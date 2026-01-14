Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Νέα δεδομένα προκύπτουν μετά τις συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές και είναι ο πρώτος από τους πέντε που έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, άλλαξε την αρχική του κατάθεση και εμμέσως πλην σαφώς φαίνεται να φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο 22χρονος

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλετράς μετά την μαραθώνια απολογία του εντολέα του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πράγματι αυτός ήταν που μπήκε στο κάμπινγκ και όχι ο φίλος του όπως αρχικά είχε ισχυριστεί.

Στο ερώτημα της ανακρίτριας αν ήταν αυτός που πυροβόλησε, ο 22χρονος αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν οπλοφορούσε.

«Μπήκα στο κάμπινγκ αλλά δεν είδα ποιος πυροβόλησε»

Στο κρίσιμο ερώτημα ποιος πυροβόλησε απάντησε ότι δεν γνωρίζει αφού όπως ισχυρίστηκε δεν έφτασε μέσα στη ρεσεψιόν που έγινε η δολοφονία. Φέρεται να είπε ότι δεν είδε, αλλά άκουσε δύο-τρεις πυροβολισμούς μια παύση και μετά άλλους δύο πυροβολισμούς. Στη συνέχεια έτρεξε προς τα έξω και πήγε στον φίλο του που τον περίμενε με το μηχανάκι.

Η νέα αυτή κατάθεση του 22χρονου, ουσιαστικά έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και εφόσον τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί του τότε όλα δείχνουν ότι εκτελεστής της διπλής δολοφονίας είναι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι ήταν μπροστά στον τόπο του εγκλήματος και αυτόπτης μάρτυρας.

Στις δηλώσεις του ο δικηγόρος του 22χρονου, ανέφερε ότι ο νεαρός είναι εμφανώς φοβισμένος και δεν αποκλείεται μέχρι να κλείσει η δικογραφία, αυτοβούλως, να θελήσει να πει και κάτι άλλο.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου και την οικογένειά μου»

Σύμφωνα με πληροφορίες απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας σχετικά με τον τρόπο διαφυγής του από τη Φοινικούντα, αρνήθηκε ότι μεταφέρθηκε από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο στην Καλαμάτα.

Υποστήριξε ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή, όπου πέταξε σε γκρεμό τη θήκη της κιθάρας που είχε μαζί του και στη συνέχεια έφτασε μόνος του στην Καλαμάτα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του επανέλαβε πολλές φορές ότι φοβάται τόσο για τη δική του ζωή όσο και για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Δηλώσεις έκανε και ο δικηγόρος του δεύτερου 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας.

«Δεν γνώριζα τίποτα»

Όπως είπε οι νέες εξελίξεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τον εντολέα του, ο οποίος από την αρχή υποστήριζε ότι δεν μπήκε στο κάμπινγκ, δεν οπλοφορούσε και φυσικά δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε, αρνούμενος την αρχική κατηγορία που του είχε απαγγελθεί ως φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας.

Ο ίδιος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία γνώση για όσα είχαν προηγηθεί και όσα ακολούθησαν όταν πήγαινε στη Φοινικούντα. Αρνείται ακόμα και την κατηγορία του συνεργού στο έγκλημα και θα ζητήσει την αποφυλάκισή του έστω και με περιοριστικούς όρους.