Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 19:41

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με την ανακρίτρια να ανατρέπει το κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα, ο φερόμενος ως συνεργός πλέον κατηγορείται ως ο εκτελεστής του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ.

Έτσι, το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι, που έχουν ήδη προφυλακιστεί, θα βρεθούν ξανά απέναντι στην ανακρίτρια Καλαμάτας για να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Δεν έπεισε ο 22χρονος «συνεργός»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως και υποστήριζε ότι είχε τον ρόλο του συνεργού. Οι ισχυρισμοί του, τόσο για το πώς διέφυγε όσο και για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, δεν έπεισαν τις Αρχές.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Πλέον, ο 22χρονος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, ότι δηλαδή ήταν εκείνος που πυροβόλησε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

«Θα επιμείνει ότι δεν πυροβόλησε»

O Νίκος Αλετράς, δικηγόρος 22χρονου που κατηγορείται πως είναι το άτομο που πάτησε τη σκανδάλη, μιλώντας στο MEGA υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος επιμένει πως δεν πυροβόλησε εκείνος.

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε. Η διάθεσή του είναι να πει τη δική του θέση, εξηγώντας το γιατί δεν πυροβολεί εκείνος. Τοποθετεί τον εαυτό του στον κάμπινγκ» πρόσθεσε ο κ. Αλετράς.

«Το συγκεκριμένο παιδί, έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ψυχιατρικό παρελθόν. Το τι φοβάται ο 22χρονος και μέχρι που φτάνει, δεν μπορώ να το γνωρίζω» κατέληξε ο δικηγόρος του 22χρονου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

AGRO
Αγρότες: Με «υποσχέσεις» έφυγαν οι «πρόθυμοι» απ’ του Μαξίμου

Αγρότες: Με «υποσχέσεις» έφυγαν οι «πρόθυμοι» απ’ του Μαξίμου

Αγρότες: Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό
Οι πρώτες πληροφορίες 13.01.26 Upd: 19:37

Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, εν αναμονή δηλώσεων του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Όλα ανοιχτά 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αγρότες: Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό
Οι πρώτες πληροφορίες 13.01.26 Upd: 19:37

Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, εν αναμονή δηλώσεων του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Σαουδική Αραβία 13.01.26

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Σύνταξη
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
