρονο στο επίκεντρο των υπονοιών για τον «ψυχρό εκτελεστή» που σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα, τον θείο του και τον επιστάτη.

Δύο γυναίκες

Στο μεταξύ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο έγκλημα. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να κατηγορηθούν και δύο γυναίκες, οι οποίες φαίνεται πως συμμετείχαν στη μεταφορά του 22χρονου από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα.

Όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιήθηκαν 2 οχήματα για να φτάσει ο 22χρονο στην Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Όσον αφορά τον 22χρονο έχει διαπιστωθεί ότι λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία ήταν σε κοινό χώρο με τον εργοδότη του και φίλο του ανιψιού και φαίνεται πως προετοίμαζαν τα όσα θα έλεγε στις Αρχές. Αυτό διαπιστώθηκε από το στίγμα των κινητών τους.